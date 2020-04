Video lấy nước mắt hàng triệu người về đôi vợ chồng già 65 năm sống bên nhau, lần đầu tiên phải bị chia cách sau lớp kính của phòng cách ly

Dịch Covid-19 diễn ra khiến người dân ở các quốc gia trên thế giới đều trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Nhiều bệnh viện ở một số nơi trở nên quá tải với những phòng bệnh kín người.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cụ bà đã lớn tuổi, lặng lẽ nhìn và nói chuyện với chồng qua tấm kính trong khu cách ly khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Cụ bà lặng lẽ trò chuyện với chồng qua kính cách ly vì Covid-19, hình ảnh khiến bất cứ ai xem cũng rưng rưng vì xúc động

Trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, cụ bà đã đến khu cách ly thăm chồng mình. Trong chuyến thăm chồng, bà cụ không thể kìm được sự xúc động của mình. Họ không được tiến sâu vào khu cách ly mà chỉ được nhìn chồng qua tấm kính cửa sổ.

Để giúp cụ ông có thể nghe thấy giọng của chồng, người y tá đi bên cạnh đã dùng điện thoại bàn gọi vào điện thoại di động của cụ bà để 2 cụ được trò chuyện với nhau. Cụ bà nhẹ nhàng nói chuyện với chồng mình qua điện thoại: "Được rồi, anh yêu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau bây giờ".

Cụ bà và cụ ông chuẩn bị gặp nhau qua cửa kính cách ly sau 44 ngày xa cách

Trên mặt cụ bà thể hiện rõ nỗi lo lắng cho sức khỏe của chồng, giọng run run vì xúc động, nhưng cụ bà vẫn không quên bày tỏ yêu thương đến người chồng đang bị cách ly: "Anh yêu, bây giờ em có thể nhìn thấy anh rồi, rất vui được gặp lại anh, em yêu anh".

Họ nói chuyện và nhìn nhau qua cửa kính cách ly, trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, họ không quên gửi cho nhau những lời yêu thương, những nụ hôn gió và lời động viên đầy ấm áp

Được gặp lại vợ, cụ ông ngồi bên trong cửa kính tỏ rõ vẻ vui mừng, những nếp nhăn trên gương mặt đang căng thẳng vì dịch bệnh cũng dãn ra đôi chút. Ông âu yếm hỏi thăm tình hình ở nhà và dặn dò nhiều điều với vợ. Họ gửi tới nhau những cái bắt tay, những nụ hôn gió qua cửa kính cách ly đầy tình cảm.

Kết thúc chuyến thăm trong giây phút, đôi vợ chồng già bịn rịn nói lời chia tay và lòng không khỏi tiếc nuối vì không biết bao giờ mới được đoàn tụ với nhau. Trước khi rời đi, cụ bà không quên để lại lời yêu thương dành cho chồng: "But I have to go, i love you" (Nhưng em phải đi rồi, em yêu anh).

Quả thật, nhìn những hình ảnh bịn rịn, yêu thương và đầy xúc động của cặp vợ chồng già, ai nấy đều rưng rưng xúc động. Hầu hết mọi người đều mong dịch bệnh mau kết thúc để những người xa nhau nhanh chóng được trở về bên nhau. Bên cạnh đó, số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu của 2 cụ, dù tuổi đã cao, nhưng họ luôn bên nhau, yêu thương nhau và lo lắng cho nhau, dù khoảng thời gian là 44 ngày, nhưng đối với họ, như thể họ đã phải xa nhau lâu lắm...