Ngày 2/3, một thảm kịch khi nhảy dù đa xảy ra tại đỉnh núi ở Timbé do Sul, phía tây nam Sao Paulo, Brazil. Ông Ricardo Stecanella (52 tuổi), một tài xế xe tải đang trong thời gian nghỉ phép tại Cơ quan Cấp thoát nước Thành phố, đã chuẩn bị cho chuyến bay dù lượn của mình từ đỉnh một ngọn núi tại Timbé do Sul.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông đứng trên điểm xuất phát, sẵn sàng nhảy xuống. Sau khi cất cánh, ông lướt nhẹ trên không trung, thực hiện cú rẽ trái rồi rẽ phải, chiêm ngưỡng khung cảnh núi non hùng vĩ bên dưới.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 giây sau khi cất cánh, thảm kịch đã xảy ra. Cánh dù của ông Stecanella bất ngờ gập đôi. Ông bắt đầu rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Người phụ nữ quay phim hét lên: "Trời ơi!", rồi hốt hoảng chạy đi khi đoạn phim kết thúc.

Đoạn phim do nhân chứng ghi lại

Lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo vào khoảng 1 giờ 40 phút chiều 2/3 (giờ địa phương) và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện ông Stecanella với nhiều vết thương nghiêm trọng và đã tử vong tại chỗ. Theo nhận định ban đầu, ông Stecanella có thể đã tử vong ngay khi chạm đất do rơi từ độ cao lớn. Thi thể của ông sau đó đã được đưa lên trực thăng bằng dây thừng.

Người đàn ông là thành viên câu lạc bộ nhảy dù và đã có kinh nghiệm chơi bộ môn này

Ông Stecanella là thành viên của Câu lạc bộ Dù lượn Timbé do Sul. Câu lạc bộ đã bày tỏ sự tiếc thương: "Thật khó để tìm ra những từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc của chúng tôi trong giây phút đau buồn và tiếc thương này. Trái tim chúng tôi hướng về gia đình và bạn bè của Ricardo. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ tìm thấy niềm an ủi trong di sản mà ông ấy để lại, trong những cái ôm và những lời nói sẽ giúp chúng ta tiếp tục. Ricardo, hãy bay tự do mãi mãi." Vợ ông, bà Adriana Cavalheiro, cũng chia sẻ nỗi đau mất mát: "Ngay cả khi ở trên đó, anh sẽ luôn là phi công của em."

Cảnh sát đã thu hồi một phần thiết bị bay của ông Stecanella trong khu vực rừng và sẽ tiến hành phân tích như một phần của cuộc điều tra. Tang lễ của ông Stecanella đã được tổ chức vào ngày hôm sau tại Timbé do Sul.

