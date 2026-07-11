Video: Giây phút cứu hộ ca nô chở du khách bị lật ở Phú Quốc Đăng Khoa/VTC News, 17:32 11/07/2026 Chia sẻ Chiếc ca nô chở hàng chục du khách bị lật trên vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang) nhiều tàu thuyền xung quanh ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ khẩn cấp. Lật ca nô chở khách du lịch Phú Quốc: 23/35 người đã được đưa vào bờ, khẩn trương cứu nạn Hiện trường vụ lật ca nô chở hơn 30 khách du lịch ở Phú Quốc, nhiều người thương vong Lật ca nô chở du khách ở Phú Quốc, nghi có người thiệt mạng Theo VTC News Copy link 07/11/2026 16:16 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/video-giay-phut-cuu-ho-ca-no-cho-du-khach-bi-lat-o-phu-quoc-ar1028633.html Công an thông báo đến người dân đang sử dụng điện thoại, cần biết rõ thông tin này Chia sẻ tin nóng mỗi ngày lật ca nô phú quốc