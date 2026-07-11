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Video: Giây phút cứu hộ ca nô chở du khách bị lật ở Phú Quốc

Đăng Khoa/VTC News,
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Chiếc ca nô chở hàng chục du khách bị lật trên vùng biển An Thới (Phú Quốc, An Giang) nhiều tàu thuyền xung quanh ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ khẩn cấp.

Theo VTC News Copy link 07/11/2026 16:16 (GMT +7)
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