Liên quan vụ lật ca nô ở Phú Quốc, VOV dẫn nguồn thông tin ban đầu từ Chính quyền Đặc khu Phú Quốc cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 11/7 trên vùng biển An Thới.

Thời điểm xảy ra sự cố, ca nô mang số hiệu AG-26751 do Công ty Ocean Pear Island khai thác đang đưa 32 du khách cùng 3 thuyền viên từ Hòn Mây Rút trở về cảng An Thới. Khi phương tiện rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 mét, ca nô bất ngờ bị lật, khiến toàn bộ những người trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Chính quyền Đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu, huy động lực lượng chức năng phối hợp với các tàu thuyền của ngư dân khẩn trương tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn.

Đến thời điểm hiện tại, 23 người đã được đưa vào bờ và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất liên lạc vẫn đang được triển khai khẩn trương với sự huy động của nhiều phương tiện cứu hộ trên biển.

Song song với hoạt động cứu nạn, các cơ quan chức năng cũng đang tổ chức xác minh, điều tra nguyên nhân vụ lật ca nô. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và cập nhật diễn biến vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Theo nguồn tin, ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và nhân lực tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời khẩn trương xác minh nguyên nhân sự cố.

Trước đó, trao đổi với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận ở vùng biển An Thới thuộc đặc khu này vừa xảy ra vụ lật ca nô, ảnh hưởng đến nhiều du khách nước ngoài. Thông tin từ người dân, đa số khách đi trên ca nô đến từ Ấn Độ. Lực lượng chức năng đang tập trung tối đa để cứu hộ du khách và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Video từ hiện trường cho thấy nơi xảy ra tai nạn đang có sóng to gió lớn, các đội cứu hộ quăng phao cho những người ở dưới nước, trong khi mô tô nước gấp rút chở các nạn nhân được vớt lên vào bờ.