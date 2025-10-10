Video: Làng cổ Thổ Hà chìm trong biển nước.

Nhiều ngày qua, phường Vân Hà, (Bắc Ninh) liên tiếp hứng chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10 và bão số 11. Lượng nước khổng lồ đổ về khiến toàn bộ khu dân cư Thổ Hà và Yên Viên bị ngập sâu, cô lập hơn 2.100 hộ dân với hơn 8.200 nhân khẩu.

Nước lớn chưa từng thấy

Ông Nguyễn Bá Trực, người dân tổ dân phố Thổ Hà, cho biết vài ngày trước, mưa lớn từ bão số 10 đã khiến nước sông dâng cao, tràn cả vào nhà, ngập đến thành giường tầng 1. Gia đình ông Trực vừa dọn dẹp, ổn định sinh hoạt thì chỉ sau một ngày, nước lũ lại tiếp tục dâng cao, lần này còn nghiêm trọng hơn cả trận lũ năm 2024 sau bão Yagi.

Cổng làng Thổ Hà, phường Vân Hà (Bắc Ninh) ngập sâu hơn 2m sau cơn bão số 11.

“Sáng ngày 7/10 nước đã rút, nhưng đến ngày 8, nước lên lại rất nhanh, ngập gần hết tầng 1. So với mực nước bình thường, nước hiện đã dâng cao khoảng 7–8 mét so với mặt sông,” ông Trực nói.

Theo ông Trực, người dân Thổ Hà đã quen với cảnh sống chung với lũ, nhưng mức nước lần này là chưa từng thấy trong nhiều năm.

“Sinh hoạt hoàn toàn đảo lộn, không có nước sạch, mất điện, thậm chí có tiền cũng không thể mua nổi bó rau,” ông chia sẻ.

Nước ngập hết tầng 1, gia đình ông Trực phải lên tầng 2 ở khiến mọi sinh hoạt bị ngưng trệ.

Chung cảnh ngộ, ông Trịnh Tiến Lợi bùi ngùi kể: “ Từ bé đến giờ tôi mới thấy nước dâng cao đến vậy. Theo lời các cụ trong làng, năm nay nước lớn chẳng khác gì trận lũ lịch sử năm 1971".

Bằng hành động, ông Lợi đứng ra con đường mọi khi nay nay biến thành dòng sông đục ngầu ngập đến cổ ông, nơi những chiếc thuyền trở thành phương tiện di chuyển duy nhất. Cả làng chìm trong biển nước, người dân tất bật di chuyển tài sản, vật nuôi lên cao, ánh mắt ai cũng thấp thỏm lo âu.

Con đường mọi khi nay biến thành "dòng sông" ngập gần tới cổ ông Lợi.

Cuộc sống đảo lộn

Theo UBND phường Vân Hà, từ 3h ngày 8/10, mực nước sông Cầu đã vượt báo động cấp 3, toàn tuyến đê bối Vân Hà – Tiên Sơn bị ngập hoàn toàn. 2.196 hộ dân với hơn 8.273 người ở Thổ Hà và Yên Viên bị cô lập. Thêm 55 hộ dân ở Hạ Lát cũng ngập sâu.

Hoàn lưu bão liên tiếp khiến Thổ Hà chìm trong biển nước, nhiều nơi ngập gần hết tầng 1, sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Vân Hà, cho biết: “Ngay khi nhận được cảnh báo về mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, phường đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão cấp phường. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên được huy động túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu".

Ông Tình cũng cho biết thêm, do lượng mưa quá lớn và nước sông dâng nhanh hơn dự kiến, tình trạng ngập lụt diễn ra rất đột ngột. Trước tình hình khẩn cấp, phường đã đề nghị UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ phương tiện và lực lượng cứu hộ vì các tuyến đường chính và khu dân cư đều bị nước lũ bao phủ, khiến việc đi lại gần như tê liệt. Người dân không thể ra khỏi nhà, việc tiếp cận với bên ngoài gặp vô vàn khó khăn. Cách duy nhất để tiếp cận khu vực bị ngập là sử dụng xuồng máy ra các điểm.

Người dân Thổ Hà di chuyển bằng thuyền.

“ Ngay trong đêm 7/10, chúng tôi đã tổ chức di dời khẩn cấp 650 người, chủ yếu là người già, học sinh và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đưa vào khu vực trong đê để đảm bảo an toàn và tránh gián đoạn học tập, lao động. Chúng tôi ưu tiên cao nhất là an toàn tính mạng người dân. Bên cạnh sơ tán, các phương án cứu trợ lương thực và y tế cũng được triển khai đồng bộ và kịp thời", ông Tình nhấn mạnh.

