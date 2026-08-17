Cận cảnh đám cưới bí mật của Ronaldo và Georgina (Nguồn: Vogue)

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez vừa chính thức trở thành vợ chồng sau 10 năm bên nhau. Trái với những đồn đoán về một hôn lễ xa hoa, cặp đôi chọn tổ chức nghi lễ dân sự cực kỳ riêng tư tại chính phòng khách trong căn nhà ở Bồ Đào Nha.

Đám cưới diễn ra ngay tại nơi cả gia đình quây quần

Ronaldo và Georgina kết hôn vào 11/8, đúng ngày kỷ niệm 10 năm kể từ lần đầu họ gặp nhau tại cửa hàng Gucci ở Madrid - nơi Georgina khi đó đang làm nhân viên bán hàng. Không có lâu đài tráng lệ, không hàng trăm khách mời hay một lễ cưới đình đám, cặp đôi chọn phòng khách làm nơi trao lời thề. Đây cũng chính là không gian cả gia đình thường xuyên ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cùng nhau.

Trong vidoe, Georgina không giấu được xúc động, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt hạnh phúc và cùng Ronaldo trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của các con.

Cận cảnh lễ cưới của Ronaldo và Georgina (Ảnh: Vogue)

Georgina từng chia sẻ với Vogue rằng cô muốn các con sau này nhìn lại chiếc bàn trong phòng khách và nhớ rằng đó chính là nơi bố mẹ đã trao lời thề nguyện. "30 năm nữa, tôi muốn các con nghĩ rằng có một điều tuyệt vời đã xảy ra tại chiếc bàn này - đó là lời thề trong đám cưới của bố mẹ", Georgina chia sẻ.

Điều này hoàn toàn khác với giấc mơ thời thơ ấu của cô. Người đẹp từng mong có một lâu đài lớn, cỗ xe lộng lẫy, chiếc váy cưới thật dài và vương miện phủ đầy kim cương. Nhưng khi ngày trọng đại thực sự đến, cô lại muốn mọi thứ giản dị và thân mật hơn. "Tôi muốn một điều gì đó riêng tư, với người bạn đời và các con của mình, ngay tại nhà", Georgina nói. Dù lựa chọn một hôn lễ kín đáo, Georgina cũng tiết lộ hai người vẫn có thể tổ chức một đám cưới lớn trong tương lai để chung vui với đại gia đình và bạn bè.

Ronaldo mặc áo phông, Georgina diện đồ Gucci

Trang phục trong hôn lễ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 41, Ronaldo không xuất hiện với một bộ tuxedo cầu kỳ mà lựa chọn suit cotton màu be sáng được may riêng, phối cùng áo phông và giày loafer. Trong khi đó, Georgina diện áo sơ mi trắng xuyên thấu kết hợp chân váy, giày satin và trang sức kim cương lấp lánh từ Chopard.

Các con của cặp đôi cũng được diện những bộ trang phục đồng điệu. Việc cả hai lựa chọn Gucci cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây chính là thương hiệu gắn liền với cuộc gặp gỡ định mệnh của họ cách đây một thập kỷ.

Georgina từng giải thích rằng cô không muốn biến ngày cưới vốn rất riêng tư thành một dịp phải "ăn mặc như hóa trang". Sau nghi lễ tại nhà, cặp đôi cùng các con di chuyển tới Đền Đức Mẹ Fatima, cách đó khoảng một giờ lái xe. Tại đây, một linh mục đã ban phước cho cuộc hôn nhân của họ. Georgina được cho là đã không thể kìm được nước mắt trong khoảnh khắc xúc động này.

Ảnh: Vogue

Hôn lễ chỉ có 5 người con và 4 người làm chứng

Ronaldo và Georgina hiện cùng nuôi 5 người con. Hai con gái Alana Martina và Bella Esmeralda là con chung của cặp đôi. Ronaldo và Georgina cũng chăm sóc cặp song sinh Eva Maria và Mateo, được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ. Bella từng có một người anh em sinh đôi tên Angel nhưng cậu bé đáng tiếc qua đời ngay sau khi chào đời.

Ngoài ra, Ronaldo còn có con trai Cristiano Jr. từ một mối quan hệ trước đây. Georgina cũng đồng hành cùng Ronaldo trong việc chăm sóc cả 5 người con. Đại diện Ronaldo xác nhận buổi lễ là một nghi thức dân sự riêng tư tại Cascais và chỉ có 5 người con của cặp đôi cùng những người làm chứng tham dự.

Theo giấy đăng ký kết hôn được Jornal de Noticias công bố, 4 người làm chứng gồm em gái Georgina - Ivana, bạn thân lâu năm của Ronaldo - Miguel Paixao cùng cặp đôi người Tây Ban Nha Jose Rodríguez Sangil và Monica Gonzalez Martinez.

Đáng chú ý, mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro - cùng ba anh chị em Hugo, Elma và Katia đều không có mặt trong buổi lễ. Một nguồn tin tại Bồ Đào Nha thậm chí cho rằng gia đình Ronaldo chỉ biết chuyện anh chuẩn bị kết hôn với Georgina ngay trước thời điểm nghi lễ bắt đầu. Thông tin này nhanh chóng gây chú ý khi người dẫn chương trình Cristina Ferreira nhận định sự vắng mặt của gia đình có thể "gây ra nhiều vấn đề". Tuy nhiên, sau khi Ronaldo công khai tin vui, mẹ anh vẫn gửi lời chúc phúc bằng một biểu tượng trái tim dưới bài đăng về nhẫn cưới. Em gái Katia cũng có động thái tương tự.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Không trăng mật, ký thoả thuận tiền hôn nhân trước ngày cưới

Sau đám cưới, Ronaldo và Georgina không tổ chức tuần trăng mật. Cả hai nhanh chóng trở lại Saudi Arabia để Ronaldo tiếp tục công việc thi đấu. Trước đó, Ronaldo chính là người hé lộ việc cả hai đã chính thức kết hôn bằng bức ảnh hai chiếc nhẫn cưới trên Instagram cùng dòng chú thích ngắn gọn: "C❤️G."

Đặc biệt, dù đã chính thức trở thành vợ chồng sau một thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn quyết định giữ tài sản trước hôn nhân riêng biệt. Ronaldo và Georgina ký thỏa thuận tiền hôn nhân vào ngày 10/8, chỉ một ngày trước hôn lễ, tại một văn phòng công chứng ở Lisbon.

Sau 10 năm yêu nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez cuối cùng cũng bước sang một chương mới. Không đám cưới xa hoa, không dàn khách mời đình đám, không những màn phô trương thường thấy ở một cặp đôi quyền lực - họ chọn căn phòng khách quen thuộc, nơi cả gia đình vẫn ăn uống mỗi ngày, làm chứng cho khoảnh khắc trở thành vợ chồng.

Và có lẽ với Georgina, đó mới chính là đám cưới xa hoa nhất: một ngày trọng đại nhưng vẫn giữ nguyên sự thân mật của một gia đình.

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue

Ảnh: Vogue