Georgina lần đầu lộ diện sau đám cưới bí mật với Ronaldo, body bốc lửa, đeo kim cương xa xỉ

Sau khi cùng Cristiano Ronaldo chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới bí mật, Georgina Rodríguez thu hút sự chú ý khi lần đầu xuất hiện trước công chúng. Không váy cưới cầu kỳ, không trang điểm đậm hay những màn ăn mừng rình rang, Georgina vẫn khiến người hâm mộ phải dừng lại chú ý với phong thái sang chảnh vốn có. Nàng WAG xuất hiện trong bộ đồ màu hồng pastel, thiết kế ôm vừa vặn cơ thể, khoe vóc dáng thon gọn và đường cong nổi bật.

Bộ trang phục có phần thân trên được thiết kế nhẹ nhàng, kết hợp với quần dài đồng màu tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn tôn dáng. Georgina hoàn thiện diện mạo bằng một chiếc túi xách hàng hiệu màu hồng nổi bật, tạo điểm nhấn cho tổng thể vốn đã rất nữ tính.

Ở một khoảnh khắc khác, bà xã Ronaldo lại lựa chọn áo hai dây màu đen, đeo kính râm bản lớn và để tóc buộc gọn. Dù phong cách có phần đơn giản hơn, cô vẫn không thể giấu được vẻ sang trọng nhờ những món trang sức lấp lánh trên tay. Đáng chú ý nhất chính là những chiếc nhẫn kim cương trên tay Georgina. Đây cũng là chi tiết khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến chiếc nhẫn đính hôn khổng lồ mà Ronaldo từng trao cho cô.

Trước đó, khi cặp đôi công khai khoảnh khắc kết hôn, nhiều người đã bất ngờ bởi nhẫn cưới của Ronaldo và Georgina khá tối giản. Cả hai dường như không lựa chọn những chiếc nhẫn quá cầu kỳ cho nghi thức đặc biệt này. Thế nhưng trên tay Georgina, món trang sức đính hôn giá trị lớn vẫn nổi bật. Chiếc nhẫn sở hữu viên kim cương hình oval cỡ lớn từng khiến giới trang sức phải bàn luận về kích thước cũng như giá trị.

Một số chuyên gia ước tính viên kim cương có thể nặng khoảng 22 carat, trong khi những nhận định khác đưa ra con số 25-30 carat. Thậm chí, chuyên gia trang sức Julia Hackman Chafé từng cho rằng viên đá có thể lên tới 35 carat, với giá trị không dưới 3 triệu USD.

Chính vì vậy, màn xuất hiện đầu tiên của Georgina sau đám cưới càng khiến người hâm mộ chú ý. Bên cạnh vóc dáng nổi bật trong những bộ trang phục tôn dáng là thần thái sang chảnh cùng những món trang sức lấp lánh. Đáng nói, chỉ vài ngày trước, Georgina và Ronaldo vẫn khiến cả thế giới bất ngờ khi lựa chọn cách công bố hôn lễ vô cùng kín đáo. Cặp đôi chỉ đăng hình hai bàn tay đeo nhẫn cưới cùng dòng chữ ngắn gọn “C - G”, chính thức đánh dấu hành trình gần 10 năm bên nhau bằng một dấu mốc đặc biệt.

Không cần một đám cưới phô trương, Georgina vẫn cho thấy hình ảnh đúng chất "bà xã Ronaldo": thanh lịch, quyến rũ và đặc biệt không thiếu những món trang sức xa xỉ.