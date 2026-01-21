Victoria Beckham mạnh tay vung 8 tỷ "dằn mặt" vợ chồng con trai cả bất hiếu

Mâu thuẫn của gia đình Beckham lên đến đỉnh điểm sau khi Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang tố cáo cha mẹ kiểm soát cuộc đời, phá hoại chuyện tình cảm của anh, đặt tiền bạc lên trên tình thân vào rạng sáng 20/1. Đến tối cùng ngày, David Beckham đã phá vỡ sự im lặng, có những chia sẻ đầu tiên trước bài đăng chấn động của con trai cả. Cựu danh thủ thẳng thắn thừa nhận các con mình đã có những hành động sai lầm trên mạng xã hội. Xuất hiện tại sự kiện, David Beckham có dáng vẻ mệt mỏi, căng thẳng và cố gắng gượng cười khi đối mắt với ống kính của cánh truyền thông.

Sau khi David Beckham lên tiếng, tâm điểm chú ý của công chúng chuyển hướng sang Victoria Beckham. Bà Becks vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào, im hơi lặng tiếng trước loạt cáo buộc tiêu cực của con trai hướng đến mình và ông xã. Trước đó, các nguồn tin cho biết Victoria sụp đổ, sốc nặng khi nhận được văn bản pháp lý với nội dung cấm liên lạc trực tiếp, cấm tag tên trên MXH từ vợ chồng Brooklyn. Hôm 18/1, Victoria Beckham được trông thấy xuống phố với nét mặt u sầu.

Victoria Beckham im hơi lặng tiếng trước những lời tố cáo của con trai. Ảnh: WireImage.

Theo 1 số nguồn tin tiết lộ với Daily Mail, Victoria Beckham đang cố gắng xốc lại tinh thần, tự an ủi mình bằng cách tậu cho bản thân 1 con xe Ferrari mới toanh, trị giá 225.000 bảng Anh (gần 8 tỷ đồng). Hành động vung tiền tự thưởng cho mình của bà Becks được cho động thái dằn mặt vợ chồng con trai cả sau khi liên tiếp nhận những "cú tát mạnh" từ họ, và cũng là lời khẳng định của Victoria Beckham với Brooklyn rằng dù anh quậy cỡ nào đi nữa cuộc sống sang trọng, sung túc và đẳng cấp của nhà Beckham vẫn y như trước, không có gì thay đổi.

Trong 6 trang tâm thư của Brooklyn, Victoria Beckham bị cáo buộc có những hành động độc hại với vợ chồng con trai. Theo Brooklyn, mẹ anh đã hủy bỏ việc may áo cưới cho con dâu vào phút chót dù trước đó tỏ ra rất hào hứng, khiến Nicola phải tìm đồ thay thế trong tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, Brooklyn còn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh trong hôn lễ và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy xấu hổ tột độ.

Giữa sóng gió gia tộc, Victoria chi 8 tỷ đồng tậu cho mình con xe mới. Ảnh: Getty Images, Daily Mail.

Mối quan hệ căng thẳng giữa vợ chồng Brooklyn với gia đình Beckham đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội suốt thời gian qua. Từ tháng 5/2025, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố "luôn chọn vợ". 1 nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Brooklyn bơ đẹp gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ cưới lại do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham. Vợ chồng Brooklyn thậm chí còn không thèm xuất hiện trong ngày David Beckham được phong tước Hiệp sĩ.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu và đấu tố trực diện của Brooklyn với vợ chồng David Beckham đánh dấu sự rạn nứt khó cứu vãn của gia đình nổi tiếng, đặt dấu chấm hết cho hình ảnh "biểu tượng hoàn mỹ" mà nhà Beckham đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua.

"Thương hiệu Beckham" đang lung lung hơn bao giờ hết. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Daily Mail



