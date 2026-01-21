Rần rần clip cặp đôi vàng showbiz lộ dấu hiệu rạn nứt trước thềm "đường ai nấy đi"?

Vào ngày 16/1, nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Gaeko (nhóm Dynamic Duo) và vợ Kim Soo Mi đã ly hôn sau 15 năm chung sống. Dù đã chia tay song cả 2 người họ sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện trách nhiệm nuôi dạy con cái. Thông tin này khiến nhiều khán giả sững sờ vì đôi vợ chồng là "cặp đôi vàng" của showbiz Hàn Quốc.

Lúc này, cư dân mạng soi lại hàng loạt khoảnh khắc cho thấy cặp đôi đã có rạn nứt từ lâu. Trong đó có đoạn video Kim Soo Mi dường như ngồi trên đùi Gaeko, nhưng khi chồng lên tiếng, cô tỏ rõ sự khó chịu. Kim Soo Mi nói: "Thành thật mà nói, hôm nay anh ăn gì vậy? Anh có ăn hành không? Người anh toàn mùi như ở nhà hàng Trung Quốc vậy". Gaeko đáp lại: "Vì anh ngủ nhiều quá". Bà xã nam ca sĩ nổi tiếng tiếp tục than phiền với fan với thái độ cáu kỉnh "Khó chịu quá, các bạn ơi, về cơ bản mình giống như một con chó vậy. Mình cực kỳ nhạy cảm với mùi" mặc cho chồng giải thích rằng anh chỉ ngủ nhiều. Cô tiếp tục bịt mũi, tỏ ra vẻ kinh tởm mỗi khi Gaeko nói chuyện. Kim Soo Mi còn nói "Anh không thở bằng miệng được à?".

Kim Soo Mi tỏ rõ sự khó chịu với chồng. Clip: Instagram

Ở thời điểm đó, đoạn clip này đã lan truyền rộng rãi trên mạng vì thể hiện "phong thái của một cặp vợ chồng thực sự", với nhiều bình luận cho rằng cặp đôi này "gần gũi và đời thường". Tuy nhiên đến năm 2026, video này lại được nhìn nhận theo một cách khác. Rất có thể những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã tích tụ từ lâu, khiến cặp đôi vàng dần xa nhau, cuối cùng dẫn đến kết cục ly hôn.

Trong quá khứ, bà xã Gaeko cũng từng trải lòng bi quan về cuộc hôn nhân. "Nếu có thể làm lại, tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn với một ngôi sao. Cuộc sống của một người vợ nổi tiếng không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Khi bạn sống với tư cách là vợ của một ngôi sao, bất kể bạn đi đâu, bạn cũng được giới thiệu là 'vợ của người đó'. Từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi luôn bị nhìn nhận qua lăng kính đó, và theo thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy như mình không còn tồn tại là chính mình nữa" - Kim Soo Mi nói trên kênh YouTube Gwanjong Unni.

Rất có thể những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã tích tụ từ lâu, khiến cặp đôi vàng dần xa nhau, cuối cùng dẫn đến kết cục ly hôn. Ảnh: Instagram

Gaeko - Kim Soo Mi kết hôn vào năm 2011, họ đã có với nhau 2 người con gồm 1 trai và 1 gái. Thông tin đã gây ra cú sốc lớn đối với công chúng xứ kim chi, bởi lẽ Gaeko - Kim Soo Mi từng là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì tại Kbiz nhờ tình yêu ngọt ngào, bền chặt. Tới nay, khi cặp đôi bất ngờ xác nhận "đường ai nấy đi" đã khiến netizen không khỏi bàng hoàng, thậm chí có 1 số khán giả còn thốt lên rằng 2 chữ ngôn tình đã sụp đổ trong họ.

Gaeko là ca sĩ kiêm rapper đình đám ở làng giải trí xứ củ sâm. Anh sinh năm 1981, ra mắt khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc Dynamic Duo cùng Choiza. Trong suốt thời gian hoạt động, Dynamic Duo đã gặt hái vô số thành tích ấn tượng với hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Kim Soo Mi là phát thanh viên kiêm doanh nhân, cô từng xuất hiện trên chương trình thực tế về làm đẹp mang tên Get It Beauty hồi năm 2018. Hiện tại, cô cũng đang hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay YouTube.

Họ từng có tình yêu đẹp, được xem là cặp đôi kiểu mẫu ở Kbiz. Ảnh: Naver





