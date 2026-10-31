Victoria Beckham khiến hội mê nhà cửa thích thú: Đến chiếc đĩa đựng bơ cũng phải đẹp như trang sức

Nhắc đến Victoria Beckham, nhiều người nghĩ ngay đến những bộ trang phục tối giản, những chiếc túi đắt giá và phong cách thời trang sang trọng đã trở thành dấu ấn riêng của cựu thành viên Spice Girls. Nhưng với Victoria, thẩm mỹ dường như không chỉ dừng lại ở chuyện ăn mặc.

Mới đây, bà xã David Beckham chính thức giới thiệu bộ sưu tập đồ gia dụng đầu tiên, hợp tác cùng thương hiệu nội thất Westwing của Đức. Thay vì tập trung vào những món nội thất lớn, Victoria lựa chọn bắt đầu từ một không gian gần gũi hơn: Bàn ăn gia đình.

Bộ sưu tập ra mắt ngày 12/10/2026, gồm các sản phẩm phục vụ việc ăn uống, tiếp khách và trang trí bàn tiệc. Điều đáng chú ý là mỗi món đồ đều mang phong cách sang trọng kín đáo (quiet luxury) vốn gắn liền với hình ảnh Victoria Beckham.

Đến chiếc đĩa đựng bơ cũng được thiết kế như một món đồ trang trí

Một trong những thiết kế gây chú ý nhất của bộ sưu tập là chiếc đĩa đựng bơ mang hình dáng vỏ sò, thuộc dòng sản phẩm Isla.

Thông thường, đĩa đựng bơ chỉ là vật dụng nhỏ xuất hiện trong bữa sáng hoặc trên bàn tiệc. Thế nhưng, Victoria lại biến món đồ tưởng chừng đơn giản ấy thành một điểm nhấn thẩm mỹ. Thiết kế sử dụng chất liệu thép không gỉ, có bề mặt sáng bóng và đường nét mô phỏng hình vỏ sò. Khi đặt trên bàn ăn, chiếc đĩa vừa phục vụ công năng vốn có, vừa giống một vật trang trí nhỏ.

Bộ sưu tập còn có những chiếc lọ đựng muối, tiêu hình vỏ sò đi kèm thìa nhỏ. Đây là một lựa chọn khá thú vị bởi những món gia vị quen thuộc được trình bày theo cách trang trọng hơn. Bên cạnh đó là những chiếc ly champagne với bề mặt gợn sóng, bộ dao phết bơ bằng thép không gỉ và khăn ăn bằng vải lanh thêu họa tiết dây xích.

Theo chuyên trang Ideal Home, bộ sưu tập có 29 sản phẩm với mức giá khởi điểm từ 54,99 bảng Anh. Những món đồ được thiết kế để phục vụ các bữa ăn, buổi gặp gỡ và những dịp tiếp khách tại nhà.

Điểm thú vị là Victoria không cố biến bàn ăn thành nơi trưng bày những món đồ đắt đỏ. Cô tập trung vào những vật dụng quen thuộc nhưng thay đổi cách thiết kế để chúng có thêm giá trị thẩm mỹ.

Từ thời trang đến bàn ăn: Gu sang trọng của Victoria Beckham có gì đặc biệt?

Nếu quan sát những bộ sưu tập thời trang của Victoria Beckham, có thể nhận ra cô thường ưu tiên phom dáng gọn gàng, màu sắc tiết chế và những chi tiết nhỏ được xử lý tỉ mỉ. Tinh thần ấy tiếp tục xuất hiện trong bộ sưu tập đồ gia dụng mới.

Màu trắng, bạc và xanh lá đậm đóng vai trò chủ đạo. Thay vì sử dụng nhiều họa tiết sặc sỡ, các sản phẩm tạo điểm nhấn thông qua chất liệu và hình dáng.

Chẳng hạn, những chiếc đĩa sứ màu trắng ngà được kết hợp cùng đồ dùng bằng thép có bề mặt xử lý hiệu ứng gõ búa. Ly thủy tinh trong suốt đặt cạnh khăn ăn vải lanh mang đến sự tương phản nhẹ nhàng giữa các chất liệu.

Bộ sưu tập còn lấy cảm hứng từ phong trào Arts and Crafts xuất hiện tại Anh vào thế kỷ XIX, vốn đề cao nghề thủ công, vật liệu và vẻ đẹp của những món đồ được chế tác cẩn thận.

Đặc biệt, một số thiết kế còn sử dụng họa tiết dây xích và những chi tiết gợi liên tưởng đến trang sức, tạo sự kết nối với các bộ sưu tập thời trang và phụ kiện của Victoria.

Có thể nói, Victoria đang đưa cách nhìn của một nhà thiết kế thời trang vào những vật dụng hằng ngày. Một chiếc khăn ăn không đơn thuần chỉ để sử dụng, mà còn góp phần tạo nên phong cách cho bàn tiệc. Một chiếc đĩa nhỏ cũng có thể trở thành điểm nhấn khiến tổng thể thú vị hơn.





Nhìn bàn ăn của Victoria Beckham, phụ nữ có thể học được gì?

Không phải gia đình nào cũng cần đầu tư vào những món đồ gia dụng đắt tiền, nhưng cách Victoria Beckham thiết kế bộ sưu tập lại gợi ra một vài ý tưởng khá dễ áp dụng.

Trước hết là việc giữ bảng màu đồng nhất. Một bàn ăn chỉ sử dụng hai hoặc ba gam màu chủ đạo thường tạo cảm giác gọn gàng và dễ phối hợp hơn. Chẳng hạn, bát đĩa trắng có thể kết hợp với khăn ăn màu kem, xanh olive hoặc nâu nhạt.

Thứ hai là chú ý đến chất liệu. Không nhất thiết phải mua những bộ bát đĩa cầu kỳ, chỉ cần chọn sản phẩm có hình dáng đơn giản, bề mặt hoàn thiện tốt và phù hợp với phong cách căn nhà.

Thứ ba là tạo một điểm nhấn nhỏ. Một chiếc bình hoa, một khay đựng gia vị đẹp hoặc bộ khăn ăn bằng vải có thể giúp bàn ăn trở nên chỉn chu hơn mà không cần thay đổi toàn bộ đồ dùng.

Cuối cùng, điều đáng tham khảo nhất trong cách Victoria tiếp cận đồ gia dụng chính là sự quan tâm đến trải nghiệm của những người ngồi quanh bàn.

Trong thông cáo giới thiệu bộ sưu tập, Victoria chia sẻ rằng ngôi nhà là nơi diễn ra nhiều khoảnh khắc có ý nghĩa trong cuộc sống. Với cô, việc thiết kế những món đồ phục vụ bữa ăn cũng là cách chăm chút cho những dịp sum họp và kết nối.

Ở góc độ này, bộ sưu tập đồ gia dụng đầu tiên của Victoria Beckham không chỉ đơn thuần là một bước mở rộng kinh doanh. Nó còn thể hiện sự nhất quán trong gu thẩm mỹ của cô, từ những bộ trang phục xuất hiện trên sàn diễn đến những món đồ nhỏ trên bàn ăn.

Một chiếc đĩa đựng bơ đẹp có thể không làm bữa ăn ngon hơn, nhưng cách sắp đặt chỉn chu đôi khi khiến mọi người muốn ngồi lại lâu hơn, tận hưởng bữa ăn và trò chuyện cùng nhau.

Và đó có lẽ là điều đáng học hỏi nhất từ cách Victoria Beckham chăm chút không gian sống: Sự sang trọng không nhất thiết nằm ở những thứ lớn lao, đôi khi bắt đầu từ cách chúng ta quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất trong ngôi nhà.