Bước sang tuần mới từ ngày 2/11 đến 8/11/2026, bầu trời chiêm tinh mang đến những tín hiệu khá đặc biệt. Mặt Trời tiếp tục di chuyển qua Bọ Cạp, trong khi Sao Thủy và Sao Kim vẫn đang nghịch hành. Điều này khiến tuần đầu tiên của tháng 11 mang màu sắc của sự nhìn nhận, điều chỉnh và hoàn thiện những kế hoạch còn dang dở.

Theo chiêm tinh học, các giai đoạn hành tinh nghịch hành không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đều trở nên khó khăn. Trái lại, đây có thể là thời điểm thích hợp để nối lại những mối quan hệ công việc, giải quyết vấn đề tồn đọng và tìm thấy cơ hội từ những điều từng bị bỏ lỡ.

Đáng chú ý, ngày 4/11 xuất hiện góc hợp thuận lợi giữa Sao Kim và Sao Mộc, thường được diễn giải là tín hiệu tích cực đối với các mối quan hệ, sự hỗ trợ và những cơ hội phát triển. Trong bối cảnh đó, Bọ Cạp, Sư Tử và Ma Kết là ba chòm sao có những lợi thế đáng chú ý trong tuần mới.

1. Bọ Cạp: Thời điểm lấy lại phong độ, cơ hội công việc xuất hiện

Bọ Cạp bước vào tuần mới với lợi thế khi Mặt Trời đang di chuyển qua chính cung hoàng đạo của mình. Đây được xem là khoảng thời gian chòm sao này có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về mục tiêu cá nhân, đồng thời tìm lại sự tự tin sau những ngày phải đối mặt với nhiều áp lực.

Tuần từ ngày 2/11 đến 8/11 mang đến cho Bọ Cạp những chuyển biến đáng chú ý trong công việc. Những vấn đề từng khiến họ băn khoăn có thể bắt đầu xuất hiện hướng giải quyết, nhất là khi chòm sao này sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận.

Đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm phù hợp để rà soát những dự án đang triển khai, hoàn thiện kế hoạch và trao đổi với cấp trên về những mục tiêu sắp tới. Một ý tưởng cũ từng bị bỏ qua có thể trở nên khả thi khi được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Đặc biệt, khoảng giữa tuần được xem là giai đoạn Bọ Cạp dễ có những nhận thức mới về định hướng nghề nghiệp. Nếu đang đứng trước lựa chọn quan trọng, chòm sao này có thể tìm thấy câu trả lời thông qua việc xem xét lại những kinh nghiệm đã tích lũy.

Về tài chính, vận may của Bọ Cạp có xu hướng gắn với công việc chính và những nguồn thu đã được xây dựng từ trước. Người kinh doanh có thể tận dụng tuần này để liên hệ với khách hàng cũ, giải quyết các khoản thanh toán còn tồn đọng hoặc cải thiện dịch vụ nhằm giữ chân khách hàng.

Tuy nhiên, do Sao Thủy đang nghịch hành tại Bọ Cạp, chòm sao này nên đặc biệt chú ý đến giấy tờ, hợp đồng và các thỏa thuận liên quan đến tiền bạc. Việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định sẽ giúp hạn chế những rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm cũng có những điểm sáng. Người độc thân dễ trở nên cuốn hút nhờ sự chân thành và khả năng lắng nghe. Những Bọ Cạp đang có đôi có thể nhân cơ hội này để giải quyết khúc mắc, tìm lại sự gần gũi với nửa kia. Nhìn chung, đây là tuần Bọ Cạp có cơ hội lấy lại phong độ. Điều quan trọng không phải là làm mọi thứ thật nhanh mà là nhận ra đâu mới là hướng đi phù hợp với bản thân.

2. Sư Tử: Quý nhân xuất hiện, tài lộc có cơ hội khởi sắc

Sư Tử là một trong những chòm sao có lợi thế đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 11 khi Sao Mộc đang di chuyển qua cung hoàng đạo này.

Trong chiêm tinh học, Sao Mộc thường tượng trưng cho sự mở rộng, phát triển và những cơ hội mới. Khi hành tinh này hiện diện tại Sư Tử, chòm sao thuộc nhóm Lửa có xu hướng được khuyến khích phát huy năng lực cá nhân, mở rộng các mối quan hệ và tự tin thể hiện bản thân. Đáng chú ý, góc hợp thuận lợi giữa Sao Kim và Sao Mộc vào ngày 4/11 có thể mang đến bầu không khí tích cực cho những cuộc trò chuyện, gặp gỡ hoặc kết nối công việc.

Đối với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông, sáng tạo và dịch vụ, đây có thể là thời điểm thích hợp để chăm sóc các mối quan hệ hiện có. Một khách hàng cũ quay lại, lời giới thiệu từ người quen hoặc sự hỗ trợ của đồng nghiệp đều có thể tạo nên những cơ hội đáng mong đợi.

Về sự nghiệp, Sư Tử được khuyến khích tận dụng khả năng giao tiếp và sức ảnh hưởng cá nhân. Những người đang xây dựng thương hiệu riêng, phát triển công việc tự do hoặc mong muốn tìm kiếm đối tác có thể nhận được phản hồi khả quan khi chủ động kết nối. Tình hình tài chính cũng có một số tín hiệu tích cực. Thu nhập có thể được cải thiện từ những công việc đang triển khai, đặc biệt khi Sư Tử biết tận dụng kỹ năng và các mối quan hệ sẵn có.

Tuy nhiên, chòm sao này cần lưu ý rằng sự thuận lợi trong giao tiếp không đồng nghĩa với việc mọi lời đề nghị đều đáng tin cậy. Các khoản đầu tư lớn, hợp đồng hợp tác hoặc quyết định mở rộng kinh doanh vẫn cần được đánh giá cẩn thận.

Ở phương diện tình cảm, Sư Tử có thể đón nhận những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân. Các cuộc gặp gỡ với bạn bè cũng mang đến nhiều cảm hứng, giúp họ giải tỏa áp lực và nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Đối với người độc thân, một cuộc trò chuyện thú vị có thể mở đầu cho mối quan hệ mới. Dù vậy, Sư Tử không nên quá vội vàng, bởi sự thấu hiểu vẫn cần thời gian để hình thành.

Tuần mới mang đến cho Sư Tử lời nhắc rằng đôi khi vận may không xuất hiện dưới hình thức một khoản tiền bất ngờ, mà đến từ người sẵn sàng giúp đỡ, một cơ hội hợp tác hoặc một mối quan hệ có thể mang lại giá trị lâu dài.

3. Ma Kết: Công việc có bước tiến, những nỗ lực cũ bắt đầu đem lại thành quả

Nếu Bọ Cạp được tiếp thêm sự tự tin và Sư Tử có lợi thế về các mối quan hệ thì Ma Kết lại nổi bật nhờ khả năng tổ chức, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Tuần từ ngày 2/11 đến 8/11 có thể là khoảng thời gian Ma Kết tìm thấy cơ hội từ những công việc từng bị trì hoãn. Những kế hoạch chưa hoàn thành, dự án cũ hoặc mối quan hệ hợp tác trước đây có thể được xem xét lại và mở ra hướng phát triển mới.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để Ma Kết kết nối với đồng nghiệp cũ, người từng hợp tác hoặc những đối tác đã có sự tin tưởng nhất định. Trong bối cảnh Sao Thủy nghịch hành, việc quay lại hoàn thiện những ý tưởng đã có nền tảng đôi khi mang đến kết quả khả quan hơn việc liên tục bắt đầu những kế hoạch mới.

Về công việc, Ma Kết có thể phát huy thế mạnh trong những nhiệm vụ đòi hỏi tính hệ thống và khả năng quản lý. Người đang giữ vai trò điều phối, quản lý dự án hoặc phụ trách công việc chuyên môn có cơ hội thể hiện năng lực thông qua việc giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Đáng chú ý, khoảng ngày 3-4/11 được xem là thời điểm phù hợp để Ma Kết sắp xếp lại mục tiêu, xây dựng kế hoạch và đánh giá tiến độ công việc. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này, chòm sao này có thể chuẩn bị tốt hơn cho những nhiệm vụ quan trọng trong nửa cuối tháng.

Về tài chính, vận trình của Ma Kết thiên về sự ổn định và tích lũy. Những khoản thu nhập từ công việc chính, hợp đồng lâu dài hoặc dự án đã triển khai có thể mang đến cảm giác yên tâm hơn. Với người đang mong muốn cải thiện thu nhập, đây là lúc phù hợp để đánh giá lại năng lực cá nhân, tìm kiếm cơ hội nâng cao chuyên môn hoặc chuẩn bị cho một cuộc trao đổi về chế độ đãi ngộ. Tuy nhiên, Ma Kết cũng cần tránh tự tạo quá nhiều áp lực. Việc ôm đồm tất cả nhiệm vụ có thể khiến họ mệt mỏi và bỏ lỡ thời gian dành cho những kế hoạch thực sự quan trọng.

Chuyện tình cảm trong tuần tương đối ổn định. Những người đã có đôi nên dành thêm thời gian cho gia đình, tránh để công việc chiếm hết sự chú ý. Người độc thân có thể gặp lại một người quen cũ hoặc nhận ra sự đồng điệu với ai đó trong vòng tròn quan hệ hiện tại.

Điểm sáng lớn nhất của Ma Kết trong tuần mới nằm ở khả năng biến kinh nghiệm thành lợi thế. Những gì họ đã kiên trì theo đuổi có thể chưa mang lại thành công ngay lập tức, nhưng đang từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Nhìn chung, tuần từ ngày 2/11 đến 8/11/2026 mang đến những điểm sáng khác nhau cho Bọ Cạp, Sư Tử và Ma Kết. Trong khi Bọ Cạp có cơ hội định hướng lại công việc, Sư Tử dễ nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ thì Ma Kết có thể tìm thấy thành quả từ những nỗ lực đã tích lũy.

Tuy nhiên, đây vẫn là giai đoạn Sao Thủy và Sao Kim nghịch hành. Theo quan niệm chiêm tinh, việc rà soát kế hoạch, kiểm tra thông tin và cân nhắc kỹ các quyết định tài chính sẽ phù hợp hơn với năng lượng chung của tuần. Dù thuộc chòm sao nào, sự chủ động, khả năng quản lý tiền bạc và tinh thần trách nhiệm vẫn là những yếu tố quan trọng để biến cơ hội thành kết quả thực tế.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.