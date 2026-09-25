VICOSTONE® Dòng Sông Băng: Đưa thiên nhiên vào không gian sống đậm chất riêng

Nắm bắt nhanh chóng xu hướng này, VICOSTONE® giới thiệu bộ sưu tập "Dòng Sông Băng" lấy cảm hứng từ những chuyển động và biến đổi bên trong lớp băng tuyết.

VICOSTONE® - Dòng Sông Băng (Ice in motion) truyền cảm hứng tích cực để mỗi khách hàng tự tin vun đắp những "chốn về" bình yên, gần gũi thiên nhiên và đậm dấu ấn

Vicostone mang chuyển động của băng tuyết vào không gian sống

Hiện nay, cá nhân hóa không gian sống và kết nối với thiên nhiên đang trở thành những xu hướng được quan tâm trong thiết kế nội thất. Nhu cầu về những không gian hài hòa, gần gũi với môi trường thúc đẩy sự phát triển của các vật liệu tự nhiên và vật liệu lấy cảm hứng từ thiên nhiên với tốc độ tăng trưởng dự kiến 7,8% mỗi năm đến năm 2033 (theo Dự báo và Quy mô thị trường thiết kế nội thất Persistence Market Research 2026–2033). Trong xu hướng đó, màu sắc, đường vân và cấu trúc bề mặt trở thành những yếu tố quan trọng giúp kiến trúc sư, nhà thiết kế truyền tải phong cách và cảm xúc mà không gian hướng tới.

Trong hành trình sáng tạo những bề mặt vật liệu giàu cảm xúc, thiên nhiên luôn là nguồn tham chiếu giá trị. Vẻ đẹp của tự nhiên không chỉ nằm ở hình thái bên ngoài mà còn đến từ những quá trình biến đổi liên tục theo thời gian. Ngay cả những lớp băng tưởng như tĩnh lặng cũng luôn tồn tại những chuyển động và biến đổi mãnh liệt từ sâu bên trong: bề mặt xuất hiện những vết rạn, dòng nước ẩn sâu ngầm chuyển động, các đường nứt lan rộng và giao thoa trước khi hội tụ, kết tinh thành một hình thái mới.

Đó cũng là cảm hứng khởi nguồn của bộ sưu tập VICOSTONE® – Dòng Sông Băng. Thay vì chỉ tái hiện vẻ đẹp tĩnh tại của băng tuyết, bộ sưu tập ghi lại những chuyển động và biến đổi mãnh liệt của tự nhiên qua đường vân, màu sắc và hiệu ứng bề mặt bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Bốn thiết kế trong bộ sưu tập tương ứng với bốn lát cắt của hành trình: Khởi nứt (Sollight® BQ9660); Dòng chảy (Marillie® BQ9662); Giao thoa (Melinda® BQ9661); và Kết tinh (Peralto™ BQ9663).

Dù mang những sắc thái khác biệt, bốn thiết kế đều sở hữu những đường vân thanh mảnh, đan xen đa hướng với mật độ phong phú, kết hợp cùng bảng màu chuyển dịch linh hoạt từ trắng xám tinh khôi, xanh lam pha xám sâu thẳm đến sắc be ấm áp và ánh vàng tinh tế, tái hiện sinh động sự biến đổi của băng dưới tác động của nước và ánh sáng.

Nhờ đó, mỗi bề mặt vừa có chiều sâu thị giác, vừa duy trì sự cân bằng và hài hòa, mang đến những lựa chọn phù hợp cho các không gian sống (ốp nội thất bếp, bàn trà, bàn ăn mặt đá …) hướng tới sự tinh tế, kết nối với thiên nhiên và dấu ấn cá nhân.

Lấy cảm hứng từ đá Cristallo Quartzite, VICOSTONE® Sollight® BQ9660 với nền trắng xám và vân thanh mảnh, khéo léo tái hiện khoảnh khắc bề mặt băng tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện những chuyển động đầu tiên. Sản phẩm phù hợp cho mặt bàn đảo, vách tivi trong không gian phong cách Japandi, hiện đại, tối giản, đặc biệt hài hòa với gỗ sáng và các gam màu trung tính

Gợi mở chuyển động của dòng nước ẩn sâu dưới lớp băng, VICOSTONE® Marillie® BQ9662 nổi bật với nền xanh lam pha xám cùng những đường vân trắng xám đan xen mềm mại, tạo điểm nhấn thị giác cho bàn đảo và tường bếp, đặc biệt hài hòa với hệ tủ xanh xám, ghi đậm… và các chi tiết kim loại

Lấy cảm hứng từ những vết nứt trên bề mặt băng lan rộng và giao nhau, VICOSTONE® Melinda® BQ9661 kết hợp nền be ấm áp cùng hệ vân trắng đa hướng, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm giác chuyển động mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế, giúp không gian phong cách hiện đại, tối giản bớt đơn điệu, đặc biệt hài hòa khi kết hợp cùng gỗ sáng và các gam trắng, kem

VICOSTONE® Peralto™ BQ9663 tái hiện khoảnh khắc các tinh thể băng vỡ ra, hội tụ và hình thành cấu trúc mới. Trên nền xám dịu nhẹ, những đường vân trắng thanh mảnh kết hợp cùng sắc be vàng trang nhã, phù hợp cho mặt bếp, bàn đảo, bàn ăn mặt đá… dễ phối cùng tủ trắng, kem và gỗ trung tính

Vicostone 24 năm đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Trải qua 24 năm phát triển, Vicostone – thành viên của Tập đoàn Phenikaa – đã khẳng định mạnh mẽ vị thế thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu bằng những thiết kế khác biệt, kết hợp giữa công nghệ hiện đại, bí quyết công nghệ VICOSTONE Know-how và khả năng tự chủ hơn 95% nguyên vật liệu đầu vào.

Song song với hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Vicostone đặc biệt chú trọng thực hiện các cam kết về phát triển bền vững theo định hướng ESG. Thương hiệu kiên định hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 thông qua việc tối ưu quy trình sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao trách nhiệm với môi trường.

Đây chính là nền tảng vững chắc để Vicostone theo đuổi triết lý không ngừng đổi mới, sáng tạo, liên tục phát triển những sản phẩm đá nội thất vừa đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao cấp, khác biệt, dẫn đầu xu hướng vừa an toàn, thân thiện môi trường phù hợp với xu hướng xây dựng không gian sống xanh.

Khám phá bộ sưu tập "VICOSTONE® - Dòng Sông Băng" tại đây: https://vicostone.com/vi-vn/inspiration/2026/dong-song-bang-ice-in-motion