VIB One Card: Một chiếc thẻ, mở ra nhiều lớp đặc quyền

Khi một chiếc thẻ trở thành "tấm vé" cho những trải nghiệm đáng giá

Một chuyến đi không chỉ bắt đầu khi hành khách bước vào phòng chờ sân bay. Trải nghiệm đã được hình thành từ trước đó, từ lúc đặt vé máy bay, khách sạn, tour tham quan cho đến từng khoản thanh toán tại điểm đến.

Trong hành trình ấy, có những chi phí thường ít được chú ý nhưng nếu xuất hiện nhiều lần có thể tạo ra khác biệt đáng kể, như phí giao dịch ngoại tệ. Với VIB One Card, phí giao dịch ngoại tệ ở mức 0% trong 3 kỳ sao kê đầu tiên, sau đó từ 1% theo điều kiện sản phẩm. Đây là mức phí rất cạnh tranh trên thị trường. Với những chuyến đi có nhiều khoản chi bằng ngoại tệ, việc tối ưu khoản phí này ngay từ khâu thanh toán có thể giúp kiểm soát tốt hơn tổng chi phí chuyến đi.

Trải nghiệm được nối dài tại sân bay. Tùy theo hạng thẻ và doanh số chi tiêu nước ngoài, chủ thẻ One Card có thể nhận quyền lợi sử dụng phòng chờ với số lượt không giới hạn tại hàng nghìn sân bay trong nước và trên toàn thế giới. Riêng với One Card Signature, chủ thẻ có ngay 4 lượt phòng chờ miễn phí ngay từ khi mở thẻ.

Từ những giao dịch đầu tiên cho chuyến đi đến khoảng thời gian thư giãn trước giờ khởi hành, giá trị của One Card luôn hiện diện ở nhiều điểm chạm, giúp một hành trình được nối dài bằng những trải nghiệm thuận tiện và đáng giá hơn.

Từ những chuyến đi đến chi tiêu thường ngày

Tại điểm đến, mạng lưới đối tác rộng khắp từ VIB và Visa mở ra những lựa chọn ưu đãi về du lịch, lưu trú, ẩm thực, mua sắm và phong cách sống tại Việt Nam cũng như nhiều điểm đến trên thế giới.

Trong từng thời kỳ, chủ thẻ có thể tiếp cận các chương trình như hoàn 10% khi đặt vé máy bay, giảm 30% cho hóa đơn ẩm thực cùng nhiều ưu đãi về du lịch và thanh toán quốc tế. Khi đáp ứng điều kiện chi tiêu theo từng hạng thẻ, khách hàng còn có thể được miễn phí thường niên.

Song song đó, với mỗi giao dịch chi tiêu chủ thẻ đồng thời nhận hoàn tiền đến 9%, tối đa 1,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 18 triệu đồng mỗi năm theo điều kiện chương trình. Chủ thẻ có thể lựa chọn danh mục chi tiêu thuộc 5 lĩnh vực: mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu quốc tế, để nhận hoàn tiền và thay đổi lựa chọn hàng tháng theo nhu cầu thực tế.

Khi nhiều nhu cầu từ cá nhân, gia đình đến công việc cùng được đáp ứng trên một chiếc thẻ, bài toán không còn nằm ở việc sở hữu bao nhiêu chiếc thẻ, mà là một chiếc thẻ có thể mang lại bao nhiêu giá trị trong những khoản chi tiêu vốn đã phát sinh mỗi ngày.

Đặc quyền gia tăng theo mức độ sử dụng

Không phải mọi đặc quyền đều giống nhau đối với tất cả chủ thẻ. Với One Card, hệ quyền lợi được thiết kế để gia tăng theo hạng thẻ và quá trình sử dụng.

Ở mỗi hạng thẻ, khách hàng có thể tiếp cận những quyền lợi tương ứng về hạn mức, tỷ lệ hoàn tiền, phòng chờ và các đặc quyền tương đương. Đặc biệt, quyền lợi phòng chờ có thể được mở rộng dựa trên hạng thẻ và doanh số chi tiêu nước ngoài, với số lượt sử dụng lên tới không giới hạn theo điều kiện chương trình.

Điểm nổi bật của One Card còn nằm ở khả năng chiếc phát triển cùng khách hàng, với 3 hạng thẻ Gold, Platinum và Signature. Khi đáp ứng các điều kiện tương ứng, khách hàng sẽ được nâng hạng, đi kèm hạn mức tín dụng cao hơn và hệ đặc quyền mở rộng, mà không cần phát hành lại một chiếc thẻ vật lý mới.

Bên cạnh những quyền lợi gắn với quá trình sử dụng, One Card còn mở ra những trải nghiệm riêng ngay từ giai đoạn ra mắt. VIB đang dành tặng 3.000 thẻ kim loại phiên bản giới hạn cho 3.000 khách hàng đầu tiên mở One Card với hạn mức từ 200 triệu đồng. Khách hàng mở thẻ thứ 3.000 và 300.000 còn có cơ hội nhận 2 suất tham dự MAMA Awards tại Nhật Bản – một trong những sự kiện âm nhạc lớn của châu Á.

Với One Card, các khoản chi tiêu lớn có thể được chủ động phân bổ theo nhu cầu nhờ hệ sinh thái trả góp linh hoạt. Chủ thẻ có thể trả góp 0% lãi suất học phí tại nhiều đơn vị giáo dục uy tín như Apollo, Yola, British Council, IELTS Fighter, EMASI, EMASI Plus và BRIS, với kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng có thể trả góp 0% lãi suất cho giao dịch mua sắm hoặc tổng dư nợ từ 2 triệu đồng, lựa chọn kỳ hạn 3–60 tháng; đồng thời rút tiền mặt tại CN/PGD VIB với 0 đồng phí, tối đa 70% hạn mức thẻ. Đặc biệt, chương trình trả góp 0% còn được áp dụng tại các đối tác triển khai chương trình của Visa ở Việt Nam và Hàn Quốc, với giao dịch từ 2 triệu đồng và kỳ hạn 3–12 tháng.