Vay tiền để chi tiêu hàng ngày, nghe tới đây, chắc hẳn nhiều người sẽ nhíu mày và cho rằng thế là nợ tiêu dùng rồi! Tuy nhiên, chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Với sự xuất hiện của thẻ tín dụng cùng các ưu đãi - điển hình nhất là tính năng hoàn tiền, việc vay tiền từ thẻ tín dụng để chi tiêu giờ đây lại trở thành 1 trong những cách tiết kiệm hiệu quả nhất.

Đương nhiên, chỉ khi chủ thẻ "không quẹt quá tay".

Một chiếc ví, 4-5 chiếc thẻ tín dụng

Ví giờ không phải để đựng tiền, mà là đựng thẻ. Thậm chí nhiều người còn chẳng thèm mang ví khi ra đường, chỉ cần đầu tư 1 chiếc ốp điện thoại kèm ngăn đựng thẻ là xong. Và ra đường bây giờ chẳng cần tiền mặt, cũng chẳng cần mang ví, cứ 4-5 chiếc thẻ vậy là ok!

Trên nhiều diễn đàn như Reddit, không khó để bắt gặp những chia sẻ về cách "chia việc" cho từng thẻ tín dụng.

Một người dùng có biệt danh Takenteslafan viết: "Khoảng 7 năm nay, ví và tiền mặt là 2 khái niệm gần như không còn tồn tại trong từ điển cuộc sống của tôi. Tôi đang dùng 4 chiếc thẻ tín dụng của 4 ngân hàng khác nhau. 1 chiếc để trả các hóa đơn hàng tháng như gas, điện, xăng xe,... 1 chiếc để thanh toán khi đi Costco hoặc Walmart (2 chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ) hay các cửa hàng tiện lợi. 1 chiếc để mua sắm online. 1 chiếc để thanh toán hóa đơn ăn uống.

Ban đầu, mọi thứ khá rối ren vì tôi chẳng nhớ được thẻ nào dùng cho việc nào, chưa kể việc trả tới 4 khoản dư nợ hàng tháng - mỗi khoản đến hạn vào 1 ngày khác nhau cũng khiến tôi muốn "nổ não". Tuy nhiên chỉ sang tháng thứ 3 là mọi thứ bắt đầu vào guồng.

Tôi chưa từng chậm trả, cũng chưa từng mắc nợ. Việc dùng 4 chiếc thẻ tín dụng cùng lúc thậm chí còn giúp tôi tiết kiệm gần 2540 USD (khoảng 66 triệu đồng)/tháng".

Bản thân có bao nhiêu nhu cầu chi tiêu thì sở hữu bấy nhiêu chiếc thẻ tín dụng, không chỉ là lựa chọn của Takenteslafan.

JeffLulz - Một người dùng khác cũng chia sẻ trên Reddit: "1 thẻ tín dụng tích hợp Apple Pay để thanh toán các hóa đơn ăn uống và mua thực phẩm. 1 chiếc thẻ để thanh toán các chi phí cố định khác hàng tháng. Và bởi vì đã tích hợp 1 thẻ vào Apple Pay nên bây giờ khi ra đường, tôi chỉ cần nhét chiếc thẻ còn lại vào ốp điện thoại là đủ.

Việc này không chỉ tiện lợi mà còn giúp tôi dễ theo dõi chi tiêu. Hàng tháng sau khi nhận lương, tôi sẽ trả hết dư nợ của 2 thẻ, giống như việc đổ đầy bình xăng trước khi bắt đầu 1 hành trình mới vậy" .

Những chia sẻ này phần nào phản ánh một tư duy rõ ràng: Mỗi khoản chi tiêu đều có thể được tối ưu. Với các loại thẻ hiện nay, ưu đãi thường được thiết kế theo từng nhóm cụ thể như ăn uống, du lịch, mua sắm hoặc thanh toán hóa đơn. Khi sử dụng đúng thẻ cho đúng mục đích, người dùng có thể tích lũy điểm thưởng, hoàn tiền hoặc hưởng ưu đãi cao hơn đáng kể so với việc dùng một thẻ duy nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc "săn ưu đãi", nhiều người còn dùng nhiều thẻ như một cách để quản lý tài chính cá nhân. Một số chia sẻ cho thấy họ tách riêng thẻ cho chi tiêu cố định như tiền điện, tiền mạng; một thẻ khác cho chi tiêu cá nhân hàng ngày. Nhờ đó, việc theo dõi dòng tiền trở nên rõ ràng hơn, tránh tình trạng "tiền đi đâu không biết" - Điều khá phổ biến trong bối cảnh "sống không tiền mặt".

Những con số biết nói

Xu hướng dùng nhiều thẻ tín dụng cùng lúc không còn là một hiện tượng cá biệt. Theo khảo sát của Credit Karma, khoảng 51% Gen Z cho biết họ sử dụng nhiều thẻ tín dụng để tối đa tính năng hoàn tiền, tích điểm, đổi điểm thưởng thành voucher, cũng như các lợi ích tài chính khác. Gần một nửa trong số đó thừa nhận họ chủ động áp dụng các "mẹo" để tận dụng ưu đãi từ thẻ, thay vì chỉ dùng một cách thụ động.

Một nghiên cứu khác từ Credit One Bank cũng cho thấy khoảng 63% Gen Z ưu tiên các loại thẻ có hoàn tiền, cho thấy việc lựa chọn thẻ không còn mang tính ngẫu nhiên mà đã trở thành một quyết định có tính toán.

Điều đáng chú ý là với nhiều người trẻ, việc dùng nhiều thẻ không còn gắn với hình ảnh chi tiêu vượt khả năng. Ngược lại, họ xem đây là một "hệ thống" giúp kiểm soát tài chính tốt hơn. Khi mỗi thẻ gắn với một mục đích rõ ràng, việc chi tiêu cũng trở nên có ý thức hơn, thay vì chi tiêu tùy hứng.

Tuy vậy, cách tiếp cận này không phải không có rủi ro. Việc sở hữu nhiều thẻ đồng nghĩa với việc phải quản lý nhiều hạn mức, nhiều kỳ sao kê và nhiều thời điểm thanh toán khác nhau. Nếu thiếu kỷ luật, người dùng rất dễ rơi vào tình trạng quên thanh toán hoặc chi tiêu vượt kiểm soát, đặc biệt khi các giao dịch ngày nay chỉ cần một cú chạm.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cách người trẻ sử dụng thẻ tín dụng đang thay đổi. Nếu trước đây, một chiếc thẻ là đủ, thì giờ đây, nhiều người lại chọn cách xây dựng cả một "bộ công cụ tài chính" trong ví của mình. Mỗi chiếc thẻ không chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là một cách để tối ưu từng khoản chi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.

Trong một thế giới nơi tiền mặt dần biến mất và mọi giao dịch đều diễn ra chỉ trong vài giây, có lẽ việc sở hữu nhiều thẻ không còn là dấu hiệu của việc tiêu nhiều hơn. Ngược lại, với một bộ phận người trẻ, đó lại là cách để tiêu ít đi – nhưng thông minh hơn.

(Nguồn: Reddit, Credit Karma)