Thẻ tín dụng khiến dân mạng chia phe: Người khen “là chân ái”, người lại kêu “sợ đến già”?

Là đòn bẩy tài chính hay nói thẳng ra là “tiền đi vay” để tiêu trước trả sau, nên cũng không có gì khó hiểu khi có người rơi vào nợ nần vì dùng thẻ tín dụng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là thẻ tín dụng “có tội” vì suy cho cùng, đúng - sai là do cách từng người sử dụng.

Cộng đồng mạng “chia phe”

Cách đây chưa lâu trên MXH Threads, một bạn trẻ sinh năm 2006 đã bày tỏ thắc mắc: “Tại sao mọi người lại ghét dùng thẻ tín dụng vậy?” . Câu hỏi nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tranh luận trên các nền tảng MXH khác.

Một nhóm ủng hộ thẻ tín dụng, thẳng thắn cho rằng người thấy thẻ tín dụng “xấu” là người không có kiến thức quản lý tài chính, cũng không sát sao với kế hoạch chi tiêu. Chứ nếu biết cách dùng, không ảo tưởng dư dả vì hạn mức thẻ, thì đây là công cụ tài chính “không chê vào đâu được”.

Trung bình quan điểm của hội coi thẻ tín dụng là “chân ái” (Ảnh chụp màn hình)

Một người thẳng thắn: “Mình toàn ưu tiên dùng thẻ tín dụng để thanh toán vì nó được tích điểm, hoàn tiền, nói chung là nhiều tiện ích. Nhưng phải đảm bảo là đừng quẹt nhiều quá, dư nợ trong khả năng thanh toán hàng tháng thì chẳng vấn đề gì, chứ tiêu pha quá trớn thì thẻ nào cũng thành xấu hết, do cách mình dùng thôi” .

Một người chung quan điểm: “Dùng thẻ tín dụng mà chỉ trả dư nợ tối thiểu hàng tháng là cái dở nhất, nhưng mình thấy nhiều người như vậy lắm, bảo sao mà nợ nần. Chứ mình dùng thẻ tín dụng gần 10 năm rồi, tháng nào trả hết tháng đó, chẳng nợ nần gì, tiêu nhiều trả đều thì còn được miễn phí thường niên, tính ra không mất gì luôn ấy mà mỗi tháng được hoàn cũng gần 1 triệu” .

Trong khi đó, những người dè chừng với thẻ tín dụng lại có góc nhìn lẫn quan điểm khác, có thể tóm tắt thế này: Thu nhập chưa ổn định, chi tiêu chưa đâu vào đâu thì tốt nhất tránh xa thẻ tín dụng ra, chứ không là dễ nợ nần.

Chưa ổn định tài chính mà dùng thẻ tín dụng thì không khác nào đùa với lửa (Ảnh chụp màn hình)

Một người chia sẻ: “Đang có nợ, đang bị lạm phát lối sống, thu nhập đang chưa ổn - đây là 3 kiểu người nên tránh xa thẻ tín dụng nhé. Lời khuyên chân thành của người từng nợ tiền trăm triệu thẻ tín dụng đây” .

Một người khác đồng tình: “Người sử dụng thẻ tín dụng mà tối ưu được chi tiêu, được hoàn tiền và không mắc nợ chắc chỉ là thiểu số thôi. Đa số quanh mình đều đang nợ thẻ, nên thành ra mình sợ. 35 tuổi chưa từng có cái thẻ tín dụng nào, kể ra nhiều lúc cũng thấy mình hơi quê mà thôi, không nợ là được” .

2 điều cần nhớ để không ngập trong nợ nần khi sử dụng thẻ tín dụng

Nếu biết cách sử dụng, thẻ tín dụng hoàn toàn có thể giúp chúng ta tiết kiệm 1 phần chi phí cơ bản, nhờ vào tính năng hoàn tiền. Tuy nhiên, trước khi bàn tới chuyện "sinh lời" nhờ thẻ tín dụng, tránh nợ vẫn là điều quan trọng, cấp thiết hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Để không mắc nợ vì quẹt thẻ tín dụng vô tội vạ, bạn cần lưu ý 2 điều dưới đây.

1 - Ghi chép lại từng khoản chi từ thẻ tín dụng

Việc này giúp bạn đảm bảo bản thân không tiêu quá số tiền trong khả năng chi trả.

Ví dụ: Hôm nay mua 1 đôi giày trị giá 1 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy ghi chép lại khoản này.

Mỗi tuần nhìn lại danh sách chi tiêu từ thẻ tín dụng 1 lần, để nắm được con số tổng chi, từ đó, đối chiếu với số tiền mình đang có, để hoạch định việc thanh toán dư nợ trước kỳ sao kê, tránh phát sinh lãi suất và tránh luôn cả việc mang nợ.

2 - Tránh xa các lời mời "sang ngang" hạn mức thẻ tín dụng

Nếu đang sử dụng 1 thẻ tín dụng và thanh toán dư nợ đúng hạn, dù chỉ là thanh toán dư nợ tối thiểu, không ít thì nhiều, cũng có sẽ các đơn vị phát hành thẻ tín dụng "mời" bạn mở thêm thẻ tín dụng mới, với hình thức "sang ngang hạn mức" từ thẻ đang sử dụng.

Hiểu nôm na rằng bạn sẽ chẳng mất công sức làm thủ tục gì nhiều, thẻ hiện tại hạn mức bao nhiêu thì thẻ mới cũng sẽ có hạn mức như vậy.

Nghe qua thì thấy tiện quá, nhưng đừng vội gật đầu, vì như vậy chẳng khác nào tự đưa mình đến gần với hố đen nợ nần. Dùng 1 thẻ còn chưa thanh toán được toàn bộ dư nợ, chắc chắn, không nên mở thêm thẻ mới!