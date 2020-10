Vì tiền kiếm lúc nào chẳng được nên vị sếp 80 tuổi khuyên chúng ta đứng lên đi tập ngay từ hôm nay!

Sau 30 năm bàn giấy và có nhiều thành công vang dội trong giới đầu tư, Jim Owens muốn cho thế giới thấy rằng: Không bao giờ là quá muộn để cải thiện sức khỏe.

Sếp lớn Phố Wall Jim Owens (trái)

Nhà đầu tư lừng danh Phố Wall sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 20/10 năm nay.

Và trong bộ phim tài liệu mới nhất "The Art of Aging Well" (tạm dịch: Nghệ thuật Lão hóa), Jim khẳng định điều ông muốn làm nhất, là truyền cảm hứng cho tất cả trở nên khỏe mạnh và năng động hơn.

"Chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe mà không mấy ai nói đến", Jim cho biết.

Trong nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học New England, các nhà khoa học dự đoán gần 1/2 người Mỹ sẽ bị béo phì vào năm 2030.

Bên cạnh đó, từ lâu các chuyên gia y tế đã khẳng định: Thể chất khỏe mạnh làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nghiêm trọng như tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Ngoài ra, con người có thể kiểm soát quá trình lão hóa nhiều hơn mình nghĩ.

Sau khi đi gần hết đời người, Jim tin rằng chúng ta già đi như thế nào phần lớn là do cách sinh hoạt của mỗi người.

"Thành công mà không có sức khỏe thì vứt"

Lớn lên ở Lexington (Anh), Jim Owens đã chơi bóng đá, bóng rổ, đẩy tạ vì bị ảnh hưởng bởi anh trai - 1 ngôi sao thể thao.

Nhưng sau khi ra trường, Jim đã dành hơn 30 năm cuộc đời để xây dựng sự nghiệp tài chính nức tiếng Phố Wall, viết nên những cuốn sách best-selling... mà không tập tành thể dục tẹo nào.

"Tôi rất may mắn vì thành công trong sự nghiệp. Nhưng tiền thì ai chẳng làm ra được, kiếm lúc nào cũng được. Còn thời gian và sức khỏe lại hữu hạn".

Đỉnh điểm khiến Jim muốn thay đổi, chính là lần ông tự xem video về bản thân vào sinh nhật thứ 70: Hốc hác, xanh xao đến khó đỡ.

Jim bảo khi sống đến 70 tuổi, khả năng lớn bạn chỉ còn 15 năm nữa thôi. Tóm lại, ông không muốn những năm tháng còn lại chìm trong đau đớn ốm yếu, Jim thề sẽ lấy lại vóc dáng!

Nhờ vận động phù hợp, Jim Owens của tuổi 75 sở hữu cơ thể và sức khỏe của 10 năm trước

Đem nỗ lực xây dựng sự nghiệp Phố Wall vào rèn luyện, Jim từ tốn cải thiện sức khỏe ngày này qua ngày khác: Khởi đầu là 10 phút đi bộ, sau đó là chế độ dinh dưỡng và những bài tập phù hợp do huấn luyện viên kèm cặp.

Hầu hết người cao tuổi cho rằng, họ sẽ gặp đau đớn khi tập luyện và điều đó chẳng sai...

Jim cũng thế, lúc bắt đầu chạy bộ trở lại ở tuổi 50, vị sếp gặp chấn thương cả 2 bên gối; sau khi chuyển qua nâng tạ thì bị sút lưng đau đến mất ngủ.

"Càng già, càng phải ưu tiên yếu tố an toàn khi luyện tập, phải lắng nghe cơ thể", Jim cho biết.

Ông nhấn mạnh, ranh giới giữa vùng an toàn, tập luyện hợp lý và tập luyện quá đà ở người cao tuổi khá mong manh.

"Đừng vội vã, nhất là khi bạn đã già. Hãy làm từ từ, từng chút một và khi nhìn lại, bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình làm được".

Và sự kiên trì của Jim đã được đền đáp: Vào sinh nhật tuổi 75, bác sĩ riêng thông báo ông có thể trạng và sức khỏe trẻ ra 10 năm!

"Luyện tập thể thao giúp tôi có cái nhìn rộng lớn hơn về thế gian này. Có cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc thật sung sướng. Nếu tôi làm được, chắc chắn bạn cũng thế".

Tập làm quen với cảm giác không thoải mái

Ngoài 70 tuổi nhưng Jim Owens vẫn rất phong độ nhờ ăn uống, ngủ nghỉ và luyện tập hợp lý

Mọi người thường cho rằng, đích đến cuối cùng của luyện tập là cải thiện thể chất. Nhưng với Jim, khía cạnh tâm lý mới là thành quả đáng quý nhất.

"Tôi đoán 80% chúng ta đến phòng gym vì thể chất, vì bạn bè hoặc bác sĩ bảo tập thành đi. Tuy nhiên đó không phải động lực của tôi".

"Mục tiêu ban đầu khi tập luyện là giảm đau nhức cơ thể, tuy nhiên quá trình 5 năm biến đổi khiến tôi nhận ra rằng: Bạn phải làm quen với sự khó chịu, điều đó giúp thúc đẩy sự tự tin".

Jim tham gia vào nhiều bộ môn khác nhau với người vợ Stanya: Mỗi tuần 3 buổi tập cải thiện sức mạnh, đi bộ, giãn cơ và cả Yoga lẫn Pilates. Nhờ đó bà Jim khống chế được những cơn đau nhức của tuổi già, giảm mỡ nhanh hơn cả thời thanh niên.

"Tôi tập trung vào cải thiện điểm yếu của bản thân trong khi nhiều người chỉ tập trung vào sức mạnh. Dù thấy anh bạn trong phòng gym đang bơm xô căng đét, đừng vì thế mà bắt chước đẩy tạ nặng".

"Hãy tập chống đẩy, tôi từng yếu ớt đến mức mất 1 tuần mới làm được đúng động tác. Giờ tôi có thể chống đẩy 50 cái mỗi ngày, tôi đang có cơ thể lý tưởng nhất từ khi sinh ra tới giờ".

Đầu tư cho sức khỏe là xu hướng văn minh hàng đầu trên thế giới, đặc biệt khi Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn

Trong phim tài liệu "Nghệ thuật Lão hóa", Jim nhiều lần nhấn mạnh: Không bao giờ là quá muộn hay quá khó để cải thiện sức khỏe.

Trong vòng 2 năm, Jim và các cộng sự đã truyền cảm hứng tích cực cho hàng triệu người trên thế giới.

Nỗ lực của ông càng mạnh mẽ hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Jim khẳng định, mang tâm thế tích cực và trẻ trung sẽ giúp mọi người vững vàng trước mọi cuộc khủng hoảng.

"Tôi muốn trở nên rắn chắc, và ông già như tôi đã làm được", Jim nói. "Nếu chẳng may nhiễm Covid-19 hay lên cơn đau tim, tôi vẫn vui vẻ rằng mình đã nỗ lực để sống khỏe mỗi ngày".

"Tôi đã sai lầm khi cho rằng, dốc đời sẽ đi xuống sau tuổi 70. Còn giờ đây, tôi tin những ngày tuyệt vời của mình vẫn còn dài lắm".

Theo báo cáo của Business Insider vào năm 2016, người giàu trên toàn thế giới đã bớt khoe khoang và vung tiền để sở hữu bất động sản hay đồ hiệu - họ đã chuyển qua đầu tư mạnh vào sức khỏe và giáo dục, vì đó mới là những yếu tố chính làm nên một cuộc sống tươi đẹp.

Tổng hợp từ MarketWatch/Business Insider