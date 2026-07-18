Vì sao nhiều người có lương hưu vẫn luôn cảm thấy thiếu tiền?

Điều này không hẳn vì mức lương hưu quá thấp, mà còn liên quan đến cách quản lý dòng tiền, sự thay đổi trong cơ cấu chi tiêu và những khoản phát sinh mà nhiều người không lường trước.

Lương hưu là nguồn thu, không phải kế hoạch tài chính

Một trong những hiểu lầm phổ biến là coi lương hưu như "đích đến" của quá trình chuẩn bị tuổi già. Trên thực tế, lương hưu chỉ là một nguồn thu nhập, còn việc có sống thoải mái hay không phụ thuộc vào tổng thể kế hoạch tài chính.

Khi còn đi làm, nhiều người có ít nhất hai hoặc ba nguồn tiền: lương, thưởng, thu nhập từ làm thêm, đầu tư hoặc kinh doanh. Khi nghỉ hưu, phần lớn các nguồn thu này dừng lại, trong khi lương hưu trở thành nguồn tiền chính. Chỉ cần xuất hiện một khoản chi bất thường, toàn bộ cân bằng tài chính có thể bị phá vỡ.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị không nên xem lương hưu là "chiếc phao" duy nhất cho tuổi già.

Chi phí sau nghỉ hưu không giảm nhiều như nhiều người nghĩ

Không ít người cho rằng nghỉ hưu sẽ bớt đi các khoản như xăng xe, ăn trưa hay giao tiếp công việc nên chi tiêu sẽ giảm đáng kể. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng khác.

Khi tuổi càng cao, ngân sách dành cho chăm sóc sức khỏe, thuốc men, khám định kỳ và dinh dưỡng thường tăng lên. Nhiều gia đình còn phát sinh chi phí hỗ trợ con cháu, sửa chữa nhà cửa hoặc đi lại nhiều hơn để thăm người thân.

Một số khoản trước đây chiếm tỷ trọng nhỏ lại dần trở thành khoản chi cố định mỗi tháng.

Thu nhập gần như đứng yên, nhưng chi phí vẫn tăng theo thời gian

Lương hưu có thể được điều chỉnh theo từng giai đoạn, nhưng tốc độ tăng thường không theo kịp mức tăng của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ trong cuộc sống.

Tiền điện, thực phẩm, viện phí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay sinh hoạt hằng ngày đều có xu hướng tăng theo thời gian. Khi nguồn thu tăng chậm hơn tốc độ tăng chi phí, cảm giác "thiếu tiền" sẽ xuất hiện dù mức sống không thay đổi nhiều.

Đây cũng là lý do nhiều người nghỉ hưu chia sẻ rằng họ không tiêu nhiều hơn trước, nhưng số tiền còn lại cuối tháng ngày càng ít.

Nhiều người vẫn phải tiếp tục hỗ trợ con cái

Một thực tế khá phổ biến ở Việt Nam là cha mẹ vẫn hỗ trợ tài chính cho con ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Đó có thể là góp tiền mua nhà, chăm cháu để con yên tâm đi làm, hỗ trợ học phí cho cháu hoặc giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn. Những khoản chi này thường không được đưa vào kế hoạch ban đầu nhưng lại kéo dài nhiều năm.

Nếu không có quỹ dự phòng riêng, khoản hỗ trợ cho con rất dễ "ăn" vào ngân sách dưỡng già.

Chưa có quỹ cho những khoản chi bất ngờ

Điều khiến nhiều người nghỉ hưu áp lực không phải các khoản chi hằng tháng mà là những khoản phát sinh.

Một lần nhập viện, sửa mái nhà, thay thiết bị điện, đám cưới, hiếu hỉ hay hỗ trợ người thân đều có thể khiến ngân sách cả vài tháng bị xáo trộn.

Khi không có quỹ dự phòng, người nghỉ hưu buộc phải rút tiền tiết kiệm hoặc cắt giảm chi tiêu thiết yếu trong các tháng tiếp theo.

Quản lý dòng tiền quan trọng không kém số tiền đang có

Thực tế cho thấy có những người nghỉ hưu với mức lương hưu chỉ khoảng 8-10 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống khá thoải mái. Trong khi đó, cũng có người nhận mức cao hơn nhưng luôn cảm thấy áp lực tài chính.

Khác biệt nằm ở cách phân bổ dòng tiền.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị người nghỉ hưu nên chia ngân sách thành các nhóm rõ ràng thay vì chi tiêu theo cảm tính.

Khoản mục Tỷ lệ tham khảo Chi phí sinh hoạt thiết yếu 50-60% Chăm sóc sức khỏe 15-20% Quỹ dự phòng 10-15% Hoạt động cá nhân, du lịch, sở thích 10-15% Hỗ trợ gia đình (nếu có) Tùy khả năng

Việc phân bổ này không phải công thức cứng nhắc, nhưng giúp người nghỉ hưu chủ động hơn khi xuất hiện những khoản chi ngoài dự kiến.

Chuẩn bị tuổi già không chỉ là tích lũy tiền

Nhiều người dành hàng chục năm để tích cóp một khoản tiền lớn nhưng lại ít dành thời gian xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền đó.

Một kế hoạch nghỉ hưu hiệu quả thường bao gồm nhiều yếu tố: nguồn thu ổn định, quỹ dự phòng y tế, dòng tiền hằng tháng, bảo hiểm phù hợp, tài sản có thể tạo thu nhập và cả giới hạn hỗ trợ tài chính cho con cái.

Nói cách khác, điều quyết định sự an tâm khi nghỉ hưu không chỉ là có bao nhiêu tiền, mà là dòng tiền đó có đủ bền vững để đồng hành cùng mình trong 20-30 năm tiếp theo hay không.

Kết luận

Lương hưu là nền tảng quan trọng của tuổi già, nhưng hiếm khi đủ để giải quyết mọi bài toán tài chính. Cảm giác "thiếu tiền" của nhiều người nghỉ hưu thường đến từ sự thay đổi trong cơ cấu chi tiêu, những khoản phát sinh bất ngờ và việc chưa xây dựng được kế hoạch quản lý dòng tiền dài hạn.

Chuẩn bị cho tuổi già vì thế không chỉ là tích lũy thật nhiều tiền trước ngày nghỉ hưu, mà còn là học cách sử dụng đồng tiền hiệu quả sau khi nghỉ hưu. Một kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp mỗi đồng lương hưu phát huy giá trị lớn hơn, đồng thời mang lại sự chủ động và an tâm trong những năm tháng sau này.