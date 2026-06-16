Vì sao nhiều gia đình trẻ sẵn sàng đầu tư hơn cho chăn ga thân thiện môi trường?

mà còn phản ánh cách mỗi gia đình chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những năm gần đây, cùng với xu hướng sống xanh, nhiều gia đình trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến những sản phẩm sử dụng hằng ngày, đặc biệt là các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể như chăn ga, gối đệm.

Theo các chuyên gia về lối sống bền vững, phòng ngủ là nơi mỗi người dành khoảng một phần ba thời gian trong ngày. Vì vậy, việc lựa chọn chất liệu an toàn, thân thiện với sức khỏe và môi trường không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm nghỉ ngơi mà còn giúp xây dựng thói quen tiêu dùng có trách nhiệm hơn.

Tiêu dùng xanh bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ trong gia đình

Trước đây, khi mua chăn ga, phần lớn người tiêu dùng thường quan tâm đến màu sắc, kiểu dáng hoặc giá thành. Tuy nhiên, nhiều gia đình trẻ hiện nay bắt đầu chú ý đến nguồn gốc chất liệu, khả năng thoáng khí, độ an toàn cho làn da và mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm.

Đây cũng là lý do các chất liệu có nguồn gốc tự nhiên ngày càng được chú ý trên thị trường và thường được đánh giá cao nhờ cảm giác mềm mại, khả năng thấm hút tốt và phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài.Chị Minh Anh (31 tuổi, Hà Nội) cho biết trước đây gia đình thường thay chăn ga theo mẫu mã hoặc giá khuyến mại. Tuy nhiên, sau khi có con nhỏ, tiêu chí lựa chọn đã thay đổi đáng kể."Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về chất liệu vì đây là sản phẩm cả nhà sử dụng mỗi ngày. Nếu có thể chọn được một sản phẩm vừa thoải mái vừa thân thiện hơn với môi trường thì tôi sẵn sàng đầu tư", chị chia sẻ.

Sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng đã tạo điều kiện cho nhiều thương hiệu Việt phát triển theo hướng bền vững, trong đó có Runa Corner - thương hiệu chăn ga đang được nhiều gia đình trẻ biết đến trong thời gian gần đây

Runa và hướng đi từ những chất liệu thân thiện môi trường

Ra đời với định hướng xây dựng không gian nghỉ ngơi lành mạnh cho gia đình Việt, Runa tập trung phát triển các dòng chăn ga sử dụng chất liệu có nguồn gốc tự nhiên như bamboo, Tencel hay sợi đậu nành.

Theo đại diện thương hiệu, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, Runa chú trọng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài và cảm giác thoải mái trong quá trình nghỉ ngơi. Các bộ sưu tập được thiết kế theo phong cách tối giản, dễ kết hợp với nhiều không gian sống hiện đại.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng hướng đến việc lan tỏa thông điệp tiêu dùng xanh thông qua những lựa chọn gần gũi nhất trong gia đình. Từ một bộ chăn ga được sử dụng mỗi ngày, người tiêu dùng có thể bắt đầu hình thành thói quen quan tâm hơn đến nguồn gốc sản phẩm và những tác động của chúng tới môi trường.

Trong bối cảnh xu hướng sống xanh ngày càng được nhiều gia đình quan tâm, các thương hiệu theo đuổi giá trị bền vững được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội phát triển. Với định hướng đó, Runa cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu chất liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng các gia đình trên hành trình xây dựng không gian sống lành mạnh hơn.

Bởi đôi khi, sống xanh không bắt đầu từ những thay đổi lớn lao, mà đến từ những lựa chọn rất nhỏ trong căn phòng nơi cả gia đình nghỉ ngơi mỗi ngày.