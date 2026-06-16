Rất nhiều người từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Có người muốn chuyển sang môi trường tốt hơn, có người kiệt sức và cần một khoảng nghỉ, cũng có người đơn giản là không còn thấy mình phù hợp với công việc hiện tại. Nhưng trước khi nộp đơn xin nghỉ, có một câu hỏi thực tế hơn cần được trả lời: Nếu nghỉ việc ngày mai, bạn có thể duy trì cuộc sống hiện tại trong bao lâu? Nghe thì đơn giản nhưng đây lại là một bài test tài chính mà không phải ai cũng dám làm.

Câu hỏi đầu tiên là: Mỗi tháng bạn thực sự chi bao nhiêu tiền?

Không phải mức lương bạn đang nhận, mà là số tiền cần để duy trì cuộc sống. Tiền thuê nhà hoặc trả góp, ăn uống, đi lại, điện nước, học phí của con, tiền gửi về cho bố mẹ, bảo hiểm, các khoản chi cố định... Nhiều người chỉ biết mình kiếm được bao nhiêu, nhưng lại không nắm rõ chi phí tối thiểu để sống là bao nhiêu.

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Tiếp theo, bạn có quỹ dự phòng không?

Nếu nghỉ việc mà chưa có công việc mới, quỹ dự phòng chính là khoảng đệm giúp bạn có thời gian tìm kiếm cơ hội phù hợp thay vì vội vàng nhận bất kỳ lời mời nào. Các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị nên có khoản dự phòng đủ chi trả từ 3-6 tháng chi phí thiết yếu. Tuy nhiên, nếu làm trong ngành khó tìm việc, đang có kế hoạch chuyển nghề hoặc muốn nghỉ ngơi một thời gian dài hơn, con số này có thể cần lớn hơn.

Câu hỏi thứ ba: Có ai đang phụ thuộc vào thu nhập của bạn không?

Một người độc thân sống một mình sẽ có mức độ linh hoạt rất khác với người đang nuôi con nhỏ, hỗ trợ bố mẹ hoặc là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Càng có nhiều trách nhiệm tài chính, quyết định nghỉ việc càng cần được chuẩn bị kỹ hơn.

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Và cuối cùng, bạn có khoản nợ nào không?

Khoản vay mua nhà, vay mua xe, nợ thẻ tín dụng hay các khoản trả góp hàng tháng đều không biến mất chỉ vì bạn nghỉ việc. Thực tế, áp lực lớn nhất sau khi nghỉ việc đôi khi không đến từ việc chưa tìm được công việc mới, mà đến từ những hóa đơn vẫn đều đặn xuất hiện mỗi tháng.

Sau khi trả lời bốn câu hỏi này, bạn có thể thử làm một phép tính đơn giản: lấy tổng số tiền đang có thể sử dụng được, chia cho chi phí sinh hoạt hàng tháng. Con số hiện ra có thể khiến bạn bất ngờ.

Có người nhận ra mình đủ khả năng nghỉ việc trong 6 tháng mà không quá lo lắng. Có người phát hiện nếu nghỉ ngay lúc này, áp lực tài chính sẽ xuất hiện chỉ sau vài tuần. Và cũng có những người thấy rằng điều mình cần không phải là chịu đựng thêm, mà là bắt đầu chuẩn bị một "quỹ nghỉ việc" ngay từ bây giờ.

Nghỉ việc không chỉ là quyết định nghề nghiệp. Đó còn là quyết định tài chính. Và đôi khi, thứ quyết định bạn có thể nghỉ việc trong tâm thế chủ động hay không không phải là một công ty mới đang chờ phía trước, mà là việc tài khoản của bạn có đủ thời gian để chờ đợi một lựa chọn tốt hơn.