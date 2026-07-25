Nhiều người có thói quen đặt một đồng xu trong tủ lạnh khi vắng nhà dài ngày (Ảnh: Tom's Guide).

Mẹo đặt đồng xu trong tủ lạnh thường được nhiều người áp dụng trước khi đi du lịch hoặc vắng nhà dài ngày. Thực chất, đồng xu không được đặt tùy ý trong tủ mà nằm trên bề mặt một cốc nước đã đông cứng ở ngăn đá.

Cách làm này giúp người dùng nhận biết lớp đá có từng tan rồi đông lại hay không. Đây là điều khó phát hiện bằng mắt thường, bởi sau khi nguồn điện được khôi phục, thực phẩm có thể đông cứng trở lại như chưa từng xảy ra sự cố.

Đồng xu trong tủ lạnh có thể tiết lộ điều gì?

Cách thực hiện khá đơn giản:

Đổ nước vào một chiếc cốc có khả năng chịu lạnh.

Đặt cốc vào ngăn đá cho đến khi nước đông hoàn toàn.

Đặt một đồng xu lên bề mặt lớp đá.

Để nguyên cốc trong ngăn đá trước khi rời nhà.

Khi trở về, hãy quan sát vị trí của đồng xu.

Đặt đồng xu trong 1 cốc nước đã đông cứng ở ngăn đá của tủ lạnh (Ảnh: City Magazine).

Nếu đồng xu vẫn nằm nguyên trên bề mặt, nhiều khả năng nhiệt độ trong ngăn đá đã được duy trì tương đối ổn định. Ngược lại, nếu đồng xu tụt xuống giữa hoặc nằm dưới đáy cốc, lớp đá có thể đã tan một phần hoặc hoàn toàn, sau đó đông cứng trở lại khi có điện.

Nguyên lý của mẹo này dựa trên sự thay đổi trạng thái của nước. Khi nhiệt độ trong ngăn đá tăng lên, lớp đá bắt đầu tan, khiến đồng xu chìm xuống. Khi tủ hoạt động trở lại, nước đông cứng lần nữa và giữ đồng xu tại vị trí mới.

Theo Times of India, các nghiên cứu về thực phẩm đông lạnh cho thấy khi trải qua quá trình đông và tan, tinh thể đá có thể tái cấu trúc và tăng kích thước. Sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình bảo quản có thể ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của thực phẩm, nhưng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra sau khi thực phẩm đã đông trở lại.

Không nên chỉ nhìn đồng xu để quyết định giữ hay bỏ thực phẩm

Độ an toàn của thực phẩm phụ thuộc vào cả thời gian và nhiệt độ (Ảnh: Getty).

Ưu điểm của mẹo đặt đồng xu là đơn giản, không cần thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, cách này không thể cho biết chính xác nhiệt độ trong ngăn đá đã tăng đến mức nào hoặc sự cố mất điện kéo dài bao lâu.

Trong một số trường hợp, lớp đá chỉ tan nhẹ nên đồng xu có thể gần như không di chuyển. Ngược lại, việc đồng xu chìm xuống cũng chưa đủ để kết luận tất cả thực phẩm trong ngăn đá đều đã hỏng.

Độ an toàn của thực phẩm phụ thuộc vào cả thời gian và nhiệt độ. Vì vậy, mẹo đồng xu sẽ hữu ích hơn khi được kết hợp với việc kiểm tra thực phẩm sau khi trở về.

Tinh thể đá xuất hiện bất thường bên trong bao bì, mùi lạ hoặc kết cấu thay đổi đều là những dấu hiệu cảnh báo thực phẩm có thể đã bị ảnh hưởng.

Nên làm gì trước khi vắng nhà dài ngày?

Ngoài việc chuẩn bị cốc nước và đồng xu, một vài thao tác đơn giản có thể giúp ngăn đá giữ lạnh tốt hơn:

Nên giữ ngăn đá tương đối đầy.

Có thể đặt thêm các chai nước đã đông lạnh để tăng khả năng giữ lạnh.

Hạn chế mở cửa ngăn đá khi không cần thiết, đặc biệt nếu xảy ra mất điện.

Khi cửa được đóng kín, nếu mất điện, ngăn đá có thể duy trì nhiệt độ lạnh trong nhiều giờ, thậm chí lên tới hai ngày trong một số điều kiện.

Mẹo đặt đồng xu vì thế chỉ nên được xem là một dấu hiệu tham khảo, giúp người dùng nhận biết ngăn đá có thể từng bị rã đông. Nó không thể thay thế việc kiểm tra kỹ từng loại thực phẩm trước khi quyết định tiếp tục sử dụng hay loại bỏ.

Nguồn: Times of India