Vì sao nhiều đứa trẻ vừa bị quát mắng xong, không tức giận mà còn chạy lại đòi ôm: Sự thật khiến bố mẹ phải lặng người!

Vừa bị mắng xong, nước mắt vẫn còn lăn trên má, đứa trẻ đã dang hai tay chập chững chạy lại đòi mẹ ôm. Bạn sững người, thầm nghĩ liệu đứa trẻ này có phải chẳng hề bận tâm đến những gì vừa xảy ra.

Sai rồi. Con bận tâm hơn bất kỳ ai.

1. Đó là bản năng sinh tồn

Giai đoạn then chốt để trẻ xây dựng cảm giác tin cậy cơ bản là từ khi ra đời đến 2 tuổi. Đối với một đứa trẻ nhỏ, cha mẹ gần như là cả thế giới. Ăn uống, đi vệ sinh, bảo vệ an toàn, vỗ về cảm xúc - tất cả đều gắn liền với bạn.

Trong tâm lý học có một thí nghiệm nổi tiếng mang tên "Khuôn mặt lạnh" (Still Face Experiment), chỉ cần người mẹ đơ mặt ra không phản ứng, đứa trẻ sơ sinh lập tức nhận ra, sau đó rơi vào hoảng sợ và khóc nấc lên.

Vì vậy, khi bạn quát mắng, phản ứng đầu tiên của con không phải là "ghét bỏ", mà là "Tiêu rồi, có phải mẹ không còn yêu mình nữa không?".

Đối với con, việc thừa nhận "người mình dựa dẫm không đáng tin" đồng nghĩa với việc thừa nhận cả thế giới này đều không an toàn. Để "sinh tồn", con bắt buộc phải nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ này. Khóc đòi ôm không phải là vô tư vô sối, mà là bản năng sinh tồn.

2. Bộ não của trẻ chưa học được cách "ôm hận qua đêm"

Thùy trán của người trưởng thành phải đến khoảng 25 tuổi mới phát triển hoàn thiện - đây là vùng não quản lý tư duy lý trí, điều hòa cảm xúc và lọc ký ức dài hạn. "Phần cứng" này ở trẻ nhỏ vẫn chỉ là một ngôi nhà thô.

Quan trọng hơn là cơ chế ghi nhớ. Đến 4 tuổi, hải mã (hippocampus) trong não người mới bắt đầu có khả năng lưu trữ ký ức dài hạn một cách liên tục. Trước 3 tuổi hầu như không có ký ức, và ký ức từ 3 đến 7 tuổi cũng rất mảnh vụn.

Thêm vào đó, quá trình phát triển thần kinh ở vùng hải mã của trẻ nhỏ diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Sự phát triển thần kinh dữ dội này không tương thích với việc lưu trữ ký ức ổn định—bộ não của con sẽ chủ động "xóa sạch" những ký ức không tốt.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Thần kinh học (Journal of Neuroscience) của Mỹ đã chỉ ra một cách trực diện hơn: Chuột con có thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức liên quan đến sự sợ hãi, nhưng chuột trưởng thành thì không.

Dịch ra ngôn ngữ con người: Không phải con không biết đau, mà là bộ não của con chưa học được cách "ôm hận qua đêm".

3. Con đang tự gánh trách nhiệm vốn thuộc về bạn

Trẻ bị mắng xong hiếm khi nghĩ "Tại sao người này lại đối xử với mình như thế?"

Con sẽ nghĩ: "Có phải do mình làm chưa đủ tốt nên mẹ mới tức giận?"

Trong thuyết phát triển nhân cách của Erikson có đề cập, ở giai đoạn then chốt xây dựng cảm giác tin cậy cơ bản, trẻ có xu hướng duy trì mối quan hệ gắn bó ổn định với cha mẹ. So với việc ghi thù hay giận dỗi, việc duy trì sự gắn bó ổn định với cha mẹ đối với trẻ quan trọng hơn nhiều.

Khi bạn mất kiểm soát cảm xúc, việc con "bám riết đòi ôm" thực chất giống như một tư thế nhận lỗi và lấy lòng. Một đứa trẻ mới ba, bốn tuổi lại đang gánh lấy trách nhiệm vốn thuộc về bạn lên đôi vai nhỏ bé của nó.

Điều đó là không nên!

4. Vết thương thật sự nằm ở tổn thương lâu dài

Một lần mất kiểm soát, sau đó được chữa lành, sẽ không gây ra tổn thương vĩnh viễn. Điều thực sự đáng sợ là bạo lực ngôn từ kéo dài và lặp đi lặp lại.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xếp "Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu" (ACEs) vào danh sách các vấn đề sức khỏe cộng đồng: Việc chịu đựng ngược đãi cảm xúc, bỏ mặc... trong giai đoạn 0–17 tuổi sẽ gây ra "áp lực độc hại" (toxic stress), can thiệp trực tiếp vào sự phát triển của não bộ, hệ miễn dịch và hệ thống ứng phó căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng chú ý, đưa ra quyết định và điều hòa cảm xúc.

Báo cáo của CDC đưa ra những con số đáng giật mình:

Phòng ngừa ACEs có thể làm giảm 78% bệnh trầm cảm ở người trưởng thành.

Giảm tới 89% các vụ cố gắng tự sát.

Giảm tới 84% tình trạng lạm dụng thuốc theo đơn.

Giảm 22% các ca bệnh tim.

Một đứa trẻ hơn 4 tuổi, nếu thường xuyên bị quát mắng hoặc thậm chí bị đánh, những trải nghiệm "lặp đi lặp lại" đó sẽ được hải mã "cho qua" để trở thành ký ức dài hạn. Ký ức này vì đi kèm trải nghiệm cảm xúc mạnh mẽ nên sẽ được ghi nhớ rất sâu, đồng thời phá hủy cảm giác an toàn của trẻ, khiến con không còn chủ động làm hòa nữa, đó không phải là con đã ngoan ngoãn hơn, mà là mối quan hệ gắn bó đã bị rạn nứt.

5. Làm thế nào để sửa chữa sau khi mắng con?

Không cần những lời xin lỗi dài dòng, cũng không cần tự trách bản thân quá mức. Chỉ cần hai câu:"Mẹ vừa rồi to tiếng quá, làm con sợ đúng không? Mẹ xin lỗi con vì điều đó"; "Nhưng chuyện XX này, chúng ta vẫn phải giải quyết".

Câu đầu tiên để chữa lành mối quan hệ, câu thứ hai để giữ vững ranh giới.

Lý niệm Giao tiếp phi bạo lực cũng nhấn mạnh: Thay thế những phán xét mang tính buộc tội như "Con lúc nào cũng..." bằng quan sát thực tế "Mẹ thấy...". Không nói "Sao con dốt thế", hãy nói "Bài này chúng ta cùng xem lại nhé".

Xin lỗi không làm bạn mất đi uy quyền của người làm cha mẹ. Điều thực sự bào mòn uy quyền chính là mắng xong rồi vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nên thực hành "Tạm dừng cảm xúc": Khi cảm thấy cơn giận bùng lên, hãy rời khỏi hiện trường 3 phút. Đợi thùy trán (đúng rồi, chính là cái vùng não đến 25 tuổi mới lớn xong của bạn đấy) quay trở lại làm việc, rồi hãy quay lại xử lý.

Nhưng có một câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn thắc mắc: Sự không ghi thù của trẻ nhỏ, rốt cuộc là món quà ông trời dành tặng cho cha mẹ, hay là cái cớ để cha mẹ nuông chiều tính khí của chính mình? Nếu là bạn, khi đứa trẻ vừa bị mắng xong đã chạy lại đòi ôm, bạn sẽ lập tức ôm lấy con, hay sẽ bắt con "tự phản tỉnh" một lúc?