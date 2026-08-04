"Hai mẹ con đi ăn đồ nướng" gây tranh cãi khắp MXH: 1 bữa ăn phơi bày bi kịch của không ít bậc cha mẹ

Trong cuộc sống, có một kiểu cha mẹ tuy không hề có ác ý nhưng lại khiến con cái cảm thấy ngột ngạt nhất. Họ luôn thích phủ nhận, dội gáo nước lạnh và thường xuyên dùng tình cảm để tạo áp lực. Theo thời gian, sự tự tin và nhiệt huyết của con bị bào mòn, để rồi lớn lên với sự hoài nghi bản thân và những tổn thương tâm lý kéo dài.

Mới đây, câu chuyện "mẹ con đi ăn đồ nướng" gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách làm cha mẹ.

Bi kịch của nhiều cha mẹ: Chỉ thích làm khổ mình

Câu chuyện bắt đầu như thế này:

Vài ngày trước, em gái của một nữ blogger rủ chị đi ăn nhà hàng lẩu nướng vì đã lâu cả nhà chưa có dịp thưởng thức. Do bố mẹ và em gái đều chưa từng ăn tại đây nên cả gia đình quyết định đi cùng, lại đúng lúc có chương trình giảm giá dành cho sinh viên.

Em gái dành cả buổi sáng để trang điểm, chuẩn bị rất kỹ. Thế nhưng đến gần giờ đi thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, việc di chuyển bằng xe buýt trở nên bất tiện nên cả nhà quyết định đổi sang ăn lẩu buffet gần nhà. Nghe vậy, người mẹ lập tức nổi giận, cho rằng đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh. Bà tuyên bố không đi nữa, chỉ ăn tạm một ít cơm ở nhà cho qua bữa.

Sau đó, người bố đề xuất chuyển sang ăn đồ nướng. Người mẹ nói nếu tổng chi phí khoảng 200 NDT (khoảng 740.000 đồng) thì bà có thể chấp nhận.

Thế nhưng sau bữa ăn, hóa đơn lên tới 387 NDT (khoảng 1,42 triệu đồng). Trên đường về, người mẹ liên tục trách móc: "Đắt quá! Thà đi ăn lẩu còn hơn. Cứ thích bày vẽ, thích có cảm giác nghi thức. Năm nay việc làm ăn của gia đình khó khăn như vậy mà các con còn tiêu tiền bừa bãi. Chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bố mẹ làm lụng vất vả mỗi ngày, còn các con thì tiêu xài hoang phí".

Nghe những lời đó, cô con gái cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Theo cô, cả nhà chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn một lần, vậy mà mẹ lúc nào cũng khiến niềm vui trở nên nặng nề.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem câu chuyện cũng để lại bình luận: "Trong suy nghĩ của nhiều người lớn tuổi, hưởng thụ là có tội, sống phải chịu khổ mới đáng được khen. Muốn họ vui thì phải năn nỉ họ, nếu không họ sẽ luôn tìm cách từ chối".

Có người chia sẻ: "Kiểu người lớn tuổi này khiến tôi mệt nhất. Con cái đưa đi ăn ngon, ăn xong lại bảo: 'Thà ở nhà ăn bát mì còn hơn". Một người khác kể: "Mẹ tôi đi với chị gái thì cái gì cũng chê, phải dỗ mãi mới chịu ăn. Nhưng đi với tôi thì tôi cứ gọi món rồi mẹ ăn luôn, vì bà biết tôi sẽ không chiều theo những lời than phiền đó".

Một gia đình nghèo không đáng sợ. Điều đáng sợ hơn là có một người cha hoặc người mẹ luôn khiến mọi niềm vui bị dập tắt. Điều làm tổn thương con trẻ nhiều khi không phải biến cố lớn lao, mà chính là những người thân yêu nhất, hết lần này đến lần khác làm tắt đi ánh sáng trong mắt các em.

Họ khiến bạn ngột ngạt, nhưng đồng thời cũng khiến bạn cảm thấy họ thật sự yêu mình. Chính điều đó tạo nên cảm giác tội lỗi rất lớn. Nó giống như mặc một chiếc áo bông bị ướt: mặc thì lạnh, cởi ra cũng lạnh.

Quả thật rất đáng suy ngẫm.

Những bậc cha mẹ luôn "làm cụt hứng" con cái thực ra không hề hiếm gặp

Có một đoạn video từng thu hút rất nhiều sự chú ý. Một cậu bé được nhận giấy khen tiến bộ trong kỳ thi giữa kỳ. Đây là lần đầu tiên em được nhận phần thưởng nên vô cùng hạnh phúc. Em cầm giấy khen chạy về khoe với bố, mong được bố khen ngợi và động viên.

Thế nhưng người bố chỉ liếc qua rồi lạnh lùng nói: "Giấy khen này chẳng có giá trị gì cả". Chỉ một câu nói ấy đã khiến cậu bé òa khóc rồi tự tay xé nát tấm giấy khen.

Một đoạn video khác cũng khiến nhiều người chạnh lòng. Một cô bé 14 tuổi biết mẹ đi làm rất vất vả nên vào ngày mẹ nghỉ đã tự mình chuẩn bị cả một bàn cơm thịnh soạn để mẹ được nghỉ ngơi. Em háo hức chờ đợi lời khen. Nhưng điều em nhận lại chỉ là lời trách móc: "Con muốn mẹ khen à? Có hai mẹ con mà nấu từng này món làm gì?". Cô bé lập tức cúi đầu im lặng, không dám nói thêm lời nào.

Có thể thấy, nhiều bậc cha mẹ luôn chọn đúng thời điểm con vui nhất, hạnh phúc nhất hoặc muốn bày tỏ tình cảm nhất để dội một gáo nước lạnh.

Rồi đến khi con lớn, họ lại than phiền rằng con ngày càng xa cách.

Nhưng liệu họ có từng nghĩ rằng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không xuất hiện chỉ sau một đêm.

Nó được tạo nên từ vô số lần con không được lắng nghe, không được công nhận và dần dần thất vọng.

Kiểu cha mẹ "xa xỉ" nhất

Có người từng hỏi: "Có cha mẹ không bao giờ làm con cụt hứng là cảm giác như thế nào?".

Có lẽ, với nhiều người, điều xa xỉ nhất trong cuộc đời chính là được lớn lên cùng những bậc cha mẹ luôn biết động viên con, để có một tuổi thơ không mang bóng tối và trưởng thành mà không phải gánh quá nhiều tổn thương tinh thần.

Một đoạn video khác đã mang đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Một đứa trẻ hứng thú ngồi vẽ một bức tranh rất đơn giản. Khi xem tranh, người mẹ không hề chê bai mà vui vẻ khen: "Con vẽ đẹp quá! Giỏi thật đấy!". Sau đó, bà còn mang bức tranh ra cho người bố đang làm việc ở phòng khách xem. Người bố lập tức hào hứng nói lớn: "Ôi, tuyệt quá! Ai vẽ bức tranh này vậy?". Đứa trẻ nghe xong cười rạng rỡ và đầy tự hào đáp: "Con vẽ đấy!".

Đôi khi, một lời khen sau lưng còn khiến trẻ hạnh phúc hơn cả lời khen trực tiếp. Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy thường sẽ tự tin, cởi mở và tích cực hơn.

Một gia đình hạnh phúc chính là cội nguồn của mọi niềm vui và sức mạnh. Tình yêu chưa bao giờ là sự phủ nhận hay làm người khác cụt hứng. Tình yêu là biết cổ vũ, nâng đỡ và đồng hành.

Khi các thành viên trong gia đình liên tục làm tổn thương, phủ nhận và tiêu hao năng lượng của nhau, cả gia đình sẽ ngày càng nặng nề. Ngược lại, khi mọi người biết thấu hiểu, động viên và nâng đỡ nhau, gia đình mới thực sự trở thành nơi tiếp thêm sức mạnh để mỗi người vững vàng bước về phía trước.