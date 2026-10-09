Vì sao nhiều đứa trẻ bị đánh xong lại ngoan hẳn? Biết nguyên nhân, có lẽ cha mẹ sẽ phải tự hứa với lòng mình không đánh con nữa!

Bị đòn đau, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng thét lên dữ dội rồi yếu ớt dần thành từng hồi ngắt quãng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào. Mí mắt từ từ khép lại, hàng mi vẫn ướt đẫm, nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt lấm lem, đứa trẻ cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Đứng cạnh giường khi cơn giận vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhìn gương mặt nhỏ bé của con, nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ: "Cuối cùng cũng chịu yên, chắc trận đòn này đã giúp nó nhớ đời".

Thế nhưng, giấc ngủ thiếp đi đó không hề đồng nghĩa với việc đứa trẻ đã "ngộ ra lỗi sai", càng không phải là minh chứng cho thấy đòn roi đã phát huy tác dụng giáo dục.

Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi trẻ khóc thiếp đi?

Trẻ nhỏ bị người lớn đánh hoàn toàn khác với việc người trưởng thành cãi vã. Thứ đứa trẻ phải đối mặt không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là sự sợ hãi tột cùng. Người thân yêu nhất đột ngột biến sắc mặt, giọng gắt gỏng, rồi những cái tát hay đòn roi bất ngờ giáng xuống khiến đứa trẻ không thể lường trước điều gì tiếp tục xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể đứa trẻ rơi vào trạng thái phản ứng khẩn cấp: tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, toàn thân co cứng và các hormone căng thẳng (như cortisol) tăng vọt. Bên trong cơ thể có một hệ thống chuyên ứng phó với hiểm nguy mang tên trục HPA (trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận). Khi đối diện với nỗi sợ, hệ thống này ngay lập tức kích hoạt toàn bộ cơ chế tự vệ để "sẵn sàng đương đầu với mối nguy hiểm".

Ảnh minh họa

Thế nhưng, với một đứa trẻ, "nguồn cơn nguy hiểm" lại chính là người đang đứng sừng sững trước mặt. Con không thể chạy trốn, cũng chẳng biết trốn đi đâu.

Khi cơn hoảng loạn và cảm xúc kích động dữ dội nhất qua đi, cơ thể bắt đầu rơi vào giai đoạn kiệt sức sinh lý. Nhịp tim và hơi thở dần chậm lại, các khối cơ đang căng cứng buông lỏng hoàn toàn, cơn buồn ngủ ập đến khiến đứa trẻ khóc đến lả đi rồi thiếp ngủ.

Giấc ngủ này chỉ báo hiệu cơ thể tạm thời đình chiến vì cạn kiệt năng lượng. Những uất ức, sợ hãi và biến cố vừa xảy ra vẫn còn nguyên đó, con chưa hề hiểu chuyện gì đã diễn ra, chỉ là không còn sức để tiếp tục khóc.

Vì sao sau khi bị đòn, trẻ bỗng trở nên "ngoan ngoãn lạ thường"?

Sau một trận đòn, sang ngày hôm sau, nhiều đứa trẻ bỗng trở nên nghe lời khác thường: không cãi lại, không quấy khóc, bảo gì làm nấy. Nhìn thấy sự thay đổi này, cha mẹ rất dễ ngộ nhận rằng đòn roi đã phát huy tác dụng.

Nhưng sự phục tùng đó không có nghĩa là trẻ đã hiểu ra vấn đề. Thứ con vừa học được chỉ là: Làm sao để né tránh trận đòn tiếp theo.

Đứa trẻ bắt đầu ghi nhớ tông giọng khi bố chuẩn bị nổi giận, để ý nét mặt mẹ trước khi giơ tay lên. Lâu dần, con hình thành phản xạ luôn phải "nhìn sắc mặt người lớn để sống". Chỉ cần giọng điệu phụ huynh gắt lên hay mặt lạnh lại, con lập tức co mình, im bặt và thăm dò thái độ đối phương.

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng, việc bị trừng phạt thể xác thường xuyên và kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển chức năng điều hành (executive function) của não bộ. Đây là bộ kỹ năng giúp não kiểm soát và điều chỉnh hành vi, bao gồm việc ức chế xung động, duy trì tập trung, ghi nhớ quy tắc và linh hoạt thích ứng với hoàn cảnh. Một đứa trẻ lớn lên trong đòn roi sẽ mất dần khả năng tự điều chỉnh cảm xúc bên trong, thay vào đó chỉ hành động dựa trên nỗi sợ bị trừng phạt.

Sự sợ hãi không dạy con hiểu về quy tắc

Phần lớn cha mẹ ra tay đánh con với mong muốn dạy cho con một bài học nhớ đời.

Tuy nhiên, khi nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí, đứa trẻ không còn đủ năng lực nhận thức để suy nghĩ xem "Vì sao hành vi này lại sai". Toàn bộ tâm trí của con lúc ấy chỉ dồn vào sắc mặt của người lớn: Liệu bố mẹ còn giận không? Liệu mình có bị đánh tiếp không? Giờ phải làm gì để không bị đòn?

Nếu cảnh tượng này lặp đi lặp lại, trẻ sẽ hình thành một tư duy méo mó: Một việc không được làm chỉ vì "làm sẽ bị đánh", không được phản kháng chỉ vì "cãi lời sẽ bị đòn". Lâu dần, khi đối diện với những thử thách khó khăn trong cuộc sống, phản xạ đầu tiên của đứa trẻ là nghĩ bản thân kém cỏi; chưa bắt đầu thử sức, con đã mặc định mình không thể làm được.

Vết hằn tâm lý vô thức ấy sẽ theo đứa trẻ suốt đời, dai dẳng và nặng nề hơn rất nhiều so với những vết lằn roi da thịt.

Lỡ trót đánh con, cha mẹ cần xử lý và bù đắp thế nào?

Nếu đã lỡ mất bình tĩnh và đánh con, phụ huynh tuyệt đối đừng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trẻ cần biết rằng sự việc vừa rồi có thể được trao đổi lại một cách bình tĩnh, và cha mẹ cũng có lúc mắc sai lầm.

Nhận lỗi về hành vi mất kiểm soát: Chờ khi cơn giận lắng xuống và trẻ đã bình tĩnh lại, hãy ngồi xuống ngang tầm mắt con và nói: "Vừa rồi mẹ/bố đánh con là bố/mẹ chưa kiểm soát được cảm xúc của mình. Việc đánh con là bố/mẹ đã sai." Không vội vàng giải thích lý do con bị đánh, và tuyệt đối không biến lời xin lỗi thành sự đổ lỗi: "Tại con hư nên bố/mẹ mới đánh".

Tách bạch giữa cảm xúc và bản chất sự việc: Khi không khí gia đình đã dịu lại, hãy cùng con phân tích chuyện đã xảy ra: Đâu là điểm chưa đúng, vì sao không được làm như vậy, và lần sau gặp tình huống tương tự con nên xử lý thế nào. Đích đến là giúp trẻ ghi nhớ giải pháp xử lý vấn đề, thay vì gieo vào đầu trẻ nỗi ám ảnh "cứ sai là bị đòn".

Tái thiết lập sự an toàn gắn kết: Nếu trẻ vừa trải qua một phen hoảng sợ tột độ, trước khi ngủ hãy ôm con vào lòng và trò chuyện nhẹ nhàng. Dù con có vẻ ngoài như đã bình thường, hãy cho con biết tình yêu thương và sự gắn kết giữa cha mẹ với con không hề thay đổi.

Hàn gắn sau một trận đòn không phải là bao biện cho hành vi bạo lực, mà là trao lại cho đứa trẻ cảm giác an toàn và hướng sự chú ý trở lại đúng bản chất của bài học. Điều một đứa trẻ thực sự cần học không phải là sự sợ hãi, mà là: Khi làm sai thì sửa thế nào, khi mất bình tĩnh thì kiểm soát ra sao, và bước tiếp theo cần làm gì để trở nên tốt hơn.