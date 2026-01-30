Vì sao nhà Beckham sợ nhà thông gia? Chân dung ‘tỷ phú bắt nạt’ đứng sau bài "phốt" nổi loạn của Brooklyn

Trong giới tài phiệt Mỹ, Nelson Peltz có một biệt danh vừa mỉa mai vừa đáng sợ: "cá sấu cười". Ông có thể thân thiện, duyên dáng, nhưng đằng sau nụ cười ấy là hàm răng sắc bén của một người quen thắng mọi cuộc chơi quyền lực. Và chính nhân vật này - cha của Nicola Peltz - được cho là lý do khiến nhà Beckham thực sự lo ngại.

Không phải ngẫu nhiên mà David và Victoria Beckham tin rằng Nelson Peltz đang đứng sau những phát ngôn gây chấn động của Brooklyn Beckham thời gian gần đây. Theo các nguồn thân cận, nhà Beckham nghi ngờ vị tỷ phú 83 tuổi này tài trợ tư vấn pháp lý và hỗ trợ truyền thông cho vợ chồng Brooklyn - Nicola, đặc biệt sau bài đăng Instagram dài tới 1.200 từ của Brooklyn.

Bài viết ấy khiến gia đình Beckham "sốc nặng". Từ giọng văn, cấu trúc cho tới lập luận đều xa lạ với hình ảnh Brooklyn mà họ biết - một chàng trai hiền lành, từng nổi tiếng vì… viết sai chính tả từ "which" thành "witch". Với họ, đó không phải tiếng nói tự nhiên của con trai mình.

Và thế là cái tên Nelson Peltz được đặt lên bàn mổ xẻ.

Brooklyn Beckham không ngại bày tỏ sự yêu thương với bố vợ tỷ phú trong thời gian xa cách gia đình ruột thịt (Ảnh: IGNV)

"Tỷ phú bắt nạt" không hề né tránh tai tiếng

Nelson Peltz không chỉ chấp nhận mà còn tự hào với danh xưng "tỷ phú bắt nạt". Trong một buổi ăn trưa với Financial Times năm 2024, khi được hỏi về việc bị các nhà tổ chức tiệc cưới của Nicola (những người sau đó bị sa thải) gọi là kẻ bắt nạt, ông chỉ cười và đáp: "Có lẽ đúng vậy. Làm tỷ phú để làm gì nếu không bắt nạt?".

Câu nói ấy phần nào lý giải vì sao nhà Beckham coi ông là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Chân dung tỷ phú Nelson Peltz - thông gia nhà Beckham (Ảnh: NBCU Photo Bank)

Bậc thầy gây áp lực trong giới kinh doanh toàn cầu

Dù xa lạ với bóng đá, nhạc pop hay thời trang Paris, Nelson Peltz lại là huyền thoại trong giới tài chính. Harvard Business School từng dùng thương vụ ông mua - cải tổ - bán lại Snapple (1997-2000) làm case study mẫu mực về chiến lược kinh doanh.

Tại Anh, ông nổi danh với cuộc tấn công vào Unilever - tập đoàn sở hữu Dove, Hellmann's, Radox. Ở Mỹ, danh sách "nạn nhân" của Peltz trải dài từ Heinz, Mondelez (Cadbury), Procter & Gamble cho tới Disney. Gần đây nhất, ông dẫn dắt thương vụ tiếp quản quỹ hưu trí Janus Henderson trị giá 7,4 tỷ USD.

Nhưng điều khiến Peltz đáng sợ không chỉ là tiền - mà là sự kiên nhẫn và lì lợm đến ám ảnh.

Tỷ phú Nelson Peltz vô cùng bao bọc và yêu thương cô con gái Nicola - vợ của Brooklyn Beckham (Ảnh: IGNV)

Vụ kiện 14 năm vì… thuế và bài học cảnh báo

Một ví dụ điển hình là cuộc chiến pháp lý kéo dài 14 năm liên quan đến thuế bất động sản của ông tại Bedford, New York. Khu đất High Winds rộng 130 mẫu Anh, trị giá thị trường gần 40 triệu USD, với đủ thứ xa xỉ: công viên công trắng, hồ nước, thác nhân tạo, sân golf riêng, bãi đáp trực thăng, sân hockey trong nhà.

Peltz mua nó với giá 6 triệu USD cách đây 40 năm. Nhưng ông kiên quyết cho rằng giá trị định thuế… chỉ 3 triệu USD. Lý do? Thuế hàng năm gần 3 triệu USD là "không chấp nhận được". Mục tiêu của ông: giảm xuống còn 300.000 USD/năm.

Trong 14 năm, Peltz nộp 8 đơn khiếu nại, thuê luật sư giá 3.000 USD/giờ, theo đuổi vụ việc đến cùng - và cuối cùng tiết kiệm được 845.000 USD tiền thuế. Một minh chứng sống động cho câu nói: "Người giàu là người không bao giờ bỏ qua một đồng xu".

Gia đình Peltz vs nhà Beckham: quyền lực im lặng đối đầu hào quang

Có một sự tương phản rõ rệt: Nhà Beckham giàu, nổi tiếng, phô trương và gắn chặt với hình ảnh công chúng. Gia đình Peltz giàu hơn nhiều, kín tiếng nhưng cực kỳ cứng rắn.

Danh sách giàu có Sunday Times định giá nhà Beckham khoảng 500 triệu bảng, trong khi Fortune ước tính tài sản gia đình Peltz 1,6 tỷ USD - con số mà nhiều người tin là còn thấp hơn thực tế.

Nelson Peltz không xuất thân từ Harvard hay giới tinh hoa học thuật. Ông bỏ học Wharton, xây dựng doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh của gia đình thành đế chế phân phối lớn nhất Đông Bắc Mỹ, rồi bán Triangle Industries năm 1989 thu về 840 triệu USD. Phong cách của ông được bạn thân Greg Norman mô tả gọn gàng: "Ông ấy không phải kiểu Harvard. Ông ấy thông minh đường phố. Ông ấy hiểu người dân muốn gì".

Nhà Beckham đang đối đầu với 1 đối thủ cực khó nhằn (Ảnh: IGNV)

Brooklyn - Nicola và dấu hiệu khiến nhà Beckham phải cảnh giác

Nelson Peltz tin vào kỷ luật sắt trong gia đình. Nicola từng kể cha mình nói: "Không ai được làm việc chăm chỉ hơn con". Và chính cô, trong một cuộc phỏng vấn sau đám cưới, từng nói đầy mơ màng về Brooklyn: "Tôi thích nhìn cách anh ấy học hỏi từ bố tôi".

Với nhà Beckham, câu nói ấy giờ đây nghe như một lời cảnh báo muộn màng.

Bởi khi đối đầu với Nelson Peltz - một người quen thắng bằng tiền, thời gian và sự kiên nhẫn - đây không còn là mâu thuẫn gia đình thông thường, mà là một cuộc chơi quyền lực thật sự.

Theo: Daily Mail.