Góc khuất hôn nhân của cậu cả nhà Beckham: Hợp đồng 1,6 tỷ USD hóa ra chưa phải là tệ nhất

Sau khi Brooklyn Beckham đăng tải bài viết 4000 chữ bóc phốt bố mẹ, drama nhà Beck - Vic đang là điểm nóng truyền thông, khiến netizen tha hồ "ăn dưa hóng thị". Trong khi nhiều người chỉ trích cậu cả nhà Beckham ăn cháo đá bát, bất hiếu với bố mẹ thì cũng có một bộ phận cư dân mạng bênh vực Brooklyn, ca ngợi anh vì đã dám đứng lên chống lại gia đình "độc hại" để bảo vệ bà xã.

Trong câu chuyện này trước mắt thật khó mà nói đươc ai đúng ai sai. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng cuộc sống khi làm rể hào môn của Brooklyn chẳng hề màu hồng như như netizen tưởng tượng.

Cuộc hôn nhân của Brooklyn còn nhiều góc khuất (Ảnh: Sina).

Đầu tiên, phải nói về hợp đồng hôn nhân 1,6 tỷ USD của cậu cả nhà Beckham. Tờ The Sun cho biết, đây chính là nguồn cơn của trận lục đục gia đình danh giá bậc nhất nước Anh. Hóa ra trước khi làm rể hào môn, Brooklyn đã phải ký hợp đồng hôn nhân với điều khoản khắt khe. Theo đó, nếu cặp đôi Brooklyn - Nicola ly hôn, con trai David Beckham sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ gia đình vợ giàu có mà chỉ được chia một nửa số tiền lãi từ nhãn hiệu do cặp đôi cùng sáng lập. Chính vì vậy, vợ chồng Beck - Vic vô cùng lo lắng cho con cả khi tương lai của Brooklyn đang bị gia tộc nhà vợ nắm gọn trong tay.

Nhiều người cho rằng Brooklyn rất "tiêu chuẩn kép" khi bản thân vui vẻ ký hợp đồng hôn nhân khắt khe với nhà vợ nhưng lại phản đối việc bố mẹ dùng hợp đồng để bảo vệ giá trị thương mại của dòng họ Beckham, thậm chí còn lên án họ chỉ biết đến tiền.

Nhiều người cà khịa Brooklyn ở rể nhà tỷ phú (Ảnh: Sohu).

Hơn nữa, trang Sohu hé lộ, dù tỷ phú Nelson Pelz sở hữu khối tài sản siêu to khổng lồ, gần gấp 3 lần vợ chồng Beck - Vic nhưng những gì Nicola được thừa hưởng từ gia đình chưa chắc đã so bì được với Brooklyn.

Bởi lẽ, trong nhà Beckham, cậu con cả rõ ràng rất được cưng chiều. Nhờ vào cặp bố mẹ nổi tiếng, quyền lực, từ nhỏ Brooklyn luôn là tâm điểm của giới truyền thông, có mối quan hệ rộng rãi và có bố nuôi là huyền thoại âm nhạc sở hữu 6 giải thưởng Grammy Elton John.

Dù Brooklyn đến nay vẫn chưa thể hiện tài năng rõ nét trong một lĩnh vực nào đó và còn "cả thèm chóng chán" nhưng vợ chồng Victoria luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho con.

Khi Brooklyn muốn thử sức với nghề đầu bếp, cặp đôi Beck - Vic sẵn sàng mở show riêng cho quý tử với chi phí lên tới 100.000 USD/tập và ekip chuyên nghiệp lên tới 62 người. Tuy nhiên, cậu cả nhà Brooklyn lại trở thành trò cười vì lãng phí những nguyên liệu đắt đỏ trong khi không phân biệt được những nguyên liệu nấu ăn cơ bản. Dù vậy, Brooklyn vẫn nhận được nhiều đặc quyền nhờ mang họ Beckham. Thậm chí, đến nhãn hiệu tương ớt do anh đang kinh doanh cũng được "ké fame" từ bố.

Vợ chồng Beck – Vic nỗ lực tuyên truyền giúp nhãn hiệu tương ớt của con trai. Ai ngờ cách đây không lâu, Brooklyn bất ngờ lật lọng tuyên bố tên nhãn hiệu là kỉ niệm ngày đính hôn của vợ chồng anh chứ không phải số áo mà David từng mặc trên sân bóng (Ảnh: Sina).

Trong khi đó, Nicola chỉ là một trong 10 người con của tỷ phú Nelson Peltz. Một nguồn tin cho biết, người thừa kế của gia tộc Peltz là 2 người con trai lớn, còn những thành viên khác chỉ nhận trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Dĩ nhiên, từ nhỏ, Nicola đã hưởng cuộc sống như công chúa, thế nhưng sự giàu có của gia đình lại chẳng giúp được cô nhiều trong sự nghiệp.

Bước chân vào showbiz từ năm 11 tuổi, Nicola Peltz mãi không để lại được dấu ấn trong lòng khán giả, thậm chí từng bị đề danh ở giải Mâm Xôi Vàng (giải thưởng dành cho những bộ phim, vai diễn tệ nhất).

Có lẽ vì vậy nên Alana Hadid - chị gái tình cũ của Nicola mới cà khịa rằng: "Cô gái này suốt 10 năm qua luôn thèm khát được nổi danh". Kết quả là sau khi làm dâu nhà Beckham, Nicola Peltz liên tục lọt vào top tìm kiếm với những drama lục đục gia đình, đúng là chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Dù được bố tỷ phú yêu thương nhưng Nicola không phải người thừa kế đế chế nhà Peltz (Ảnh: Sohu).

Sau nhiều năm mờ nhạt trong showbiz, Nicola bỗng dưng nổi như cồn sau khi trở thành dâu nhà Beckham (Ảnh: Sina).

Nhìn chung, hiện tại Brooklyn Beckham đang rơi vào khốn cảnh: sự nghiệp chưa đâu vào đâu, tình thân rạn nứt, sống phụ thuộc vào nhà vợ. Cậu cả nhà Beckham hiện đang sống ở siêu biệt thự của tỷ phú Peltz, khiến nhiều người mỉa mai anh đi ở rể nhà hào môn. Lại thêm hợp đồng hôn nhân khắt khe như vậy, nếu tương lai tình cảm giữa Brooklyn và Nicola có biến, e rằng chàng trai này sẽ phải nếm mùi đau khổ cả về tình cảm lẫn vật chất.

Nguồn: Sohu