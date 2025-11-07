Vì sao người EQ thấp cứ suốt ngày làm 7 điều "ngốc nghếch" này?

Người EQ thấp không phải lúc nào cũng xấu hay “độc hại” như cách mạng xã hội hay gắn nhãn. Nhiều khi, họ chỉ đang loay hoay trong chính cảm xúc của mình mà không biết cách “gỡ rối”. Và vì thiếu kỹ năng nhận diện, điều tiết cảm xúc, họ thường vô thức lặp lại 7 hành vi nghe tưởng nhỏ nhưng lại khiến cuộc sống của họ cứ xoay vòng trong mệt mỏi và hiểu lầm.

1. Lúc nào cũng nghĩ người khác đang “nhắm” vào mình

Một dấu hiệu kinh điển của người EQ thấp là họ dễ bị tổn thương và nhạy cảm quá mức. Chỉ cần một câu nói vu vơ, họ cũng có thể suy diễn thành “người ta đang ghét mình”, “người ta coi thường mình”. Cảm giác bị tấn công liên tục khiến họ phòng thủ, phản ứng gắt gỏng hoặc rút lui. Trong khi thực tế, người khác chẳng hề để tâm đến họ đến thế.

2. Nói chuyện như thể mình là trung tâm vũ trụ

Khi EQ thấp, người ta thường thiếu khả năng “đọc phòng” không nhận ra rằng người đối diện đang chán, đang bận, hoặc không muốn nói chuyện. Họ thao thao bất tuyệt về bản thân, chen lời, tranh phần nói, và lầm tưởng đó là “thân thiện”. Nhưng thật ra, đó là cách nhanh nhất để khiến người khác muốn... thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.

3. Cứ cố thắng trong mọi cuộc tranh luận

Người EQ thấp không phân biệt được ranh giới giữa “được việc” và “được phần thắng”. Họ nghĩ rằng chứng minh mình đúng là điều quan trọng nhất, nên cãi tới cùng, kể cả khi chuyện chỉ là “ai rửa bát hôm qua”. Kết quả là họ khiến người khác kiệt sức, còn bản thân thì bị ghét mà không hiểu vì sao.

4. Thường xuyên than phiền nhưng chẳng bao giờ thay đổi

Một biểu hiện khác của EQ thấp là lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện tiêu cực: “Công việc tệ quá”, “Sếp không hiểu tôi”, “Cuộc đời bất công”. Nhưng khi ai đó góp ý hay gợi ý hướng giải quyết, họ lại phản ứng bằng cách... than tiếp. Than giúp họ xả được cảm xúc nhất thời, nhưng giữ họ kẹt mãi trong vùng năng lượng thấp.

Người EQ thấp không hẳn xấu, nhưng 7 thói quen “ngốc nghếch” này khiến họ mãi mắc kẹt trong cảm xúc và hiểu lầm.

5. Không biết cách xin lỗi

Xin lỗi là hành động của người trưởng thành cảm xúc, vì nó đòi hỏi sự khiêm nhường và thấu hiểu. Người EQ thấp lại coi xin lỗi là “thua cuộc”, là bị hạ thấp. Họ có thể vòng vo, bào chữa, thậm chí đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ để né hai chữ “xin lỗi” dù chỉ cần nói một câu đơn giản là có thể giải quyết mọi chuyện.

6. Né tránh mọi xung đột bằng im lặng

Trái ngược với nhóm thích “cãi cho ra lẽ”, một kiểu EQ thấp khác là né tránh cảm xúc tiêu cực bằng cách... lờ đi. Khi có mâu thuẫn, họ im lặng, biến mất hoặc làm như không có chuyện gì xảy ra. Vấn đề là cảm xúc bị nén lâu ngày sẽ trở thành “quả bom” – chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ bùng nổ, làm hỏng mọi mối quan hệ.

7. Không bao giờ chịu nhìn lại bản thân

Điều “ngốc nghếch” nhất mà người EQ thấp hay làm chính là đổ lỗi cho thế giới mà không bao giờ dừng lại để hỏi: “Mình có thể làm gì khác đi không?”. Họ không tự phản tỉnh, không rút kinh nghiệm, nên mắc kẹt mãi trong vòng lặp: gây hiểu lầm bị tổn thương lại trách người khác.

Và điều trớ trêu là, càng cố chứng minh mình “ổn”, người EQ thấp lại càng bộc lộ rõ sự rối ren bên trong. EQ không phải thứ ai sinh ra cũng có, mà là kỹ năng có thể luyện tập bắt đầu từ việc học cách lắng nghe cảm xúc của chính mình , nhận diện lúc nào mình đang phòng thủ, ghen tị, hay sợ hãi. Khi đó, bạn sẽ thấy: hóa ra, chẳng cần phải “mò mẫm” nữa, vì cuộc sống vốn đã dễ chịu hơn rất nhiều khi ta biết cách hiểu và điều khiển bản thân.

Người EQ thấp không phải ngu ngốc, họ chỉ đang dùng cách sai để tìm lại cảm giác an toàn. Nhưng khi họ chịu nhìn thẳng vào 7 điều “ngốc nghếch” kia, học cách điều tiết cảm xúc và giao tiếp chân thành hơn, họ không chỉ bớt khổ mà còn trở thành người khiến ai gặp cũng cảm thấy dễ chịu, muốn ở gần lâu hơn.