Vì sao ngày càng nhiều gia đình không đặt tivi làm trung tâm phòng khách? 2 cách bố trí mới đang được ưa chuộng hơn

Nhiều năm qua, phòng khách của các gia đình thường được bố trí theo một công thức rất quen: tivi nằm giữa mảng tường chính, sofa kê đối diện, bàn trà ở giữa. Từ hướng ngồi, khoảng cách giữa các món đồ cho đến hệ tủ, ổ cắm đều được tính toán dựa trên vị trí của màn hình. Cách bố trí này vẫn rất hợp lý với những nhà thường xuyên xem truyền hình, phim ảnh hay thể thao. Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng phòng khách thay đổi, một số gia đình bắt đầu đặt câu hỏi: nếu phần lớn thời gian chiếc tivi tắt, tại sao cả căn phòng vẫn phải xoay quanh nó? Đó cũng là lý do những phòng khách ưu tiên trò chuyện, đọc sách, tiếp khách và sinh hoạt chung đang được chú ý. Tivi không nhất thiết biến mất, nhưng màn hình không còn mặc định phải chiếm mảng tường đẹp nhất và quyết định hướng của toàn bộ sofa, ghế ngồi.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của máy chiếu nhỏ gọn, màn chiếu có thể thu gọn và các loại màn hình di động cũng khiến việc này dễ thực hiện hơn trước. Thay vì tìm một vị trí khác để treo tivi, gia đình có thể tách hẳn thiết bị giải trí khỏi bố cục cố định của phòng khách.

Cách 1: Lấy khu vực trò chuyện làm trung tâm, khi cần xem mới mở màn chiếu

Thay đổi lớn nhất của cách bố trí này là không còn một chiếc tivi cố định trên tường. Sofa, ghế đơn và bàn trà được sắp xếp thành một cụm hướng vào nhau. Mọi người bước vào phòng sẽ nhìn thấy một khu vực ngồi rộng rãi thay vì màn hình đen nằm chính giữa. Đây cũng là kiểu bố trí phù hợp với những gia đình thường xuyên tiếp khách, uống trà, đọc sách hoặc muốn phòng khách thực sự là nơi cả nhà ngồi cùng nhau. Khi bỏ tivi, mảng tường chính cũng được giải phóng. Gia đình không nhất thiết phải đóng một chiếc kệ dài bên dưới, làm vách ốp phía sau hay dành khoảng trống cố định cho màn hình. Tường có thể để thoáng, treo tranh, làm giá sách hoặc đơn giản trở thành phông nền cho khu vực sinh hoạt.

Nhưng bỏ tivi không đồng nghĩa với bỏ luôn nhu cầu xem phim.

Một phương án khá hợp với cách bố trí này là máy chiếu kết hợp màn chiếu cuộn. Màn có thể được giấu sát hoặc âm vào trần; đến lúc xem phim mới hạ xuống, sử dụng xong lại cuộn lên. Với căn phòng và bề mặt tường phù hợp, gia đình thậm chí có thể chiếu trực tiếp lên tường mà không cần một chiếc màn cố định. Nhờ vậy, phòng khách ban ngày vẫn rộng và thoáng, không có thiết bị nào chiếm vị trí trung tâm. Đến tối, khi cả nhà muốn xem phim, căn phòng mới tạm thời chuyển thành không gian giải trí. Cách làm này không phải ý tưởng trên giấy. Trong thực tế thiết kế đã có những căn hộ sử dụng màn chiếu thả từ trần chính vì gia chủ không muốn dành một bức tường cho tivi; khi thu màn lên, gần như không nhận ra hệ thống trình chiếu nằm ở đó.

Tất nhiên, máy chiếu có điểm đánh đổi. Khả năng hiển thị phụ thuộc vào độ sáng phòng, thiết bị và bề mặt chiếu. Nhà thường xuyên bật tivi giữa ban ngày hoặc có người lớn tuổi xem truyền hình nhiều giờ có thể vẫn thấy tivi truyền thống thuận tiện hơn.

Cách 2: Màn hình không còn “đóng đinh” ở phòng khách mà đi theo người dùng

Nếu cách đầu tiên giấu màn hình đi khi không sử dụng thì cách thứ hai còn linh hoạt hơn: không dành cho màn hình một vị trí cố định ngay từ đầu. Hiện nay đã có những màn hình thông minh đặt trên chân đế có bánh xe, có thể xoay và di chuyển giữa các khu vực trong nhà. Một số thiết bị còn tích hợp pin và cho phép tháo màn hình khỏi chân đế. Chẳng hạn, LG StanbyME 2 được thiết kế để người dùng có thể đẩy màn hình từ phòng này sang phòng khác hoặc tháo khỏi chân khi cần. Điều đáng chú ý không nằm ở một sản phẩm cụ thể mà ở cách sử dụng hoàn toàn khác tivi truyền thống.

Muốn xem phim ở sofa thì kéo màn hình đến phòng khách. Tập thể dục có thể đưa sang khoảng trống rộng hơn. Đang nấu ăn và muốn xem công thức, màn hình lại có thể chuyển gần bếp. Xem xong, thiết bị được đẩy về một góc hoặc sang phòng khác. Như vậy, phòng khách không cần một “bức tường tivi”. Gia đình cũng không phải kê sofa theo một hướng cố định chỉ để bảo đảm tất cả mọi người nhìn được màn hình.

Ý tưởng màn hình di động cũng không còn quá lẻ loi. Bên cạnh LG, Samsung đã phát triển Movingstyle với màn hình đặt trên chân có bánh xe và có thể tháo rời. Sự xuất hiện của nhiều thiết bị cùng kiểu cho thấy màn hình gia đình đang có thêm một hướng phát triển: thay vì người dùng phải tìm đến màn hình, màn hình có thể được đưa đến nơi người dùng cần. Tuy vậy, phương án này phù hợp nhất với nhu cầu xem nội dung thông thường. Những màn hình di động hiện nay thường nhỏ hơn đáng kể so với tivi phòng khách 55-65 inch. Gia đình mê phim màn hình lớn, xem bóng đá đông người hoặc đầu tư hệ thống âm thanh riêng vẫn có lý do để giữ một chiếc tivi cố định.

Không phải bỏ tivi, mà là thay đổi thứ tự ưu tiên

Điểm đáng nói của hai cách bố trí trên không phải “tivi đã hết thời”. Một gia đình xem tivi mỗi tối hoàn toàn có thể tiếp tục lấy màn hình làm trung tâm và kê sofa đối diện như trước. Sự thay đổi nằm ở những gia đình không sử dụng tivi nhiều nhưng lâu nay vẫn thiết kế phòng khách theo thói quen. Thay vì bước vào căn nhà mới và hỏi ngay “tivi treo ở đâu?”, họ có thể bắt đầu bằng những câu hỏi khác: cả nhà thường làm gì ở phòng khách, có thường xuyên tiếp khách không, cần bao nhiêu chỗ ngồi, trẻ nhỏ cần khoảng trống thế nào, đường đi từ phòng khách sang bếp nên để ở đâu?

Sau khi giải quyết những nhu cầu đó, màn hình mới được đưa vào theo cách phù hợp.

Nếu chỉ thỉnh thoảng mới xem phim, màn chiếu có thể xuất hiện khi cần rồi biến mất. Nếu nhu cầu xem thay đổi theo từng căn phòng, màn hình có thể di chuyển theo người dùng. Còn nếu cả nhà thực sự dành nhiều thời gian trước tivi, cứ giữ cách bố trí truyền thống. Cuối cùng, điều đang thay đổi không phải chiếc tivi mà là vị trí của nó trong đời sống gia đình: từ món đồ mặc định quyết định cả phòng khách trở thành một thiết bị phục vụ đúng lúc người dùng cần.