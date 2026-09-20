Vì sao ngày 27/6/2019 mãi là vết cắt khó quên của showbiz Châu Á?

Sáng ngày 27/6/2019, phía Song Joong Ki xác nhận đã đệ đơn xin hòa giải ly hôn với Song Hye Kyo. Nam diễn viên cho biết anh muốn hoàn tất thủ tục trong êm đẹp thay vì đổ lỗi cho nhau, đồng thời xin khán giả tôn trọng đời tư. Phía Song Hye Kyo sau đó cũng cho biết cả 2 đang tiến hành thủ tục ly hôn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Lý do chính thức được đưa ra là khác biệt tính cách và những mâu thuẫn mà họ không thể vượt qua.

Điều khiến công chúng sốc là cuộc hôn nhân này từng được xem như chuyện tình bước ra từ màn ảnh. Song Joong Ki và Song Hye Kyo bén duyên khi đóng Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016, sau đó tổ chức đám cưới vào tháng 10/2017. Hôn lễ của họ quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám, còn hình ảnh cặp đôi sánh bước bên nhau từng phủ sóng truyền thông khắp châu Á. Vì vậy, việc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm càng khiến người hâm mộ khó tin.

Trước ngày chính thức xác nhận chia tay, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt. Sau khi thông tin ly hôn được công bố, những lời đồn về người thứ 3 càng lan rộng. Song Joong Ki bị tố ngoại tình với bạn thân của vợ và đồng nghiệp, trong khi Song Hye Kyo bị kéo vào tin đồn tình cảm với Park Bo Gum, bạn diễn của cô trong Gặp Gỡ và cũng là anh em thân thiết với Song Joong Ki. Tuy nhiên, phía đại diện của 2 diễn viên liên tục đề nghị công chúng không suy đoán về chuyện riêng tư.

Bên cạnh những tin đồn về người thứ 3, thời điểm đó cũng xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời bất đồng về cuộc sống hôn nhân. Một số nguồn tin cho rằng Song Joong Ki mong muốn xây dựng gia đình và có con, còn Song Hye Kyo ưu tiên sự nghiệp. Dù vậy, lý do chính thức vẫn chỉ dừng ở "khác biệt tính cách", và các chi tiết sâu hơn chưa từng được 2 bên công khai.

Nếu cuộc chia tay của Song - Song khiến công chúng bất ngờ vì những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện trước đó, thì chỉ vài giờ sau, một cặp đôi nữa lại gây chấn động theo cách hoàn toàn khác.

Tối 27/6, Phạm Băng Băng và Lý Thần đồng loạt xác nhận kết thúc mối quan hệ sau 4 năm bên nhau. Mối tình của Phạm Băng Băng và Lý Thần bắt đầu sau khi 2 người hợp tác trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Họ công khai tình cảm vào năm 2015 và đính hôn tại sinh nhật Phạm Băng Băng vào năm 2017. Từng có thời điểm cặp đôi được kỳ vọng sẽ sớm tổ chức đám cưới, thậm chí Phạm Băng Băng được cho là đã chuẩn bị cả một căn biệt thự cho cuộc sống sau hôn nhân.

Nhưng vào năm 2018, cuộc đời Phạm Băng Băng bị đảo lộn vì bê bối trốn thuế. Sau quá trình điều tra, cô bị truy thu thuế và xử phạt số tiền rất lớn, đồng thời sự nghiệp tại thị trường Hoa ngữ gần như đóng băng. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, Lý Thần vẫn ở bên bạn gái. Đầu năm 2019, anh còn tham dự buổi khai trương thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng, khiến công chúng vẫn tin rằng chuyện tình của họ đang ổn định.

Chính vì vậy, thông báo chia tay vào tối 27/6 càng khiến khán giả choáng váng. Không có chuỗi tin đồn rạn nứt rõ ràng như Song - Song, Phạm Băng Băng và Lý Thần dường như vẫn giữ được sự bình thường cho đến sát thời điểm công bố. Sau khi chia tay, 2 người vẫn từng xuất hiện cùng nhau trong những dịp riêng, thậm chí có thời điểm bị bắt gặp đi ăn chung, khiến người hâm mộ hy vọng họ sẽ tái hợp.

7 năm sau, cả 2 đều đã có cuộc sống riêng. Điều đặc biệt là đến nay, Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn chưa công khai mối quan hệ mới. Còn Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng đã có những hướng đi khác sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Chỉ trong 1 ngày, 2 cuộc tình đình đám cùng khép lại nhưng theo 2 cách hoàn toàn khác nhau. Một cặp khiến công chúng bất ngờ vì cuộc hôn nhân từng được xem là chuyện tình cổ tích, cặp còn lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi gần như không có dấu hiệu báo trước. 27/6/2019 vì thế trở thành ngày mà showbiz châu Á liên tiếp nhận 2 tin chia tay khó quên.