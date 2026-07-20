Ngày nay, chiếc bình giữ nhiệt đã trở thành vật dụng quen thuộc không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi người ở mọi lứa tuổi. Khả năng bảo quản nhiệt độ tuyệt vời giúp chúng ta luôn có sẵn một ngụm nước mát lạnh giữa ngày hè oi bức hay một ngụm trà ấm áp vào mùa đông.

Đặc biệt, vào những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, cảm giác được thưởng thức một ngụm nước ngọt có ga mát lạnh, sảng khoái là sở thích của rất nhiều người. Để duy trì độ lạnh sâu này suốt cả ngày dài và giữ cho đá không bị tan làm loãng vị nước, nhiều người đã hình thành thói quen đổ trực tiếp nước ngọt có ga vào bình giữ nhiệt để mang đi học, đi làm.

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Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe cảnh báo rằng, không phải loại chất lỏng nào cũng có thể tùy tiện chứa đựng trong chiếc bình này. Thói quen tưởng chừng như vô hại vào mùa hè ấy lại vô tình biến món đồ uống giải khát yêu thích thành "nước độc" gây hại nghiêm trọng cho cơ thể, đồng thời khiến chiếc bình đắt tiền của bạn "về hưu" sớm.

Dưới đây là 4 lý do bạn KHÔNG BAO GIỜ nên đựng nước ngọt có ga trong bình giữ nhiệt:

1. Phản ứng hóa học giải phóng kim loại nặng vào nước

Hầu hết các loại bình giữ nhiệt trên thị trường hiện nay được làm từ chất liệu inox.Trong khi đó, nước ngọt có ga lại chứa một lượng lớn axit hữu cơ, điển hình là axit phosphoric và axit citric để tạo vị chua thanh.

Khi bạn tích trữ nước ngọt có ga trong bình giữ nhiệt trong nhiều giờ, môi trường axit cao này sẽ kích hoạt phản ứng hóa học, ăn mòn dần lớp màng bảo vệ của thành bình bằng inox. Quá trình này có thể làm giải phóng các kim loại nặng có hại như crom, niken hoặc mangan trực tiếp vào nước uống.

Khi dung nạp vào cơ thể, các kim loại nặng này không thể đào thải ngay mà sẽ tích tụ lại ở gan và thận, gây nhiễm độc mạn tính và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng của các cơ quan nội tạng. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu chiếc bình của bạn vốn đã gỉ sét hoặc là loại kém chất lượng, inox không đảm bảo.

2. Tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi và làm hỏng lòng bình

Rất nhiều người có thói quen đựng nước ngọt trong bình giữ nhiệt, uống không hết nhưng vẫn để qua đêm vì nghĩ rằng nhiệt độ lạnh sẽ bảo quản được nước. Đây là một sai lầm tai hại đối với sức khỏe đường ruột.

Nước ngọt có ga chứa hàm lượng đường tinh luyện cực kỳ cao, vốn là nguồn "thức ăn" yêu thích của các loại vi khuẩn và nấm men có hại. Khi bạn mở nắp uống trực tiếp, vi khuẩn từ khoang miệng sẽ xâm nhập vào lòng bình.

Dù cấu trúc giữ nhiệt có thể hạn chế phần nào tốc độ phát triển của vi khuẩn, nhưng lượng đường đậm đặc kết hợp với độ ẩm cao trong bình sẽ biến nơi đây thành một "ổ vi khuẩn" siêu tốc chỉ sau vài giờ. Tiếp tục uống lượng nước này vào ngày hôm sau sẽ trực tiếp gây ra tình trạng nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy và ngộ độc thực phẩm cấp tính.

Không chỉ vậy, cặn đường và axit bám chặt vào lòng bình lâu ngày sẽ tạo ra các vết ố bẩn cứng đầu, rất khó vệ sinh, làm giảm tuổi thọ và tính thẩm mỹ của bình một cách nhanh chóng.

3. Áp suất khí ga tàn phá cấu trúc ruột và làm biến dạng, nổ nắp bình

Nước ngọt có ga chứa hàm lượng khí carbon dioxide (CO2) rất lớn được nén dưới áp suất cao. Khi đổ vào môi trường kín, lắc qua lắc lại trong quá trình di chuyển, khí này sẽ liên tục thoát ra và tích tụ lại ở khoảng không gian trống phía trên mặt nước.

Mỗi khi bạn mở nắp bình, áp suất khí ga bị dồn nén sẽ thoát ra đột ngột, có thể gây ra hiện tượng nổ bắn nước vào mặt rất nguy hiểm. Đáng ngại hơn về mặt sức khỏe, việc uống loại nước bị biến đổi áp suất trong không gian kín này sẽ làm gia tăng lượng khí đột ngột trong dạ dày, gây ra các chứng đầy hơi, trào ngược dạ dày thực quản, và làm tổn thương lớp niêm mạc ruột non vốn nhạy cảm.

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Chưa kể, áp suất này tích tụ lâu ngày sẽ trực tiếp làm biến dạng phần nắp nhựa, làm hỏng gioăng cao su, khiến bình bị rò rỉ nước và mất hoàn toàn khả năng giữ nhiệt.

4. Làm biến đổi các chất tạo ngọt và gây rỉ sét cấu trúc kim loại

Để giữ được hương vị và độ ổn định của các chất tạo ngọt nhân tạo (như aspartame hay sucralose) trong nước ngọt có ga, chúng cần được bảo quản trong điều kiện môi trường tiêu chuẩn. Tuy nhiên, lòng bình giữ nhiệt sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện các vết xước siêu nhỏ do cọ rửa.

Sự tiếp xúc liên tục giữa các chất tạo ngọt, axit mạnh và các vết xước kim loại này sẽ làm đẩy nhanh quá trình biến đổi cấu trúc hóa học của các chất dinh dưỡng trong nước. Sự biến chất này không chỉ sinh ra các hợp chất chuyển hóa trung gian có hại cho gan mật, mà chính tính axit mạnh của nước ngọt còn tấn công sâu vào các vết xước, làm rỉ sét lòng bình từ bên trong, khiến kết cấu kim loại bị phá hủy hoàn toàn và không thể tái sử dụng.

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Ngoài lựa chọn đúng loại đồ uống có thể đựng trong bình giữ nhiệt, bạn cũng cần lưu ý vệ sinh bình đúng cách. Tốt nhất chỉ nên uống hết đồ uống trong 2 - 6 tiếng, sau đó dù còn thừa cũng đổ bỏ và rửa bình sạch sẽ sau đó để khô ráo cho lần sử dụng sau. Lưu ý, ưu tiên rửa bình bằng nước ấm và nước rửa chén dịu nhẹ, tuyệt đối không dùng búi sắt cọ rửa mạnh làm xước lòng bình, tạo nơi trú ngụ cho vi khuẩn.