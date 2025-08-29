Vì sao giới trẻ rủ nhau ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất tịch?

Ý nghĩa ngày Thất tịch

Theo Thời báo VTV, mùng 7/7 Âm lịch hàng năm được gọi là ngày Thất tịch (trong tiếng Hán, Thất tịch có nghĩa là "chiều tối mùng 7 Âm lịch"). Ngày Thất tịch bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc, gắn liền với chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Với người Việt Nam, Thất tịch còn được biết đến là Tết Ngâu, ngày ông Ngâu bà Ngâu hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Đây được coi là ngày lễ tình nhân của các nước phương Đông.

Với người Việt Nam, Thất tịch còn được biết đến là Tết Ngâu, ngày ông Ngâu bà Ngâu hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Ảnh: VTV Times

Vào ngày này trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu, mưa là nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ khi gặp nhau.

Nếu trời không mưa, các đôi thường cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ và thề hẹn. Đêm Thất tịch, chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng. Người ta tin rằng hai người yêu nhau nếu cùng ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ trong đêm mùng 7/7 thì sẽ mãi mãi bên nhau.

Vì sao giới trẻ đua nhau ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất tịch?

Theo tờ Kinh tế & Đô thị, vào ngày lễ Thất tịch, các bạn trẻ thường rủ nhau ăn các món từ đậu đỏ, thường là chè đậu đỏ để cầu nhân duyên, mong sớm gặp ý trung nhân. Ngoài chè đậu đỏ, mọi người cũng thường ăn những món ăn được làm từ đậu đỏ như xôi đậu đỏ, cháo đậu đỏ, kem cá đậu đỏ, bánh bao nhân đậu đỏ…

Theo quan niệm của nhiều nước, đậu đỏ là vật mang lại nhiều may mắn, bởi màu đỏ tương trưng cho sự tốt lành, vui vẻ và hạnh phúc. Ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch được coi là cách cầu nhân duyên, hoặc giúp cho tình cảm lứa đôi được vững bền, không bị chia cắt.

Chè đậu đỏ.

Không có bằng chứng hay lý luận nào xác minh rằng “ăn đậu đỏ thoát ế” nhưng giới trẻ ngày nay vẫn nhiệt tình hưởng ứng trào lưu này như một cách lưu truyền nét đẹp văn hóa. Hơn nữa, chè đậu đỏ cũng là món ăn rất tốt cho cơ thể. Vì thế, cứ đến ngày Thất tịch, món chè đậu đỏ đặc biệt được người đang cô đơn, độc thân, thậm chí cả những cặp tình nhân lựa chọn làm món ăn ưa thích.