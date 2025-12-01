Mạng xã hội những ngày gần đây “dậy sóng” trước thông tin năm 2148 người Việt Nam có thể đón Tết Nguyên đán hai lần, xuất phát từ việc năm đó nhuận tháng Giêng. Trong thời điểm Tết Dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ đang đến gần, câu chuyện về cái Tết của 123 năm sau được dân mạng bàn luận với sự tò mò và thích thú.

Nhiều bình luận hài hước: “Hạnh phúc nếu được cháu chắt mời về ăn Tết 2 lần năm 2148”; “Có khả năng lĩnh 2 tháng lương 13 không nhỉ?”; “Hóng quá. Chỉ còn 123 năm nữa thôi mà”...

Dân mạng xôn xao năm 2148 Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2 lần? (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao dân mạng nói năm 2148 có 2 Tết Nguyên đán?

Thông tin về “hai cái Tết” trong năm 2148, tức năm Mậu Thân, được lan truyền từ dữ liệu Âm lịch của Trung Quốc kết hợp với các bảng tính thiên văn về pha Mặt trăng. Theo đó, năm này được dự đoán sẽ có hai tháng Giêng (tháng 1 Âm lịch), tức tháng Giêng thường và tháng Giêng nhuận.

Cụ thể, mùng 1 tháng Giêng đầu tiên của năm Mậu Thân rơi vào Chủ nhật ngày 21/1/2148 Dương lịch; còn mùng 1 tháng Giêng nhuận rơi vào thứ 3 ngày 20/2/2148.

Việc năm 2148 có 2 tháng Giêng khiến dân mạng cực kỳ hào hứng, bàn tán sôi nổi về việc liệu điều này có đồng nghĩa với 2 lần ăn Tết Nguyên đán hay không.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) chia sẻ trên Báo Tiền Phong rằng, chúng ta ăn Tết để đón năm mới, chứ không phải để đón tháng Giêng. Vì vậy, việc xuất hiện hai tháng Giêng không kéo theo hai cái Tết Nguyên đán. "Năm nhuận tháng Giêng được ăn hai cái Tết" chỉ là cách nói vui vẻ của cộng đồng mạng nhằm bày tỏ sự thích thú với hiện tượng Âm lịch hiếm gặp.

Tết Nguyên đán đánh dấu thời khắc chuyển giao năm Âm lịch, không phụ thuộc số lượng tháng trong năm. Ngoài ra, theo thời gian, các quy ước hành chính của nhân loại hoàn toàn có thể thay đổi, nên mọi dự đoán quá xa trong tương lai vẫn chỉ mang tính tham khảo.

Dù vậy, câu hỏi “năm 2148 có được nghỉ Tết hai lần không?” vẫn khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Không ít người bình luận rằng họ cố gắng sống tới 123 năm nữa để tự mình trải nghiệm việc đón tháng Giêng nhuận.

Người dân nô nức mua sắm, chờ đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Minh Đức)

Vì sao có tháng nhuận?

Tháng nhuận là cách để giữ cho lịch âm không bị lệch quá xa so với lịch dương và với chu kỳ thời tiết. Do 12 tháng Âm lịch mỗi năm ngắn hơn năm Dương lịch khoảng 10 ngày nên phải thêm một tháng sau chu kỳ nhất định để bù lại.

Trong Âm lịch, một tháng bắt đầu vào ngày có “điểm sóc”, tức thời điểm phần Mặt trăng hướng về Trái đất hoàn toàn không được chiếu sáng. Quy tắc chèn tháng nhuận dựa trên 12 trung khí, những điểm đặc biệt trong 24 tiết khí, được xác định theo sự vận động của Trái đất quanh Mặt trời.

Bình thường, khoảng thời gian giữa hai Đông chí sẽ chứa 12 tháng âm có đủ trung khí. Nhưng nếu xuất hiện tới 13 tháng âm, năm đó sẽ là năm nhuận. Trong năm nhuận, tháng nào không chứa trung khí sẽ trở thành tháng nhuận.

Chuyên gia nhấn mạnh, quỹ đạo Trái đất chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, nên việc tính toán âm lịch của hơn một thế kỷ sau dù có sai số rất nhỏ thì vẫn không thể tuyệt đối chính xác. Tuy vậy, hệ thống chèn tháng nhuận hiện hành được xem là phù hợp nhất để đảm bảo lịch âm phản ánh đúng chu kỳ tròn khuyết của Mặt trăng, đồng thời giữ cho các mùa, tiết khí và thời điểm canh tác, lễ hội, sinh hoạt văn hóa của người Việt không bị dịch chuyển quá xa so với thực tế.

Nhờ cơ chế này, lịch âm vẫn giữ được giá trị truyền thống, gắn liền với đời sống nông nghiệp và tinh thần của người Việt qua hàng nghìn năm.

Hiện tượng năm 2148 có hai tháng Giêng vì thế trở thành chủ đề thú vị để cư dân mạng bàn tán. Dù “ăn Tết hai lần” chỉ là câu chuyện đùa vui, nhưng việc xuất hiện tháng Giêng nhuận thực sự hiếm gặp.