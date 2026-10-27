Vì sao cuối Thu miền Bắc vẫn nắng trên 34°C?

Những ngày cuối tháng 10, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33°C, có nơi vượt 34°C. Thời điểm cuối Thu, vài đợt không khí lạnh bắt đầu tăng cường xuống nước ta nhưng cường độ yếu khiến nền nhiệt chưa giảm rõ rệt, thời tiết nhiều nơi vẫn oi bức.

Miền Bắc vẫn oi bức dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến tiết lập Đông.

Lý giải điều này, ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Phòng, cho biết tình trạng nền nhiệt cao do tác động của biến đổi khí hậu và xu thế nóng lên toàn cầu. Bên cạnh đó, El Nino đang duy trì cường độ rất mạnh. Theo số liệu quan trắc, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực cao hơn trung bình nhiều năm 2,1°C trong tháng 9 và tăng lên 2,4°C vào giữa tháng 10/2026.

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn, El Nino đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027, hiện tượng này có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, sau đó tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa Hè năm 2027.

Nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị lịch sử

Trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2026, nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2°C. Đáng chú ý, trong những ngày đầu tháng 10, cơ quan khí tượng ghi nhận 59 trạm có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/10, trạm Mường Tè (Lai Châu) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 38°C, vượt mức lịch sử 37,2°C từng được ghi nhận ngày 19/10/1991.

Cũng trong ngày 2/10, nhiệt độ cao nhất tại trạm Láng (Hà Nội) đạt 37,1°C, vượt mức 36,4°C ghi nhận ngày 5/10/2023.

Trước đó, ngày 1/10, trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) ghi nhận nhiệt độ cao nhất 37,3°C, vượt mức lịch sử 36,5°C của ngày 7/10/2021. Tại trạm Yên Châu (Sơn La), nhiệt độ cao nhất ngày 3/10 đạt 38,3°C, cao hơn mức 37,5°C từng ghi nhận ngày 23/10/2019.

Rét đậm có thể xuất hiện muộn

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại, khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn. Tuy nhiên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc cũng có thể ít hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, tổng lượng mưa trong nhiều khu vực có thể thấp hơn trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, xu thế mưa lớn diện rộng có khả năng giảm.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có thể thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.