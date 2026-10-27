Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh yếu lệch Đông, nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và dông, khiến nền nhiệt giảm nhẹ.

Đến khoảng 1-2 ngày đầu tháng 11, khu vực này có khả năng chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và giông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ gây mưa tại Bắc Bộ, trời se lạnh (Ảnh: Như Hoàn).

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nắng nóng nhất lịch sử.

Cụ thể, đợt nắng nóng từ ngày 28/9 đến ngày 2/10 tại Bắc Bộ kéo dài 5 ngày, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35–37 độ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 ghi nhận nắng nóng diện rộng trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10.

Sự bất thường của thời tiết còn thể hiện qua số trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử. Tháng 9 có 13 trạm, trong khi tháng 10 ghi nhận 42 trạm. Trong đó, trạm Yên Châu (Sơn La) nóng 38,3 độ C ngày 3/10, Mường Tè (Lai Châu) 38 độ ngày 2/10, đều vượt kỷ lục cũ 0,8 độ C.

Rét đậm, rét hại sẽ xuất hiện muộn trong mùa Đông năm nay

Trước đó, bà Tạ Thị Hồng An, Phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã cung cấp những nhận định về xu thế khí hậu từ nay đến cuối năm 2026.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2026, El Nino gần như chắc chắn tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh và có khả năng sẽ đạt mức cực đại. Sau đó, sang những tháng đầu năm 2027 (tức là tháng 1 đến tháng 3), nhiều khả năng El Nino vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần.

Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên ở miền BắcĐỌC NGAY

Với diễn biến El Nino như vậy, tình hình khí hậu tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay cho đến những tháng đầu năm 2027 sẽ có những diễn biến như sau:

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 - 2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, nhiệt độ sẽ phổ biến cao hơn 0,5 - 1,5 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1 - 2 độ C.

Với nền nhiệt cao hơn trung bình thì khả năng cao không khí lạnh trong mùa Đông năm nay sẽ có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI (nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia).

Ngoài ra, El Nino rất mạnh có thể gây ra sự thiếu hụt mưa trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2026, rõ nhất tại các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, với mức thiếu hụt phổ biến khoảng 20 - 40%. Ngoài ra, mùa mưa tại các khu vực này cũng có khả năng kết thúc sớm.

Sang đến các tháng đầu năm 2027, với tình trạng ít mưa, nắng nóng có thể đến sớm ở các tỉnh phía nam sẽ dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức rất cao.