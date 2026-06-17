Theo trang tin Stat News, thị trường thiết bị đeo theo dõi sức khỏe đang bước vào một giai đoạn mới khi Oura chính thức bổ sung các tính năng liên quan đến huyết áp trên thế hệ nhẫn thông minh mới nhất của mình.

Động thái này không chỉ phản ánh tham vọng mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe của các hãng công nghệ mà còn cho thấy tác động rõ nét từ những thay đổi trong cách tiếp cận quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Trong loạt nâng cấp vừa công bố, Oura giới thiệu hai tính năng mới liên quan đến huyết áp.

Tính năng đầu tiên là theo dõi những thay đổi của huyết áp và cảnh báo khi phát hiện các dấu hiệu có thể cần được chú ý nhiều hơn.

Tính năng thứ hai tập trung vào việc theo dõi mức độ giảm huyết áp trong khi ngủ, một chỉ số sinh lý được xem là có ý nghĩa đối với sức khỏe tim mạch.

Điều đáng chú ý là các tính năng mới của Oura không hiển thị trực tiếp các chỉ số huyết áp cụ thể. Thay vào đó, chúng cung cấp các đánh giá và xu hướng liên quan đến huyết áp của người dùng.

Có thể nói rằng, Oura là cái tên mới nhất tham gia làn sóng phát triển các tính năng huyết áp trên thiết bị đeo kể từ khi FDA cập nhật hướng dẫn quản lý, trong đó làm rõ rằng cơ quan này sẽ không quản lý các thiết bị đeo không cung cấp thông tin huyết áp nếu chúng được thiết kế “chỉ nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe tổng quát” (intended solely for wellness).

Thay đổi này được cho là xuất phát một phần từ những tranh cãi xung quanh tính năng đo huyết áp của thiết bị theo dõi sức khoẻ và thể lực chuyên sâu Whoop ra mắt năm ngoái.

Khác với Oura, tính năng của Whoop cung cấp các giá trị huyết áp cụ thể cho người dùng. Bên cạnh đó, đến tháng 3 năm nay, Samsung cũng đã tung ra một tính năng thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe tổng quát nhưng có khả năng hiển thị chỉ số huyết áp.

Mặc dù cánh cửa pháp lý đã rộng mở hơn, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở độ chính xác của công nghệ đo huyết áp trên thiết bị đeo.

Nhiều nghiên cứu độc lập cùng các tổ chức chuyên môn, trong đó có Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association), đã đặt dấu hỏi về độ tin cậy của các công nghệ nền tảng đang được sử dụng để ước tính huyết áp thông qua đồng hồ hoặc thiết bị đeo thông minh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng việc sản phẩm được phân loại là công cụ chăm sóc sức khỏe tổng quát không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không sử dụng dữ liệu đó để đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sức khỏe.

Trên thực tế, ngay cả khi không hiển thị các con số huyết áp cụ thể, các kết quả và cảnh báo từ thiết bị vẫn có thể ảnh hưởng đến hành vi và lựa chọn chăm sóc y tế của người dùng.

Sự thay đổi trong chính sách của FDA đang tạo ra một môi trường mới cho ngành công nghệ sức khỏe. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp, cơ quan quản lý lẫn người dùng sẽ cần thêm thời gian để thích nghi với những hệ quả mà môi trường mới này mang lại.

Trong khi AI ngày càng được tích hợp sâu vào hoạt động chăm sóc sức khỏe, một câu hỏi quan trọng đang được đặt ra, đó là bệnh nhân có tiếng nói như thế nào trong các quyết định triển khai công nghệ?

Hệ thống bệnh viện và chăm sóc sức khoẻ trực thuộc Đại học Stanford của Hoa Kỳ đang thử nghiệm một cách tiếp cận hiếm thấy trong ngành.

Trong suốt một năm rưỡi qua, hệ thống y tế này đã thành lập một hội đồng bệnh nhân nhằm tham vấn về các rủi ro và vấn đề đạo đức liên quan đến những công cụ AI mà tổ chức dự định áp dụng.

Quá trình làm việc đã cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa ưu tiên của bệnh nhân, đội ngũ lâm sàng và ban quản lý hệ thống y tế.

Theo ghi nhận, hội đồng này đã trở thành nơi thảo luận các vấn đề nhạy cảm liên quan đến AI trong y tế.

Một số chủ đề nổi bật bao gồm việc có nên thông báo cho bệnh nhân khi hệ thống sử dụng công cụ ghi chép tự động bằng AI trong quá trình khám chữa bệnh hay không, cũng như việc xác định ngưỡng phù hợp cho các hệ thống đánh giá và dự báo nguy cơ bệnh tật.

Những tranh luận này phản ánh một thực tế rằng việc triển khai AI trong y tế không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, niềm tin và trải nghiệm của bệnh nhân.

Bên cạnh các diễn biến liên quan đến Oura và AI trong y tế, thị trường công nghệ sức khỏe tiếp tục ghi nhận nhiều động thái đáng chú ý.

Hệ thống y tế học thuật hàng đầu trực thuộc Đại học Pennsylvania có tên Penn Medicine trở thành hệ thống bệnh viện lớn mới nhất hợp tác với Công ty công nghệ y tế K Health.

Công ty này đang được biết đến nhờ các giải pháp tiếp nhận bệnh nhân dựa trên chatbot, một xu hướng đang được nhiều hệ thống y tế quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm tải cho nhân viên y tế.

Trong khi đó, Signos, nhà phát triển ứng dụng giảm cân đã được FDA cấp phép và kết nối với thiết bị theo dõi đường huyết liên tục Stelo CGM của Dexcom vừa huy động thành công 20 triệu USD từ GV (Google Ventures), Dexcom và Blue Cross Blue Shield of Alabama.

Khoản đầu tư mới sẽ hỗ trợ Signos mở rộng sang các giải pháp theo dõi người dùng sử dụng thuốc GLP-1, nhóm thuốc đang trở thành tâm điểm của thị trường giảm cân toàn cầu.

Ngoài các tính năng huyết áp, Oura còn giới thiệu hàng loạt nâng cấp mới nhằm xây dựng hệ sinh thái sức khỏe toàn diện hơn.

Đáng chú ý nhất là việc tích hợp với Counsel Health, một trong những công ty khám chữa bệnh từ xa sử dụng chatbot để tương tác với bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Oura cũng ra mắt tính năng “GLP-1 Insights” dành cho người đang sử dụng thuốc GLP-1hay khả năng nhập hồ sơ y tế vào nền tảng Oura; một nghiên cứu mới về sức khỏe não bộ; cùng công cụ phân tích xu hướng hô hấp trong suốt giấc ngủ.

Những bước đi này cho thấy Oura đang mở rộng vai trò từ một nhà sản xuất thiết bị đeo theo dõi sức khỏe sang nền tảng quản lý dữ liệu sức khỏe cá nhân toàn diện hơn, trong bối cảnh ranh giới giữa công nghệ tiêu dùng và công nghệ y tế ngày càng trở nên mờ nhạt.

* Nguồn: Stat News