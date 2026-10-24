Vì sao càng trưởng thành, nhiều người càng không muốn gặp lại bạn học cũ từng thân thiết?

Tôi từng nghĩ họp lớp là dịp để bạn bè ôn lại kỷ niệm, kể cho nhau nghe về cuộc sống sau nhiều năm xa cách. Nhưng sau lần gặp mặt lớp trung học dịp Tết Nguyên đán, tôi nhận ra những người từng thân thiết chưa chắc còn tìm được tiếng nói chung khi trưởng thành.

Trước buổi gặp, mọi người hào hứng lập nhóm chat, bàn bạc địa điểm ăn uống. Thế nhưng, khi ngồi vào bàn tiệc, không khí lại trở nên gượng gạo. Thỉnh thoảng, một người nhắc lại chuyện xấu hổ thời đi học, cả nhóm cười đùa đôi câu rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.

Khi buổi gặp kết thúc, mọi người đứng dậy chào nhau, dường như ai cũng nhẹ nhõm. Nhìn những người bạn cũ rời đi, tôi tự hỏi tại sao những người từng thân thiết lại dần trở thành người xa lạ.

Bạn thân thời đi học cũng có thể trở thành người xa lạ

Người tôi mong gặp nhất là Tiểu Trì, người bạn đồng hành từ tiểu học đến trung học. Chúng tôi từng cùng nhau đến trường, xếp hàng ăn trưa, thậm chí cùng chịu phạt vì chép bài tập về nhà. Trong mắt mọi người, chúng tôi thân thiết chẳng khác nào anh em ruột.

Nhưng sau kỳ thi đại học, cuộc sống của cả hai rẽ sang hai hướng. Tôi đến Thượng Hải học đại học rồi làm việc tại một doanh nghiệp liên doanh. Tiểu Trì không đỗ đại học nên ở lại quê nhà, phụ giúp cha mẹ kinh doanh. Nhiều năm trôi qua, chúng tôi dần mất liên lạc.

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Ngày gặp lại, chúng tôi mỉm cười nhưng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Trong bữa tối, cả hai cố gắng tìm chủ đề trò chuyện nhưng không thể tìm thấy tiếng nói chung. Tiểu Trì không còn hiểu rõ cuộc sống của tôi, còn tôi cũng không biết nhiều về những gì anh đang trải qua. Sau bữa ăn, tôi đề nghị đưa anh về, nhưng anh từ chối, chọn tự rời đi.

Cuộc gặp khiến tôi nhớ đến những người bạn cũ khó tìm lại sự thân thiết sau nhiều năm xa cách. Người chuyển đến thành phố lớn, người ở lại quê nhà; người có sự nghiệp ổn định, người vẫn chật vật mưu sinh. Những trải nghiệm khác nhau khiến chúng tôi khó tìm được sự đồng cảm như thời còn đi học.

Khi bạn bè không còn nhiều điểm chung

Một lý do khác khiến tôi ngại họp lớp là sự khác biệt trong quan điểm sống. Khi còn đi học, chúng tôi có chung môi trường và mục tiêu. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người theo đuổi con đường riêng: người muốn công việc ổn định, người khao khát làm giàu, người muốn phát triển bản thân theo cách khác.

Tôi từng có vài người bạn thân thời trung học. Sau khi tốt nghiệp, mỗi lần gặp nhau, tôi thường kể về công việc viết lách. Tuy nhiên, các bạn liên tục khuyên tôi nên thi thêm chứng chỉ để tìm được công việc tốt hơn.

Trong hai năm qua, tôi kiên trì viết lách và dần đạt được những kết quả tích cực. Tại buổi họp lớp năm nay, tôi muốn chia sẻ thành quả với bạn bè. Nhưng khi biết tôi vẫn tiếp tục viết, họ lại khuyên tôi tìm công việc phù hợp với chuyên ngành đã học.

Tôi chỉ có thể mỉm cười, gật đầu rồi gần như im lặng trong phần còn lại của bữa tiệc.

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Tôi hiểu các bạn có thể thực sự lo lắng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, những lời khuyên ấy khiến tôi nhận ra chúng tôi không còn nhìn nhận cuộc sống theo cùng một cách. Khi trưởng thành, mỗi người hình thành tiêu chuẩn riêng về thành công và hạnh phúc. Nếu không thể thấu hiểu lựa chọn của nhau, ngay cả những người từng thân thiết cũng khó duy trì sự gắn bó.

Mỗi giai đoạn đều có những người bạn riêng

Trên đường về sau buổi họp lớp, tôi trò chuyện với Tiểu Dương, một người bạn hiện tại. Chúng tôi kể về những bộ phim đã xem dịp Tết, bàn bạc kế hoạch du lịch sau năm mới và liên tục chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác.

Chuyến đi gần hai tiếng trôi qua rất nhanh. Trái lại, buổi họp lớp chỉ kéo dài vài tiếng lại khiến tôi mệt mỏi. Với Tiểu Dương, tôi có thể thoải mái chia sẻ những điều mình quan tâm. Trải nghiệm ấy khiến tôi nhận ra tình bạn không chỉ được duy trì bằng kỷ niệm, mà còn cần sự kết nối trong hiện tại.

Một nhà tâm lý học từng đề cập đến khái niệm tình bạn theo từng giai đoạn. Có những người xuất hiện trong một chặng đường, cùng ta trải qua những năm tháng đáng nhớ rồi dần rời đi khi cuộc sống đổi thay.

Tôi vẫn trân trọng những năm tháng cùng bạn bè đến trường, chia sẻ niềm vui và những bí mật tuổi trẻ. Nhưng tôi không còn cho rằng những người từng thân thiết nhất định phải đồng hành cùng mình suốt cuộc đời.

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Không phải tình bạn nào cũng cần kéo dài mãi mãi

Sau buổi họp lớp, tôi không còn quá buồn khi nhận ra mình đã xa cách những người bạn cũ. Tôi hiểu rằng tình bạn có thể thay đổi theo thời gian, cũng như mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng.

Tôi vẫn sẵn lòng gặp lại bạn học cũ, nhưng không còn kỳ vọng mọi thứ sẽ trở lại như thời trung học. Những kỷ niệm đẹp vẫn đáng trân trọng, ngay cả khi chúng tôi không còn thân thiết như trước.

Trưởng thành, với tôi, còn là học cách chấp nhận những mối quan hệ đã thay đổi mà không trách móc hay cố tìm nguyên nhân đúng sai.

Cuộc đời là hành trình liên tục gặp gỡ và chia ly. Có người đồng hành với tôi qua tuổi thơ, có người xuất hiện khi tôi bắt đầu sự nghiệp, cũng có người chỉ trở nên thân thiết khi cả hai đã trưởng thành.

Tôi dần hiểu rằng điều quan trọng không phải là có thật nhiều bạn bè, mà là có những người có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng mình trong hiện tại.