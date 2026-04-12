Nếu phải chọn ra một năm rực rỡ nhất của phim truyền hình Trung Quốc, rất nhiều cư dân mạng đều có chung một câu trả lời: 2017. Đó không chỉ là một năm nhiều phim hay, mà là một năm hiếm hoi khi mọi thể loại đều có kiệt tác, từ cổ trang thần tượng, gia đấu thương chiến cho đến chính kịch, trinh thám hay thanh xuân vườn trường.

Không ít fan lâu năm còn đùa rằng, nếu làng giải trí Hoa ngữ từng làm một series kiểu Reply 1988, thì phiên bản Trung Quốc chắc chắn phải mang tên Reply 2017. Bởi lẽ năm đó thực sự là một cuộc chiến "thần tiên đánh nhau" đúng nghĩa, khiến khán giả vừa sung sướng vừa đau đầu khi tranh luận đâu mới xứng danh "Kịch vương" của năm.

Khi cổ trang ngôn tình đạt đến đỉnh cao thị giác và cảm xúc

Năm 2017 mở màn bằng sự bùng nổ của dòng phim cổ trang ngôn tình thần tượng, thể loại vốn luôn có lượng người xem đông đảo nhưng hiếm khi đạt đến tầm ảnh hưởng đại chúng như năm đó.

Nhắc đến 2017, không thể bỏ qua Sở Kiều Truyện - tác phẩm đưa hình tượng nữ chính mạnh mẽ, kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh trở thành biểu tượng. Song song đó là màn phối hợp ăn ý với Lâm Canh Tân, tạo nên một câu chuyện sinh tồn và trưởng thành vừa bi tráng vừa cuốn hút.

Cũng trong năm ấy, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã trở thành hiện tượng toàn châu Á. Câu chuyện tình yêu kéo dài ba kiếp của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình không chỉ gây sốt về rating mà còn định hình lại tiêu chuẩn thẩm mỹ của dòng phim tiên hiệp suốt nhiều năm sau đó.

Không chỉ dừng lại ở những đại chế tác đình đám, năm 2017 còn chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim cổ trang ngọt sủng với kinh phí vừa phải nhưng hiệu ứng lan tỏa cực lớn. Tiêu biểu nhất phải kể đến Song Thế Sủng Phi - tác phẩm bất ngờ tạo nên cơn sốt nhờ nội dung nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần lãng mạn.

Gia đấu, thương chiến và những bi kịch thời đại đầy ám ảnh

Không chỉ có tình yêu lãng mạn, năm 2017 còn là thời điểm mà dòng phim gia đấu và thương chiến đạt đến độ chín muồi cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn là minh chứng rõ ràng nhất. Vai diễn của Tôn Lệ đã khắc họa một nữ thương nhân kiên cường giữa vòng xoáy thương trường và gia tộc, bên cạnh sự góp mặt của Trần Hiểu và Hà Nhuận Đông. Bộ phim không chỉ kể chuyện tình cảm mà còn là bản hùng ca về nghị lực, tham vọng và sự trả giá của con người trước thời cuộc.

Chính kịch bùng nổ: Khi nội dung thực tế chạm đến trái tim khán giả

Nếu phải tìm một tác phẩm tạo nên tiếng vang xã hội lớn nhất năm 2017, thì đó chắc chắn là Danh Nghĩa Nhân Dân.

Lấy đề tài chống tham nhũng, bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Lục Nghị, Trương Phong Nghị và Ngô Cương. Nội dung gai góc, chân thực cùng nhịp phim kịch tính đã biến đây thành hiện tượng quốc dân, chứng minh rằng chính kịch vẫn có thể trở thành “bom tấn” nếu đủ chất lượng.

Bên cạnh đó, Lông Gà Bay Lên Trời lại kể câu chuyện về hành trình khởi nghiệp và đổi đời của một thế hệ người Trung Quốc. Diễn xuất chắc tay của Trương Dịch và Ân Đào đã biến câu chuyện đời thường thành một thiên sử thi về ý chí và khát vọng.

Đô thị tình cảm và những câu chuyện rất đời

Không khí đô thị hiện đại cũng không hề kém cạnh khi liên tiếp xuất hiện những bộ phim tâm lý tình cảm sâu sắc.

Nửa Đời Trước Của Tôi là một lát cắt chân thực về hôn nhân, sự phản bội và hành trình trưởng thành của người phụ nữ sau đổ vỡ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Cận Đông, Mã Y Lợi, Viên Tuyền và Lôi Giai Âm - những cái tên bảo chứng cho chiều sâu diễn xuất.

Trong khi đó, Hoan Lạc Tụng 2 tiếp tục kể câu chuyện về tình bạn, sự nghiệp và những lựa chọn khó khăn của phụ nữ hiện đại, với sự góp mặt của Dương Tử và Lưu Đào.

Khi trinh thám và thanh xuân cũng tạo nên hiện tượng

Một trong những bất ngờ lớn nhất năm 2017 chính là sự trỗi dậy của dòng phim trinh thám hình sự.

Bạch Dạ Truy Hung do Phan Việt Minh thủ vai chính đã khiến khán giả mê mẩn bởi kịch bản chặt chẽ và bầu không khí u tối, kịch tính. Bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm trinh thám Trung Quốc có chất lượng cao hiếm thấy vào thời điểm đó.

Ở phía đối lập hoàn toàn về màu sắc, dòng phim thanh xuân vườn trường lại mang đến làn gió nhẹ nhàng và tươi mới với Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Câu chuyện tình yêu ngây ngô giữa hai nhân vật do Hồ Nhất Thiên và Thẩm Nguyệt thủ vai đã khiến bao khán giả trẻ rung động và nhớ lại những năm tháng học trò của mình.

Vì sao năm 2017 khó có thể lặp lại?

Điều khiến năm 2017 trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở số lượng phim nổi tiếng, mà còn ở sự cân bằng hiếm có giữa thương mại và nghệ thuật. Mỗi thể loại đều có ít nhất một đại diện xuất sắc, đủ sức tạo nên dấu ấn riêng và chinh phục nhiều nhóm khán giả khác nhau.

Quan trọng hơn, đó là giai đoạn mà kịch bản được đầu tư nghiêm túc, diễn viên thực lực có đất diễn, và nhà sản xuất sẵn sàng đặt cược vào những câu chuyện có chiều sâu thay vì chỉ chạy theo trào lưu ngắn hạn.

Giữa bối cảnh thị trường phim truyền hình Trung Quốc hiện tại nhiều lúc bị nhận xét là thiếu những cú hích đủ mạnh, nhìn lại năm 2017 thực sự giống như một giấc mộng giữa vườn hoa "trăm hoa đua nở".

Đó là năm mà khán giả gần như không có thời gian nghỉ, bởi hết bộ phim này kết thúc lại có ngay một siêu phẩm khác nối tiếp. Những cái tên ra đời trong năm ấy không chỉ gây sốt nhất thời, mà còn trở thành tác phẩm kinh điển được nhắc lại nhiều năm sau - những bộ phim mà xem một lần là thích, xem hai lần vẫn còn nguyên cảm xúc.

Theo Sina