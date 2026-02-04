Vị Nam - Ẩm thực truyền thống được kể bằng công nghệ hiện đại

Từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trên thị trường thực phẩm tiện lợi, chất lượng cao, Vị Nam góp phần gìn giữ và tôn vinh bản sắc ẩm thực Việt.

Giữ hồn Việt qua những món ăn quen thuộc

Theo ông Nguyễn Viết Hùng - Tổng Giám đốc công ty, ý tưởng hình thành Vị Nam xuất phát từ nỗi nhớ về bữa cơm nhà – nơi chứa đựng ký ức, văn hóa và sự gắn kết của mỗi người Việt.

"Ta có thể dễ dàng tìm thấy một món ăn nhanh, nhưng đôi khi lại chợt nhớ da diết về một hương vị xưa cũ, mộc mạc, chân phương - đậm đà tình quê. Chúng tôi muốn những món ăn truyền thống không bị lãng quên trong nhịp sống hiện đại. Mỗi sản phẩm phải giữ được sự mộc mạc, tinh túy của ẩm thực Việt nhưng lại phù hợp với nhu cầu tiện lợi của thời đại" Ông Hùng chia sẻ.

Các sản phẩm của Vị Nam đều mang hương vị quen thuộc: canh cải cá rô, bánh đa cá, canh chua, canh mướp lạc sấy thăng hoa… – những món ăn giản dị nhưng chứa đựng chiều sâu văn hóa của từng vùng miền. Tất cả trở lại bữa cơm gia đình theo cách mới: nhanh hơn, tiện lợi hơn nhưng không đánh đổi hương vị truyền thống.

"Ẩm thực Việt không thua kém bất kỳ nền ẩm thực nào. Điều quan trọng là chúng ta kể câu chuyện ấy như thế nào. Vị Nam chọn cách kể bằng công nghệ tân tiến nhất, bằng sự chỉn chu, bằng những sản phẩm vừa tiện lợi vừa đậm hồn Việt." Ông Hùng nhấn mạnh.

Công nghệ sấy thăng hoa hiện đại bậc nhất

Toàn bộ sản phẩm của Vị Nam được sản xuất tại nhà máy Bình Minh Foods rộng 2.000 m², đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm cùng chứng nhận ISO và HACCP.

Điểm nổi bật của nhà máy chính là dây chuyền công nghệ sấy thăng hoa (freeze-drying) – công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong ngành thực phẩm, được nhiều quốc gia áp dụng. Công nghệ này giúp loại bỏ nước khỏi thực phẩm bằng phương pháp thăng hoa ở nhiệt độ thấp, từ đó giữ nguyên: hương vị nguyên bản, cấu trúc, độ tươi ngon và màu sắc tự nhiên, đặc biệt là 95 - 98 % giá trị dinh dưỡng

Nhờ đó, sản phẩm của Vị Nam khi hoàn nguyên bằng nước nóng có thể tái hiện gần như trọn vẹn chất lượng và cảm giác như món ăn vừa được nấu.

Với công suất sản xuất 2,8 tấn, nhà máy giúp doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung ổn định, duy trì chất lượng đồng nhất và sẵn sàng mở rộng thị trường trong tương lai.

Kể câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ của thời đại

Không chỉ đầu tư vào công nghệ, Vị Nam còn chú trọng xây dựng hình ảnh thương hiệu hiện đại, gần gũi với giới trẻ. Những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ mới: thiết kế bao bì trẻ trung, thông điệp truyền thông giàu cảm xúc, hài hòa giữa nét xưa và hơi thở hiện đại.

"Chúng tôi muốn người trẻ tự hào khi nhắc đến ẩm thực Việt. Mỗi sản phẩm Vị Nam là một lời khẳng định rằng những món ăn quê nhà vẫn có thể bước vào đời sống bận rộn hôm nay mà không đánh mất giá trị nguyên bản." - Ông Nguyễn Viết Hùng - Tổng Giám đốc công ty chia sẻ

Đưa hương vị Việt vươn xa

Trong bối cảnh kinh tế hội nhập sâu rộng, nhu cầu đưa ẩm thực Việt ra thế giới ngày càng lớn. Vị Nam đặt mục tiêu không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn hướng đến xuất khẩu, mang những món ăn quen thuộc của người Việt đến bạn bè quốc tế.

Nhà máy công suất lớn, quy trình hiện đại và sản phẩm đạt tiêu chuẩn là nền tảng để thương hiệu tiến xa hơn trong tương lai.

Vị Nam đang cho thấy một hướng đi khác biệt của doanh nghiệp Việt: ứng dụng công nghệ để gìn giữ truyền thống, làm mới những giá trị cũ mà không làm phai nhạt "hồn Việt". Trong hành trình ấy, mỗi sản phẩm không chỉ là thực phẩm tiện lợi mà còn là một phần ký ức, một mảnh văn hóa được gửi gắm qua từng hương vị.

