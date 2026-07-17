Nhiều người trong chúng ta vẫn thường tặc lưỡi cho rằng ung thư là do số phận, là sự xui rủi của gen di truyền mà bản thân không thể tránh khỏi. Thế nhưng, câu chuyện cuộc đời của bác sĩ Trần Vệ Hoa (Đài Loan, Trung Quốc), một chuyên gia tim mạch có tiếng, sẽ khiến bạn phải rùng mình nhìn lại chính mình.

Từ một người đam mê thể thao, sở hữu thể lực đáng mơ ước từ thuở nhỏ, ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bệnh nhân ung thư. Vậy mà, bắt đầu từ năm 32 tuổi, vị bác sĩ này đã liên tiếp nhận tới 4 bản án tử hình từ số phận: ung thư xương, ung thư thận, ung thư tuyến giáp và cuối cùng là bệnh bạch cầu.

Bác sĩ Trần Vệ hoa xuất bản sách về quá trình 20 năm chống lại 3 căn bệnh ung thư của mình, 10 năm sau đó ông tiếp tục phát hiện bệnh ung thư thứ tư

Hơn ba thập kỷ đối đầu trực diện với tử thần, trải qua những cơn đau xé da xé thịt và cả những lần cận kề cái chết, bác sĩ Trần đã làm nên điều kỳ diệu khi chiến thắng cả 4 căn bệnh quái ác này.

Ngồi lại sau giông bão, ông cay đắng thừa nhận một sự thật y khoa tàn nhẫn rằng ngoai di truyền, khối u không tự nhiên xuất hiện trong cơ thể. Chính chúng ta đã tự tay gieo mầm và nuôi dưỡng chúng qua những thói quen tàn phá sức khỏe mỗi ngày.

Bi kịch bắt nguồn từ những món ngon tuổi thơ

Khi nằm trên giường bệnh đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bác sĩ Trần đã lật tìm lại từng ký ức để tìm ra câu trả lời: Tại sao lại là ông? Tại sao một người yêu thể thao, có kiến thức y khoa như ông lại bị ung thư tàn phá cơ thể khủng khiếp đến thế?

Hóa ra, mầm mống tai họa đã được gieo trồng từ những ngày ông còn là một cậu học trò lớp một. Trên con đường đi bộ dài dằng dặc dưới cái nắng oi ả của miền nam Đài Loan (Trung Quốc) ông luôn mang theo một bình nước nhỏ. Thương đứa trẻ ngoan, một người chủ cửa hàng tạp hóa tốt bụng vốn là bạn của bố ông đã liên tục đổ đầy bình nước đó bằng những dòng nước ngọt có ga mát lạnh, sủi bọt ngon lành.

Thói quen uống quá nhiều nước ngọt có ga khi còn nhỏ được cho là 1 trong những nguyên nhân gây ung thư ở bác sĩ Trần (Ảnh minh họa)

Suốt nhiều năm ròng rã tuổi thơ, ông uống thứ nước ngọt đậm đà đó thay nước lọc mà bố mẹ không hề hay biết. Đi kèm với đó là những gói lạc, đậu tằm hay trái cây sấy khô ăn dở để quên trong cặp sách ăn nhiều ngày. Trong khi đây lại là những thứ rất dễ sản sinh ra độc tố vi nấm aflatoxin và lipid peroxide cực độc khi gặp thời tiết ẩm nóng.

Cơ thể con người cần khoảng 180 ngày để hoàn thành một chu kỳ tái tạo toàn bộ tế bào. Khi các tế bào chết đi và sinh mới, chúng cần một môi trường trong sạch để vận hành hài hòa như một bản giao hưởng. Việc vô tình nạp vào cơ thể lượng đường hóa học, saccharin và độc tố nấm mốc suốt thời thơ ấu đã kích hoạt quá trình "ngộ độc mãn tính". Hệ thống tự sửa chữa của tế bào bị tổn thương nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các tế bào "tiền ung thư" âm thầm nhân bản, chờ ngày bùng phát thành những khối u ác tính hủy diệt.

Chưa kể, sau này giữa nhịp sống và học tập căng thẳng, công việc đặc thù khiến bác sĩ Trần sinh hoạt không điều độ, làm việc quá sức, ăn uống thất thường. Cứ như vậy, các tế bào ung thư tấn công ông hết lần này đến lần khác.

5 thói quen "nuôi" ung thư cần bỏ ngat lập tức!

Từ chính trải nghiệm xương máu của một người đã 4 lần chiến đấu chống ung thư, bác sĩ Trần nhấn mạnh rằng hệ thống giải độc của cơ thể có giới hạn chịu đựng. Khi bạn liên tục thử thách giới hạn đó bằng những thói quen sinh hoạt nguy hiểm, bạn đang tự tay đẩy mình vào danh sách chờ của khoa ung bướu.

Ông khẩn thiết khuyên mọi người phải dừng ngay các việc làm tàn khốc sau đây trước khi quá muộn:

1. Nghiện đồ ngọt và nước ngọt có ga

Lượng đường hóa học nạp vào liên tục bắt tuyến tụy làm việc quá tải, bòn rút hệ thống trao đổi chất và vô tình tạo ra môi trường axit lý tưởng để các tế bào ác tính phát triển mạnh mẽ.

2. Tiếc rẻ tích trữ và ăn thực phẩm để lâu, dễ nấm mốc

Nhiều người có thói quen mua các gói hạt (lạc, đậu, hạt sấy) hoặc trái cây khô về ăn nhưng không buộc kín, để phơi ngoài không khí nóng ẩm nhiều ngày. Những thực phẩm này cực kỳ dễ sản sinh độc tố nấm mốc aflatoxin, là chất gây ung thư cực mạnh đã được WHO cảnh báo, hoàn toàn không bị tiêu diệt ở nhiệt độ nấu nướng thông thường.

Thực phẩm nấm mốc ngay cả khi rửa sạch, nấu chín 100 độ C vẫn gây ung thư (Ảnh minh họa)

3. Hút thuốc, ngửi khói thói thụ động

Đây là con đường ngắn nhất đưa bạn đến gặp tử thần. Khói thuốc không chỉ hủy hoại phổi mà còn giải phóng hàng ngàn hóa chất độc hại vào máu, làm tê liệt hoàn toàn hệ miễn dịch và mở toang cánh cửa cho các tế bào đột biến tự do sinh sôi. Nguy hiểm là người hít khói thuốc thụ động cũng gặp nguy hiểm chẳng kém gì người hút.

4. Uống rượu bia nhiều

Việc nạp lượng cồn lớn vào cơ thể sẽ trực tiếp triệt hạ lá gan, khiến cơ thể mất đi "tấm khiên" lọc độc tố cuối cùng, làm tăng nguy cơ tích tụ các chất độc hại gây ung thư trong máu.

5. Thức khuya thường xuyên

Đêm tối là khoảng thời gian duy nhất các cơ quan nội tạng được nghỉ ngơi và sửa chữa tổn thương. Khi bạn thức xuyên đêm, bạn đã tước đi cơ hội sống sót của các tế bào khỏe mạnh, bóp nghẹt quá trình trao đổi chất và trực tiếp rút ngắn tuổi thọ của chính mình.

Ông chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình rằng bản chất của ung thư không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là sự thỏa hiệp của chúng ta với những thói quen xấu hàng ngày. Đừng đợi đến khi nhận được tờ "án tử" từ bác sĩ mới bắt đầu hối hận. Hãy học cách trân trọng cơ thể, thanh lọc lối sống và vận động đều đặn, khám sức khỏe định kỳ để khỏe mạnh. Bởi vì sự sống là một món quà vô giá mà một khi đã mất đi, không có phép màu nào có thể mua lại được!

Nguồn và ảnh: Health GVM, EDH, Asia One