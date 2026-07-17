01 Hai thái cực, một nỗi lo

Minh họa: Kim Kardashian, 45 tuổi, được biết đến với các liệu trình căng da và làm đẹp công nghệ cao. Minh họa: Bryan Johnson, 48 tuổi, theo đuổi quy trình chống lão hóa khắc nghiệt gồm trị liệu và luyện tập mỗi ngày.

Kim Kardashian năm nay 45 tuổi. Suốt vài năm qua, chị đã thử gần như mọi cách để giữ làn da và vóc dáng thanh xuân - từ căng da bằng công nghệ cao, sang tận Hàn Quốc để làm liệu pháp tế bào gốc, cho đến việc tiêm huyết thanh chiết xuất từ tinh trùng cá hồi lên mặt.

Bryan Johnson, 48 tuổi, lại chọn một con đường cực đoan hơn. Vị tỷ phú công nghệ này đang chạy một "quy trình chống lão hóa" gồm năm buổi trị liệu oxy cao áp mỗi tuần, ba buổi sốc sóng xung kích, và một lịch nhịn ăn kéo dài 18 tiếng mỗi ngày.

Hai con người, hai cách sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng bước sang tuổi 40, cả hai đều phải đối mặt với cùng một nỗi lo âm thầm: nồng độ NAD+ trong cơ thể đang tụt dốc.