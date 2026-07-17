Kim Kardashian năm nay 45 tuổi. Suốt vài năm qua, chị đã thử gần như mọi cách để giữ làn da và vóc dáng thanh xuân - từ căng da bằng công nghệ cao, sang tận Hàn Quốc để làm liệu pháp tế bào gốc, cho đến việc tiêm huyết thanh chiết xuất từ tinh trùng cá hồi lên mặt.
Bryan Johnson, 48 tuổi, lại chọn một con đường cực đoan hơn. Vị tỷ phú công nghệ này đang chạy một "quy trình chống lão hóa" gồm năm buổi trị liệu oxy cao áp mỗi tuần, ba buổi sốc sóng xung kích, và một lịch nhịn ăn kéo dài 18 tiếng mỗi ngày.
Hai con người, hai cách sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng bước sang tuổi 40, cả hai đều phải đối mặt với cùng một nỗi lo âm thầm: nồng độ NAD+ trong cơ thể đang tụt dốc.
Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao cứ ngoài 40 là cơ thể như "chậm lại" một cách khó lý giải - dù bạn vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như trước?
NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) là một phân tử có mặt trong mọi tế bào sống. Nó giữ vai trò trung tâm trong việc sản xuất năng lượng tế bào, sửa chữa ADN và điều hòa chuyển hóa.
Theo bác sĩ Pooja Gidwani - chuyên gia y học nội khoa và béo phì tại Los Angeles - nồng độ NAD+ giảm rõ rệt nhất ở tuổi 40, kéo theo tình trạng viêm mãn tính, giấc ngủ kém, rối loạn chuyển hóa và cơ thể phản ứng chậm hơn với stress.
Ngủ đủ giờ nhưng vẫn không thấy tỉnh táo như trước.
Cơ thể phản ứng "âm ỉ" kéo dài, khó nhận ra bằng mắt thường.
Ăn uống như cũ nhưng cân nặng, năng lượng lại thay đổi khó lường.
Nói cách khác: cảm giác "dạo này mệt mỏi vô cớ", "ngủ đủ mà vẫn không tỉnh táo" mà nhiều chị em ngoài 40 hay than thở, rất có thể không phải do "già đi" một cách mơ hồ - mà có gốc rễ sinh học rất cụ thể.
Đó là lý do vì sao cả Kim Kardashian lẫn Bryan Johnson đều tìm đến một cái tên: NMN.
NMN (nicotinamide mononucleotide) là một dạng của vitamin B3, được cơ thể hấp thụ nhanh qua đường ruột rồi chuyển hóa thành NAD+ ngay bên trong tế bào.
Điểm khác biệt mấu chốt: NAD+ là một phân tử lớn, không thể tự đi qua màng tế bào, nên thường phải truyền qua đường tĩnh mạch hoặc tiêm để "đi tắt" hệ tiêu hóa. Còn NMN thì nhỏ hơn, dễ hấp thu hơn, và có thể uống trực tiếp dưới dạng viên hoặc bột.
Từ góc độ chi phí, sự tiện lợi và khả năng duy trì đều đặn, NMN nhìn chung là lựa chọn dễ tiếp cận hơn.
BS. Pooja Gidwani - Chuyên gia y học nội khoa & béo phì, Los Angeles
So với việc phải đến phòng khám truyền NAD+ định kỳ - vốn tốn kém, mất thời gian, và đôi khi gây buồn nôn, đỏ bừng mặt hay hồi hộp trong lúc truyền - một viên NMN uống mỗi sáng rõ ràng thực tế hơn với nhịp sống hàng ngày.
Đây có lẽ là câu hỏi mà bất kỳ ai từng nghe đến NMN cũng từng tự hỏi trước khi thử. Câu trả lời, theo bác sĩ Gidwani, là: có tác dụng thật, nhưng không phải phép màu.
Lợi ích rõ nhất thường không nằm ở việc "trẻ ra thấy rõ" hay giảm cân tức thì, mà ở việc năng lượng ổn định hơn, sức bền khi vận động tốt hơn, và các chỉ số chuyển hóa cải thiện dần theo thời gian - thường phải sau vài tuần đến vài tháng sử dụng đều đặn mới cảm nhận rõ.
Về độ an toàn, các nghiên cứu ngắn hạn trên người cho thấy NMN nhìn chung được dung nạp tốt, dù dữ liệu dài hạn vẫn còn hạn chế. Tác dụng phụ nếu có thường nhẹ - rối loạn tiêu hóa, đau đầu, khó ngủ - và dễ xảy ra hơn ở liều cao hoặc dùng vào cuối ngày.
Một điểm cần lưu ý: NMN là thực phẩm chức năng, không phải thuốc, nên chất lượng sản phẩm trên thị trường chênh lệch rất lớn - điều này khiến việc chọn sản phẩm có kiểm định độc lập trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người có bệnh nền phức tạp hoặc đang dùng nhiều loại thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu.
Đây có lẽ là điều quan trọng nhất cần nhớ, giữa một rừng thông tin về "thần dược chống lão hóa".
NMN có thể giúp tối ưu hóa các con đường năng lượng tế bào trong đúng bối cảnh, nhưng nó không phải một loại thuốc chống lão hóa thần kỳ.
BS. Pooja Gidwani
Nó phát huy tác dụng tốt nhất khi đi cùng những nền tảng cơ bản: ngủ đủ, vận động đều, ăn đủ đạm, và một lối sống đã được tối ưu về mặt chuyển hóa từ trước. Nói cách khác, NMN không "tạo ra" sức khỏe - nó chỉ hỗ trợ những gì cơ thể vốn đã cố gắng làm mỗi ngày, chỉ là làm kém hiệu quả hơn theo thời gian.
Mục tiêu của NMN, không phải để "tăng tốc" cơ thể, mà để nâng đỡ những quá trình tế bào vốn đã chậm lại một cách tự nhiên.
Kim Kardashian có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tìm đến những liệu pháp làm đẹp mới nhất. Bryan Johnson có lẽ vẫn sẽ theo đuổi quy trình khắc nghiệt của riêng mình.
Còn với phần lớn chúng ta - những người không có ê-kíp bác sĩ riêng hay ngân sách vô hạn cho việc "không già đi" - có lẽ điều thực tế nhất vẫn là bắt đầu từ những thứ nhỏ: một giấc ngủ đủ giấc, một bữa ăn cân bằng, và có thể, một viên NMN vào mỗi buổi sáng.
Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế tư vấn y tế. Hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào.
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