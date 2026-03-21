Tối 20/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã triệt phá một "công xưởng" sản xuất kem trộn đặt tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Cơ sở do Lâm Thị Kim N (sinh năm 1983) tổ chức, hoạt động khép kín phía sau những cánh cửa đóng kín. Bên trong, nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline. Các sản phẩm này đều được gắn mác "sản xuất tại Mỹ", "made in Thailand" nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bên trong công xưởng kem trộn làm mỹ phẩm giả tại TP Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan công an phát hiện, xử lý. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Điều đáng lo ngại là toàn bộ quá trình sản xuất diễn ra trong điều kiện thô sơ, không đảm bảo vệ sinh. Hàng trăm kg hóa chất không rõ thành phần được sử dụng để pha chế, cùng với tem nhãn và bao bì in sẵn nhằm "hô biến" thành hàng ngoại nhập.

Đường dây khép kín, thủ đoạn tinh vi

Kết quả điều tra cho thấy, nguồn nguyên liệu và bán thành phẩm được cung cấp từ Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi, do Kiều Hoàng N điều hành.

Dù có giấy phép sản xuất một số sản phẩm hợp pháp, N bị cáo buộc đã lợi dụng kinh nghiệm trong ngành để sản xuất mỹ phẩm giả theo đơn đặt hàng, nhắm vào các dòng kem làm trắng da phổ biến trên thị trường.

Khám xét tại công ty này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín, từ sản xuất, in bao bì đến phân phối. Thủ đoạn không mới nhưng được tổ chức bài bản, đánh vào tâm lý sính ngoại, ham rẻ và nhu cầu làm đẹp nhanh của người tiêu dùng.

Âm thầm ra thị trường, thu lợi hàng tỷ đồng

Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm được bán ra thị trường với giá chênh lệch lớn. Giá nhập chỉ khoảng 1,3 triệu đồng cho một thùng 120 hũ, nhưng khi đến tay người tiêu dùng, mức giá bị đẩy lên nhiều lần.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ lượng lớn sản phẩm, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn người mua không biết mình đang sử dụng mỹ phẩm giả. Những quảng cáo như "trắng nhanh", "hiệu quả tức thì" trở thành cái bẫy phổ biến trên mạng xã hội.

Phía trong "công xưởng" còn rất nhiều nguyên vật liệu đang chuẩn bị đưa vào sản xuất.

Ngày 11/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 phê chuẩn. Hiện vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo, tình trạng sản xuất mỹ phẩm giả đang diễn biến phức tạp, với các "công xưởng" len lỏi trong khu dân cư nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng với các sản phẩm quảng cáo "trắng cấp tốc", lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.