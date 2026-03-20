Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, người Việt cũng chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tuy nhiên, không phải cứ ăn “tươi” hay “bổ” là an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, một số thực phẩm quen thuộc vẫn có nguy cơ chứa ký sinh trùng nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách.

Ký sinh trùng tồn tại ở dạng vi thể, không thể nhìn thấy bằng mắt thường và cũng không dễ bị loại bỏ chỉ bằng cách rửa nước thông thường. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nghiêm trọng nếu tích tụ lâu dài.

Theo ThS.BS Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), chia sẻ trên báo VietnamNet: Nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sống trong môi trường nước hoặc bùn, có nguy cơ mang ký sinh trùng. Người dân cần đặc biệt lưu ý khâu sơ chế và nấu chín để hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh.

Dưới đây là những thực phẩm phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro mà bạn nên thận trọng khi sử dụng.

Sâu nhỏ và trứng côn trùng thường bám chặt vào cuống hoa bên trong.

1. Súp lơ - bổ dưỡng nhưng khó làm sạch

Súp lơ (bông cải) là loại rau giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cấu trúc đặc biệt của nó lại là “điểm yếu” lớn.

Các khe nhỏ và bề mặt gồ ghề của súp lơ tạo điều kiện cho bụi bẩn, vi khuẩn và thậm chí ký sinh trùng ẩn nấp. Việc rửa thông thường dưới vòi nước khó có thể làm sạch hoàn toàn.

Nếu không được xử lý kỹ, nguy cơ tồn dư vi sinh vật là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phải “tránh xa” súp lơ, mà quan trọng là biết cách sơ chế đúng: ngâm nước muối loãng, tách nhỏ từng nhánh và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Các loại giun sán từ chất thải động vật hoặc người có thể theo nguồn nước tưới tiêu hoặc nước bề mặt nhiễm vào cây rau

2. Cần tây nước - môi trường sống tiềm ẩn rủi ro

Cần tây nước là loại rau mọc trong môi trường ao, hồ, bùn đất - nơi có điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng phát triển. Chính môi trường sinh trưởng này khiến loại rau này tiềm ẩn nguy cơ cao hơn so với nhiều loại rau khác.

Rễ cây tiếp xúc trực tiếp với bùn, nước tù đọng, nơi có thể chứa nhiều vi sinh vật gây hại. Dù được rửa sạch và nấu chín, việc loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng vẫn không phải lúc nào cũng đảm bảo tuyệt đối.

Vì vậy, nếu sử dụng loại rau này, người tiêu dùng nên chọn nguồn rõ ràng, rửa kỹ nhiều lần và ưu tiên chế biến chín hoàn toàn.

Ấu trùng ký sinh trùng (như sán lá, trùng bánh xe) có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể ếch qua da hoặc niêm mạc khi chúng bơi lội hoặc trú ẩn dưới nước.

3. Ếch - món “đặc sản” nhưng không nên lạm dụng

Ếch đồng là món ăn được nhiều người yêu thích nhờ thịt ngọt, giàu protein và dễ chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm có nguy cơ chứa ký sinh trùng cao nếu không được xử lý đúng cách.

Ếch sống trong môi trường ao hồ, nơi có nhiều vi sinh vật và ký sinh trùng. Bề mặt da và nội tạng của ếch có thể là nơi trú ngụ của các loại ký sinh trùng nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nấu chín là đủ an toàn, nhưng thực tế, nếu chế biến không kỹ hoặc không đảm bảo nhiệt độ phù hợp, một số ký sinh trùng vẫn có thể tồn tại.

Do đó, khi ăn ếch, cần chọn nguồn sạch, sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn. Đồng thời, không nên ăn quá thường xuyên.

Để hạn chế rủi ro từ thực phẩm, bạn nên ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng:

- Rửa sạch đúng cách: Không chỉ rửa qua loa mà nên ngâm nước muối loãng hoặc nước sạch nhiều lần

- Nấu chín kỹ: Hạn chế ăn đồ sống, tái, đặc biệt với thực phẩm có nguy cơ cao

- Chọn nguồn thực phẩm an toàn: Ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng

- Không lạm dụng một loại thực phẩm: Ăn đa dạng để giảm nguy cơ tích tụ chất có hại

- Giữ vệ sinh dụng cụ chế biến: Tránh lây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín

Thực phẩm hàng ngày không phải lúc nào cũng “an toàn tuyệt đối” như chúng ta nghĩ. Một số món quen thuộc như súp lơ, cần tây nước hay ếch đều có thể tiềm ẩn nguy cơ ký sinh trùng nếu không được xử lý đúng cách.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn những thực phẩm này, mà là hiểu rõ cách lựa chọn, sơ chế và chế biến an toàn. Khi ăn uống đúng cách, bạn hoàn toàn có thể tận dụng giá trị dinh dưỡng của chúng mà không phải lo lắng về rủi ro sức khỏe.

Một chế độ ăn thông minh không chỉ là ăn ngon mà còn phải ăn đúng – và an toàn luôn là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.