Về thăm quê chồng, người phụ nữ chốt mua nhà, trả hết tiền trong 1 ngày: Nhìn ảnh mới hiểu lý do!

Trước khi quyết định bỏ phố về quê vào cuối năm 2020, vợ chồng Kari Ishikawa sinh sống và làm việc tại Tokyo (Nhật Bản) - Thành phố nhộn nhịp bậc nhất xứ sở hoa anh đào. Ở Tokyo, Kari Ishikawa và chồng chỉ đủ tiền thuê một căn hộ nhỏ gần ga tàu điện ngầm, không thể mua nhà.

Kari Ishikawa từng theo học và tốt nghiệp trường thiết kế thời trang, dành nhiều năm làm việc trong ngành dệt may trước khi bén duyên và nghiêm túc theo đuổi bộ môn móc len nghệ thuật vào năm 2018.

Trong suốt những năm tháng ở Tokyo, Kari Ishikawa luôn băn khoăn rằng nhịp sống quá nhanh và xô bồ ở thành phố đang dần "bào mòn" khả năng sáng tạo, cũng như cảm hứng nghệ thuật của cô, nhưng đồng thời, cô cũng tin rằng ở thành phố, mình sẽ phần phát triển sự nghiệp nhanh hơn.

Cảm giác lưỡng lự ấy chỉ thực sự biến mất sau một lần Kari Ishikawa có chuyến đi về quê chồng - Tỉnh Yamagata thuộc đảo Honshu (Nhật Bản). Đặt chân tới đây, cô đã có cảm giác "mình thuộc về nơi này", nhưng khoảnh khắc khiến cô chắc chắn sẽ bỏ phố về quê là lúc ngang qua một căn nhà cũ, có giếng trời và đặc biệt là khu vườn rất rộng.

Mảnh vườn khiến Kari Ishikawa quyết định bỏ phố về quê

"Chúng tôi kết hôn vào tháng 1/2020 và chuyển đến Yamagata chỉ 2 tháng sau đó. Yamagata là nơi gia đình chồng tôi đang sống, nhưng quyết định chuyển về Yamagata quả thực là việc ngoài dự kiến.

Sau khi hoàn thành lễ cưới ấm cúng với 2 bên gia đình, vợ chồng tôi đã thuê một căn nhà ở Josaicho. Vị trí thuận tiện và chúng tôi đã xác định sẽ sống ở đó ít nhất vài năm tới, nhưng sau khi nhìn thấy căn nhà cũ với mảnh vườn rộng ở Yamagata, tôi tin rằng đây mới là nơi ươm mầm cho hạnh phúc và hành trình phía trước" - Kari Ishikawa chia sẻ.

Ban đầu, Kari Ishikawa và chồng chỉ định thuê lại căn nhà có khu vườn này để sinh sống. Tuy nhiên sau khi bàn bạc, họ quyết định mua lại, vì hiện trạng căn nhà khi ấy khá cũ, cũng không thể dọn vào ở ngay.

"Chúng tôi chỉ mất chưa đầy 24 giờ để ký hợp đồng mua căn nhà này" - Kari Ishikawa tiết lộ.

Ngay sau đó, vợ chồng cô bắt tay vào quá trình sửa sang lại căn nhà cũ, mất khoảng chừng 3 tháng. Đều là những người có gu thẩm mỹ nên Kari Ishikawa và chồng tự lên ý tưởng thiết kế, sắm sửa nội thất cho căn nhà và chỉ thuê người thi công, thực hiện. Nhìn ngắm thành quả của mình, Kari Ishikawa cho biết cô muốn biến không gian sống của mình thành một không gian có hơi thở nghệ thuật, nơi cô vừa có thể làm việc, nấu nướng, vừa trưng bày được các sản phẩm len móc mà bản thân đã dành thời gian thực hiện.

Ngôi nhà 2 tầng của Kari Ishikawa khi nhìn từ bên ngoài

Với thiết kế thông tầng, tầng 1 của ngôi nhà là khu vực phòng khách - bếp - bàn ăn

Không chỉ là khu vực nấu ăn, không gian phòng bếp trong căn nhà 2 tần g của Kari Ishikawa còn là nơi trưng bày các sản phẩm từ gốm mà cô cất công sưu tầm

Không gian tầng 2 được vợ chồng Kari Ishikawa thống nhất chia làm 2 phòng: Một phòng ngủ và một phòng làm việc - trưng bày những tác phẩm bằng len

Sau gần 5 năm bỏ phố về quê, Kari Ishikawa chia sẻ rằng nơi này cũng như ngôi nhà này không chỉ là nơi ở, mà còn là nguồn cảm hứng cho một cuốn sách tranh và những dự án nghệ thuật khác mà cô đã ấp ủ từ lâu. Cuộc sống ở Yamagata giúp Kari Ishikawa tìm lại được cảm giác sáng tạo chân thật, đồng thời hiểu rõ hơn về giá trị của sự kết hợp giữa nghệ thuật và con người.

"Khó khăn lớn nhất của tôi khi về quê có lẽ chỉ là phải tự lái ô tô đi khắp nơi, từ giao hàng tới đi siêu thị. Trước đây khi còn sống ở thành phố, tôi chủ yếu di chuyển bằng tàu điện ngầm, nên ban đầu quả thực không quen. Chưa kể, ở quê tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ thường thấp hơn khoảng 8-10 độ C so với thành phố" - Kari Ishikawa nhớ lại khoảng thời gian mới về quê sinh sống.

Sau đó, cô tiết lộ đến hiện tại, bản thân đã hoàn toàn thích nghi và tận hưởng cuộc sống ở quê, hoàn toàn không còn gặp bất kỳ khó khăn nào nữa.

Với cặp vợ chồng này, quyết định về quê không chỉ đơn thuần là mua được nhà, mà còn tìm được sự bình yên trong cuộc sống cũng như động lực và cảm hứng trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

(Nguồn: Life Label, Real Local)