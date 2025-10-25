Vẻ đẹp của ngôi trường trăm tuổi có 8 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Chung kết năm thứ 25 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ chính thức diễn ra vào sáng 26-10, quy tụ 4 thí sinh xuất sắc nhất cả nước. Đại diện của Huế năm nay là Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.

Tấm bia đặt tại cổng trường ghi lại mốc thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng học vào năm 1908. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Tại Huế, cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức tại Nhà hát Sông Hương với sức chứa khoảng 1.000 chỗ, hứa hẹn tạo nên không khí cổ vũ sôi động và tự hào của hàng ngàn học sinh, thầy cô và người dân cố đô.

Lê Quang Duy Khoa, học sinh thứ 8 mang điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với Huế. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Với sự góp mặt của Duy Khoa, Trường Quốc Học – Huế tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 có học sinh góp mặt ở chung kết năm.

Để được bước vào Trường THPT chuyên Quốc học - Huế học, các học sinh phải có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Trường Bùi.

Từ Nguyễn Thái Bảo (á quân 2005), Nguyễn Mạnh Tấn (2008), Hồ Ngọc Hân (quán quân 2009), Thái Ngọc Huy (á quân 2011), Hồ Đắc Thanh Chương (quán quân 2016), Nguyễn Minh Triết (2023), Võ Quang Phú Đức (quán quân 2024) đến Lê Quang Duy Khoa năm nay – hành trình 8 lần ghi dấu tại đỉnh Olympia đã trở thành niềm tự hào lớn của Huế và của ngôi trường hơn trăm năm tuổi.

Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp, cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được các học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đưa về cố đô.

Trường THPT chuyên Trường Quốc học - Huế. Ảnh: Trường Quốc Học – Huế.

Tượng Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại ngôi trường danh giá này. Ảnh: Trường Bùi.

Được xây dựng từ năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế mang kiến trúc Pháp cổ kính nằm bên dòng sông Hương thơ mộng. Nơi đây không chỉ là biểu tượng văn hóa của đất cố đô mà còn là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài kiệt xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú...

Ngôi trường xây theo lối kiến trúc Pháp. Ảnh: Trường Bùi.

Hành lang ngôi trường trong một ngày Huế vào mưa. Ảnh: Trường Bùi.

Kiến trúc cổ của ngôi trường có đến 8 thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế.

Suốt hơn một thế kỷ, Quốc Học – Huế vẫn giữ vững truyền thống học tập xuất sắc, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn tới đỉnh cao tri thức – như chính tên gọi của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mà các thế hệ học sinh nơi đây luôn chinh phục bằng tài năng và bản lĩnh.