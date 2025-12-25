Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh
Hàng loạt sao Việt thi nhau khoe khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ trong dịp đặc biệt này.
Giáng sinh năm nay, showbiz Việt rộn ràng hơn hẳn khi loạt nghệ sĩ đồng loạt nhập cuộc đón Noel. Từ tiệc tại gia ấm cúng, những buổi tụ họp bạn bè cho đến loạt ảnh check-in cây thông, ánh đèn lung linh, mạng xã hội những ngày này ngập tràn không khí lễ hội. Nhiều cặp đôi sao Việt khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh bên nhóc tỳ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tiệc tùng hoành tráng, chỉ vài khung hình quây quần bên cây thông Noel cũng đủ thấy rõ không khí ấm áp của các gia đình trẻ trong showbiz.
Những bữa tiệc nhỏ, trang trí đơn giản nhưng vẫn đủ “vibe” lễ hội liên tục xuất hiện trên story. Không khí thoải mái, vui vẻ, đúng kiểu gặp nhau cuối năm sau một lịch trình bận rộn, tạo nên một Giáng sinh khá khác so với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của showbiz. Song song đó, dàn mỹ nhân Việt cũng tranh thủ lên đồ chụp ảnh Noel. Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là loạt ảnh đều được đầu tư chỉn chu, đủ để mạng xã hội thêm phần rực rỡ những ngày cận lễ.
Hàng loạt cặp đôi khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ
Hội "nhóc tỳ" được cho lên sóng
Dàn mỹ nhân thi nhau "flex" nhà cửa
Hội bạn thân Vbiz tổ chức tiệc tưng bừng