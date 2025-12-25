Giáng sinh năm nay, showbiz Việt rộn ràng hơn hẳn khi loạt nghệ sĩ đồng loạt nhập cuộc đón Noel. Từ tiệc tại gia ấm cúng, những buổi tụ họp bạn bè cho đến loạt ảnh check-in cây thông, ánh đèn lung linh, mạng xã hội những ngày này ngập tràn không khí lễ hội. Nhiều cặp đôi sao Việt khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh bên nhóc tỳ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tiệc tùng hoành tráng, chỉ vài khung hình quây quần bên cây thông Noel cũng đủ thấy rõ không khí ấm áp của các gia đình trẻ trong showbiz.

Những bữa tiệc nhỏ, trang trí đơn giản nhưng vẫn đủ “vibe” lễ hội liên tục xuất hiện trên story. Không khí thoải mái, vui vẻ, đúng kiểu gặp nhau cuối năm sau một lịch trình bận rộn, tạo nên một Giáng sinh khá khác so với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của showbiz. Song song đó, dàn mỹ nhân Việt cũng tranh thủ lên đồ chụp ảnh Noel. Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là loạt ảnh đều được đầu tư chỉn chu, đủ để mạng xã hội thêm phần rực rỡ những ngày cận lễ.

Hàng loạt cặp đôi khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ

Khoảnh khắc visual cả nhà xịn đều của Đông Nhi và Ông Cao Thắng( (ảnh: FBNV)

Gia đình của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh lên đồ đón Noel (ảnh: FBNV)

Biểu cảm đáng yêu của con trai Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh gây chú ý (ảnh: FBNV)

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng tận hưởng hạnh phúc bên 2 cô con gái (ảnh: FBNV)

Vợ chồng Minh Tú ăn tối lãng mạn cùng nhau (ảnh: FBNV)

Hội "nhóc tỳ" được cho lên sóng

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt gây sốt khi cho con gái đầu lòng lên sóng (ảnh: FBNV)

Nhóc tỳ nhà Mai Ngọc đón mùa giáng sinh đầu tiên (ảnh: FBNV)

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân đáng yêu bên mẹ (ảnh: FBNV)

Nhóc tỳ của Nhật Kim Anh (ảnh: FBNV)

Con trai Diễm My 9x lộ rõ mặt sau thời gian dài úp mở (ảnh: FBNV)

Dàn mỹ nhân thi nhau "flex" nhà cửa

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe cây thông to bên trong biệt thự (ảnh: FBNV)

Diễn viên Diệu Nhi (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ (ảnh: FBNV)

Quỳnh Anh Shyn đỏ rực đón Noel (ảnh: FBNV)

Khó thở với bức ảnh của Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Tiểu Vy cũng lên đồ (ảnh: FBNV)

Hội bạn thân Vbiz tổ chức tiệc tưng bừng

Hội bạn của Chi Pu ăn mừng tại gia (ảnh: FBNV)

Xoài Non và Gil Lê cũng có mùa Noel đặc biệt cùng Duy Khánh, Jun Phạm (ảnh: FBNV)

Dàn diễn viên Lê Phương, Vân Trang, Kha Ly, Thanh Trúc ăn mừng cùng nhau