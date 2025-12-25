Fanpage aFamily

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh

Hạ Anh,
Hàng loạt sao Việt thi nhau khoe khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ trong dịp đặc biệt này.

Giáng sinh năm nay, showbiz Việt rộn ràng hơn hẳn khi loạt nghệ sĩ đồng loạt nhập cuộc đón Noel. Từ tiệc tại gia ấm cúng, những buổi tụ họp bạn bè cho đến loạt ảnh check-in cây thông, ánh đèn lung linh, mạng xã hội những ngày này ngập tràn không khí lễ hội. Nhiều cặp đôi sao Việt khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh bên nhóc tỳ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tiệc tùng hoành tráng, chỉ vài khung hình quây quần bên cây thông Noel cũng đủ thấy rõ không khí ấm áp của các gia đình trẻ trong showbiz. 

Những bữa tiệc nhỏ, trang trí đơn giản nhưng vẫn đủ “vibe” lễ hội liên tục xuất hiện trên story. Không khí thoải mái, vui vẻ, đúng kiểu gặp nhau cuối năm sau một lịch trình bận rộn, tạo nên một Giáng sinh khá khác so với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của showbiz. Song song đó, dàn mỹ nhân Việt cũng tranh thủ lên đồ chụp ảnh Noel.  Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là loạt ảnh đều được đầu tư chỉn chu, đủ để mạng xã hội thêm phần rực rỡ những ngày cận lễ.

Hàng loạt cặp đôi khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ 

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 1.

Khoảnh khắc visual cả nhà xịn đều của Đông Nhi và Ông Cao Thắng( (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 2.

Gia đình của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh lên đồ đón Noel (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 3.

Biểu cảm đáng yêu của con trai Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh gây chú ý (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 4.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng tận hưởng hạnh phúc bên 2 cô con gái (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 5.

Vợ chồng Minh Tú ăn tối lãng mạn cùng nhau (ảnh: FBNV)

Hội "nhóc tỳ" được cho lên sóng 

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 6.

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt gây sốt khi cho con gái đầu lòng lên sóng (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 7.

Nhóc tỳ nhà Mai Ngọc đón mùa giáng sinh đầu tiên (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 8.

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân đáng yêu bên mẹ (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 9.

Nhóc tỳ của Nhật Kim Anh (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 10.

Con trai Diễm My 9x lộ rõ mặt sau thời gian dài úp mở (ảnh: FBNV)

Dàn mỹ nhân thi nhau "flex" nhà cửa 

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 11.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe cây thông to bên trong biệt thự (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 12.

Diễn viên Diệu Nhi (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 13.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 14.

Quỳnh Anh Shyn đỏ rực đón Noel (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 15.

Khó thở với bức ảnh của Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 16.

Hoa hậu Tiểu Vy cũng lên đồ (ảnh: FBNV)

Hội bạn thân Vbiz tổ chức tiệc tưng bừng 

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 17.

Hội bạn của Chi Pu ăn mừng tại gia (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 18.

Xoài Non và Gil Lê cũng có mùa Noel đặc biệt cùng Duy Khánh, Jun Phạm (ảnh: FBNV)

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 19.

Dàn diễn viên Lê Phương, Vân Trang, Kha Ly, Thanh Trúc ăn mừng cùng nhau

Giáng sinh showbiz Việt tưng bừng: Sao Việt khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh 20.

5 cặp vợ chồng Vbiz có ngày vui chơi tưng bừng bên trong biệt thự của Vân Trang

