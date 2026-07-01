Rộ tin nam diễn viên 9X bắt cá 5 tay, giở thủ đoạn thao túng tâm lý đòi bạn gái 39 tỷ đến “thân tàn ma dại”

Chiều 30/6, tờ Sina đưa tin, 1 nam minh tinh Cbiz mới đây đã bị bóc phốt ầm ĩ trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Trung. Theo đó, 1 người phụ nữ vừa đăng đàn tố cáo nam tài tử 32 tuổi (tạm gọi là A) có hành vi thao túng tâm lý và ngoại tình. Trong bài đăng, cô này cho biết mình và nam nghệ sĩ 9X đã quen nhau tại 1 sự kiện xã hội hồi năm 2025, rồi giữa 2 người họ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Hồi mới yêu nhau, sao nam ngỏ ý muốn trình diễn ảo thuật, đồng thời rủ cô gái cá cược xem liệu anh có thể đổi được lá bài hay không.

Người phụ nữ tội nghiệp ban đầu còn tưởng rằng đây chỉ là trò đùa vui giữa các cặp đôi đang yêu nhau nên cô vui vẻ nhận lời tham gia. Không ngờ sau khi thực hiện thành công màn ảo thuật, nam tài tử A bất ngờ tuyên bố cô gái đã thua cược và... đòi cô này 10 triệu NDT (39 tỷ đồng).

Kể từ đó, nam nghệ sĩ liên tục lấy lý do bạn gái nợ 10 triệu NDT (39 tỷ đồng) để gây áp lực, thao túng tâm lý và nhiều lần ráo riết đòi tiền đối phương, tới mức làm cho cô gái sợ hãi, suy sụp tinh thần và rơi vào trạng thái trầm cảm.

Sau thời gian dài bị tra tấn tinh thần nghiêm trọng, người phụ nữ trong câu chuyện đã quyết định chuyển cho nam minh tinh số tiền 200 ngàn NDT (khoảng 774 triệu đồng).

Công chúng náo loạn trước vụ việc 1 người phụ nữ bóc phốt sao nam Cbiz không chỉ thao túng tâm lý nạn nhân mà còn dàn cảnh để tạo nên 1 vụ nợ tiền khó tin. Được biết, cô gái đã dùng filter chỉnh gương mặt mình để không bị ai nhận ra. Ảnh: X

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo thời gian, người phụ nữ còn phát hiện thêm 1 bí mật kinh hoàng khác của nam diễn viên A. Theo lời cô gái, nam tài tử đã tổ chức buổi họp fan vào tháng 11 năm ngoái. Và 1 tuần sau đó, cô bỗng phát hiện ra mình là 1 trong 5 người phụ nữ mà sao nam đang hẹn hò cùng lúc. Hiện tại, danh tính nam nghệ sĩ vẫn chưa được công bố và cảnh sát đã vào cuộc điều tra.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới nam diễn viên A đã nhanh chóng leo thẳng lên Top 3 hot search Weibo và thu hút về tới hơn 280 triệu lượt đọc, khơi mào cuộc thảo luận rộng khắp.

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận netizen bất ngờ đưa La Vân Hi vào diện tình nghi. Thế nhưng ngay lập tức, fan đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời khẳng định mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương không hề liên quan tới vụ việc. Người hâm mộ cho biết, La Vân Hi sinh năm 1988, đã 38 tuổi, không trùng khớp với số tuổi 32 của nam minh tinh bị bóc phốt. Chưa dừng lại ở đó, fan còn nhấn mạnh hồi năm ngoái, tài tử họ La không hề tổ chức buổi fan meeting nào nên anh chắc chắn không phải là nhân vật trong bài đăng bóc phốt.

Giữa những đồn đoán từ công chúng, cô gái trong câu chuyện vừa chính thức lên tiếng khẳng định La Vân Hi không phải là sao nam đã thao túng tâm lý, gây tổn thương lớn về mặt tinh thần và tình cảm cho cô.