Cặp đôi phim giả tình thật công khai tỏ tình gây sốt MXH: Nhà trai vừa giỏi vừa giàu, nhà gái là nữ hoàng rating

Sina đưa tin mới đây nam diễn viên Đặng Siêu đã đăng loạt ảnh gia đình đi du lịch, kỷ niệm 16 năm kết hôn cùng Tôn Lệ. Vẫn những câu nói trêu chọc nhau nhưng lại khiến khán giả cảm nhận được tình cảm ngọt ngào của họ: "Quên chuẩn bị quà mừng kỷ niệm 16 năm cho cô Tôn rồi, cũng chẳng thấy cô Tôn tặng quà sinh nhật cho tui, hai món quà này có triệt tiêu cho nhau được không nhỉ?".

Tài tử còn nhắc lại khoảnh khắc điện ảnh tuyệt đẹp của họ trong bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa (2025). Tác phẩm không chỉ là nơi se duyên mà đúng như cái tên, 16 năm kết hôn của Tôn Lệ - Đặng Siêu đã trở thành cặp đôi hạnh phúc được khán giả cả Trung Quốc ngưỡng mộ.

Tôn Lệ - Đặng Siêu khoe cuộc sống đời thường hạnh phúc

Cặp sao luôn dành thời gian để hâm nóng tình cảm, tranh thủ khoảng thời gian rảnh cùng nhau đi khám phá thiên nhiên. Tôn Lệ luôn hào hứng theo những trò đùa của Đặng Siêu, trong khi đó, Đặng Siêu là người rất ủng hộ vợ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện từng chia sẻ: "Đặng Siêu là người luôn ủng hộ tôi quay lại phim trường sau sinh. Tôi thấy anh ấy còn hào hứng và phấn khích hơn cả tôi. Để đảm bảo việc chăm sóc hai con, chúng tôi phân chia việc nhà khá rõ ràng khi tôi đi đóng phim, anh ấy sẽ ở nhà trông con và ngược lại". Chính sự ủng hộ, thấu hiểu đó giúp cả hai giữ vững hôn nhân trong giới giải trí hào nhoáng xô bồ.

Tôn Lệ và Đặng Siêu thường xuyên đi du lịch

Cặp đôi chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị

Thực tế, khi còn trẻ Tôn Lệ từng mất niềm tin vào hôn nhân khi bố mẹ ly hôn. Mối quan hệ của nữ diễn viên với cha ruột rất tệ, nhiều năm sau khi thành danh Tôn Lệ vẫn không muốn thân thiết với ông. Vì chứng kiến sự đau khổ, vất vả của mẹ, Tôn Lệ từng nghĩ rằng mình sẽ ở bên mẹ cả đời không kết hôn.

Đặng Siêu cũng lớn lên trong gia đình tái hôn, sự phức tạp của hôn nhân khiến anh từng tin rằng "không kết hôn, không sinh con mới là sự lựa chọn an toàn".

Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa, Đặng Siêu đã phải lòng Tôn Lệ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với anh, lúc đó bà xã đẹp tới mức phát sáng. Tính cách hài hước, sự tinh tế của Đặng Siêu cũng dần làm Tôn Lệ mở lòng. Hai nghệ sĩ kết hôn năm 2010 và hiện đã có hai con một trai một gái. Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 15 năm kết hôn, Tôn Lệ chia sẻ: "Thời gian trôi rất nhanh, nhưng chỉ có tình yêu là vĩnh cửu".

Họ đến với nhau và chữa lành cho nhau

Cả hai gặp gỡ qua bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa

Đám cưới giản dị của Tôn Lệ - Đặng Siêu

Thực tế, Tôn Lệ và Đặng Siêu từng vướng tin đồn rạn nứt hay tin Đặng Siêu ngoại tình. Nhưng nam diễn viên là trường hợp hiếm hoi mà cả mẹ vợ cũng lên tiếng bảo vệ, khẳng định tin tưởng vào nhân cách của anh.

Hiện tại, vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu là cặp đôi quyền lực của giới giải trí Hoa ngữ. Tôn Lệ là Nữ hoàng rating. Các tác phẩm của cô như Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, An Gia, Thành Phố Lý Tưởng, Tân Bến Thượng Hải đều có tỷ suất người xem cao. Tôn Lệ cũng được tung hô là nữ diễn viên quốc dân, mỗi bộ phim của cô đều được khán giả nhiệt tình ủng hộ theo dõi. Trong đó, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện là kinh điển của dòng phim cung đấu.

Tôn Lệ đã giành được ba giải quan trọng nhất ở mảng truyền hình là Phi Thiên - Bạch Ngọc Lan - Kim Ưng, trở thành "Thị hậu tam đại" danh giá. Năm 2025, bộ phim Cuộc Đời Tươi Đẹp đứng top 1 rating của kênh CCTV8, chứng minh sức hút bền bỉ của nữ diễn viên.

Tôn Lệ giờ là diễn viên truyền hình hàng đầu của Trung Quốc

Bộ phim Chân Hoàn Truyện cô đóng đã trở thành kinh điển

Trong khi đó, Đặng Siêu thành công ở mảng điện ảnh. Anh từng giành giải Nam chính xuất sắc của giải thưởng Kim Kê, 2 lần đề cử Ảnh đế của giải, Kim Mã và Bách Hoa... Đặng Siêu còn lấn sân sang mảng đạo diễn. Năm 2016, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Đặng Siêu tham gia đạt 10 tỷ NDT, trở thành diễn viên đại lục đầu tiên đạt đến con số này. Anh còn là nhà sản xuất nhiều show giải trí ăn khách.