Quyết định sai lầm khiến Thuỳ Tiên trả giá

Ngày 19/11, tại TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử vụ án kẹo Kera liên quan đến Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog và các cổ đông tập đoàn Chị Em Rọt. Tại toà, các bị cáo lần lượt khai báo trước Chủ toạ. Gây chú ý là phần trả lời xét hỏi của Thuỳ Tiên liên quan đến các sai phạm trong quá trình kinh doanh sản phẩm kẹo Kera.

Trong các bị can, Thuỳ Tiên là người có vai trò quan trọng, được hưởng 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh kẹo Kera. Theo thoả thuận ban đầu, Tiên nắm giữ 25% cổ phần nhưng sau đó tự đề xuất tăng thêm 5%. Tại tòa, bị cáo khai rằng các cổ đông chỉ bàn tới tỷ lệ hưởng lợi chứ không yêu cầu góp vốn. Thuỳ Tiên nói: "Lúc 25% thì trong buổi ăn hôm đó, bị cáo không nhớ chính xác. Lúc đó, mọi người chỉ nói bị cáo được hưởng lợi nhuận 25% chứ chưa bàn bạc đến việc bị cáo góp vốn bao nhiêu tiền".

Thuỳ Tiên khai nhận tự đề xuất tăng cổ phần

Sau đó, vì cho rằng dự án "hay", bị cáo đề xuất tăng phần trăm được hưởng. Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo là người đề xuất tăng. Đề xuất tăng này bị cáo đã nói với Công từ trước phiên livestream rồi. Vì bị cáo thấy dự án này rất hay, ban đầu mọi người mời bị cáo về với vai trò người đại diện, nhưng từ ý tưởng của anh Công nên bị cáo có nhiều ý tưởng, muốn tham gia vào điều hành nên muốn tăng lên thêm 5% cho bị cáo".

Trước lời khai này của Thuỳ Tiên, Chủ tọa hỏi lại: "Chứ không phải vì doanh thu tốt nên bị cáo mới xin tăng?". Thuỳ Tiên trả lời: "Dạ không ạ".

HĐXX nhấn mạnh rằng Thuỳ Tiên không bàn tới trách nhiệm góp vốn nhưng đề nghị tăng tỷ lệ hưởng lợi. HĐXX phân tích thêm nếu trong vụ án này bị cáo bị tuyên có tội, thì người nắm 30% lợi ích sẽ phải chịu trách nhiệm cao hơn. Có thể nói, đây chính là sai lầm lớn khiến Thuỳ Tiên phải trả giá đắt.

Thuỳ Tiên khai nhận tự đề xuất tăng thêm 5% cổ phần vì thấy dự án Kera "hay"

Chiều cùng ngày, phiên toà tiếp tục diễn ra. Sau khi luật sư nêu ra các tình tiết xin giảm nhẹ, Thuỳ Tiên nói lời sau cùng trước HĐXX. Thuỳ Tiên nói: "Lời đầu tiên, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc đến những khách hàng, những người yêu thương, tin tưởng bị cáo vì sự quảng cáo của bị cáo mà đã sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng sức khoẻ của mình. HĐXX có hỏi bị cáo nếu biết có làm hay không, bị cáo đã trả lời ở góc độ pháp luật không có chữ nếu. Bị cáo hiểu rõ sai phạm của mình.

Bị cáo làm từ thiện là để giúp đỡ mọi người chứ không phải đỡ cho những cái sai của mình. Mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ cho các cổ đông trong tập đoàn Chị Em Rọt. Mọi người thật sự bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp. Thời điểm khi lùm xùm chưa diễn ra, mọi người đã cho triển khai ý tưởng tự làm một trang trại riêng và giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số, dạy họ cách canh tác và trả lương cho họ hằng tháng. Mọi người cũng mong muốn dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người giống như cách mọi người đã làm cho người dân Angola nhưng chỉ vì cách triển khai thiếu hiểu biết về pháp luật, quá non nớt, quá vội vàng và đặc biệt là thiếu trách nhiệm.

Đây là bài học rất lớn dành cho bị cáo và các cổ đông tập đoàn Chị Em Rọt cũng như tất cả mọi người. Lời cuối cùng bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện kịp thời, giúp cho sản phẩm kém chất lượng không tràn lan trên thị trường".

Lời sau cuối của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Thuỳ Tiên ôm Hằng Du Mục sau khi nghe tuyên án