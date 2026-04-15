Nhắc đến những gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt thời điểm hiện tại, Thái Hòa là một trong số các cái tên mà chỉ cần nghe tên là khán giả đã muốn ra rạp. Anh ghi điểm trong mắt công chúng nhờ trình độ diễn xuất cực đỉnh, cộng với đó là khả năng chọn kịch bản rất tốt. Và dĩ nhiên, bộ phim Anh Hùng sắp ra rạp cũng là một tác phẩm như thế.

Câu chuyện phim Anh Hùng đưa khán giả theo chân Hùng, một người cha đơn thân kiêm tài xế taxi. Trong bối cảnh cô con gái nhỏ anh yêu thương đang gặp nguy hiểm tính mạng, Hùng lại cùng với người đồng nghiệp tên Tuấn dính líu vào một phi vụ lừa đảo từ thiện với số tiền khổng lồ.

Trong đoạn video BTS mới được ekip chia sẻ, khán giả đã thấy một vài phân cảnh đắt giá của Thái Hòa khi thể hiện vai nam chính Hùng. Nhân vật Hùng được đặt ở trung tâm, và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo khẳng định anh mắc sai lầm. Điều này kéo theo làn sóng phán xét từ công chúng, khiến anh và gia đình gặp phải nhiều biến cố.

Thủ vai nhân vật gây tranh cãi của Anh Hùng, nam diễn viên Thái Hòa thú nhận ngoài đời, khi thấy vấn đề gì đó, anh cũng thường "phán xét người khác". Đoạn BTS lồng ghép một phân đoạn khi Hùng "tức nước vỡ bờ", dùng cảm xúc căm phẫn của mình để phản hồi ý kiến của dư luận. Đây cũng là dụng ý từ NSX phim - Timothy Linh Bùi khi khắc họa một nhân vật chính không hoàn hảo, có thể mắc lỗi từ những điều nhỏ nhặt nhất. "Người đời phán xét hay đổ lỗi cho chúng ta, ngay cả trong các mối quan hệ cá nhân hay với bạn bè", anh cho biết.

Những ai yêu mến Thái Hòa sẽ được gặp anh vào dịp lễ 30/4 năm nay với bộ phim điện ảnh Anh Hùng.

Dù chỉ là một vài phân cảnh "nhá hàng" rất ngắn, thế nhưng nó cũng đủ khiến người xem sởn gai ốc và thán phục trước đẳng cấp diễn xuất hàng đầu Vbiz của ngôi sao sinh năm 1974. Từng cảm xúc, ánh mắt do Thái Hòa thể hiện giúp lột tả được cảm xúc sợ hãi của nhân vật Hùng, khi đứng trước anh là hàng nghìn mũi dao phán xét đang chĩa vào. Diễn biến dồn dập, khi nhiều người dồn Hùng và cả nhà anh vào những cuộc tra hỏi, tất cả làm cho bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Dù vậy, Võ Thạch Thảo không làm phim Anh Hùng để chịu khuất phục trước lời phán xét. Bên cạnh chuyện “làm người tốt không dễ”, nữ đạo diễn còn mang đến một câu hỏi khác, đó là liệu công chúng có sẵn sàng tha thứ để Hùng bước tiếp và sửa sai. "Xã hội bây giờ đúng là có những thứ rất phức tạp", cô cảm thán khi nghĩ về dự án mà mình bắt tay thực hiện.

Clip hậu trường phim Anh Hùng

Thông qua câu chuyện về phi vụ từ thiện tiền tỷ, ekip phim Anh Hùng còn hy vọng khắc họa thông điệp lòng tốt và cái giá để giữ cho lòng tốt tiếp tục tỏa sáng. Đóng vai một TikToker “tiếp tay” cho những lùm xùm lan tỏa rộng rãi, Đoàn Thế Vinh khẳng định: “Bất kỳ comment nào của mình đều sẽ tạo ra cái hậu quả, kết quả cho người khác”. Lời phán xét có thể được lan truyền dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng hệ quả dành cho người nhận là khó tránh khỏi.

Ngoài ra, phim còn nỗ lực chuyển hóa sự phán xét thành sự cảm thông, khi đây là “bản năng đẹp nhất của con người”. Diễn viên Hồng Ánh nhắn nhủ: “Đừng vội vàng đánh giá bất kỳ ai. Phán xét dễ, nhưng chấp nhận để tha thứ còn khó khăn hơn”. Ngoài yếu tố khó đoán, hồi hộp, Anh Hùng còn là cầu nối để sự thấu hiểu, vị tha tiếp tục được nhân rộng trong cộng đồng, để người xem “bỏ túi” được những bài học sâu sắc, truyền cảm hứng cho bản thân và cho những người xung quanh trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 năm nay.