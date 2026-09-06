Phòng ăn thành lớp học

Bước vào năm học mới, tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (phân hiệu 1, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh), dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng học đã được ngắt điện, tháo dỡ thiết bị và di chuyển bàn ghế để chuẩn bị sửa chữa, nên không thể sử dụng cho việc dạy học.

Theo ghi nhận, một số hạng mục tại dãy nhà này đã xuống cấp. Bảng, thiết bị dạy học trong các phòng được tháo dỡ; bàn ghế và dụng cụ học tập được di chuyển, tập kết tại nhà đa năng, khiến khu vực này gần như để trống, chờ ngày thi công.

Dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng học được tháo dỡ thiết bị học tập để chờ sửa.

Năm học 2026-2027, phân hiệu 1 Trường Tiểu học Tô Hiến Thành có 412 học sinh với 11 lớp. Dãy nhà 2 tầng gồm 10 phòng vốn được sử dụng để tổ chức dạy học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Song do xuống cấp, nên dãy nhà được tu sửa lại.

Để chuẩn bị sửa chữa, từ tháng 8, nhà trường đã ngắt điện, tháo dỡ thiết bị dạy học, bảng và di chuyển toàn bộ bàn ghế ra khỏi dãy phòng này. Vì vậy, khi năm học mới bắt đầu, trong 10 phòng chỉ còn một phòng có thể sử dụng, khiến nhà trường phải xoay xở, trưng dụng phòng bộ môn, phòng họp, phòng ăn và một số phòng chức năng khác làm lớp học tạm.

Vào năm học mới, nhưng bảng, bàn học,.... toàn bộ thiết bị đã được tháo dỡ để chờ sửa.

Phòng ăn được bố trí làm nơi học tập của học sinh.

Việc thiếu phòng học kéo theo nhiều bất cập trong tổ chức dạy học và sinh hoạt của học sinh. Đáng chú ý, phòng ăn được chuyển thành lớp học khiến nhà trường dự kiến phải dừng tổ chức ăn bán trú trong năm học này. Với những gia đình có cả bố và mẹ đi làm cả ngày, việc không có bán trú đồng nghĩa phụ huynh phải tính toán lại việc đưa đón, chăm sóc con vào buổi trưa.

Một phụ huynh cho rằng việc sửa chữa cơ sở vật chất là cần thiết, nhưng băn khoăn về thời điểm triển khai. “Trong 3 tháng hè nếu công trình được triển khai sẽ phù hợp hơn. Giờ cả dãy 10 phòng trang thiết bị tháo hết, phòng ăn được tận dụng làm lớp học, trường phải tạm dừng bán trú, trong khi bố mẹ đều đi làm cả ngày”, phụ huynh này chia sẻ.

Ngoài ảnh hưởng trước mắt, phụ huynh cũng quan tâm đến tiến độ thực tế của công trình, thời điểm chính thức thi công và thời gian hoàn thành. Nếu việc sửa chữa kéo dài, các phòng chức năng đang được trưng dụng làm lớp học sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi hoạt động bán trú chưa thể khôi phục.

Dừng bán trú, phụ huynh thêm nỗi lo đưa đón con

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, cho biết dãy phòng học cũ gồm 10 phòng đã được ngắt điện và di chuyển bàn ghế để chuẩn bị sửa chữa. Theo bà Hồng, các hạng mục sửa chữa nằm trong một gói dự án trị giá khoảng 12 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà hành chính - quản trị kết hợp nhà ăn, bếp ăn bán trú và các công trình phụ trợ; đồng thời sửa chữa dãy phòng học cũ. Dự án do UBND xã Toàn Lưu làm chủ đầu tư, Trường Tiểu học Tô Hiến Thành là đơn vị thụ hưởng.

Riêng dãy phòng học cũ, các hạng mục dự kiến gồm thay mái, sơn lại và làm mới hệ thống điện. Tuy nhiên, do dãy phòng học nằm chung trong một gói thầu với các hạng mục khác, nhà trường không thể chủ động triển khai sửa chữa riêng trước khi học sinh trở lại trường.

Một số bộ bàn ghế, dụng cụ học tập bỏ ngổn ngang tại nhà đa năng.

“Nhà trường đã nhiều lần làm việc với địa phương và nhà thầu, đề nghị ưu tiên sửa dãy phòng học trước để hạn chế ảnh hưởng đến việc dạy và học. Tuy nhiên, hạng mục này nằm chung trong một gói thầu nên phải thực hiện theo quy trình đấu thầu. Về việc dừng ăn bán trú, trường chưa thông báo tới phụ huynh. Dự kiến sau lễ khai giảng, phía trường sẽ thông báo và mong phụ huynh thông cảm trong thời gian này”, bà Hồng nói.

Việc sửa chữa phòng học ngay thời điểm bước vào năm học mới khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo thông tin từ nhà trường, công trình được động thổ ngày 12/8, sau đó tạm dừng do nghỉ lễ và chờ các thủ tục liên quan. Nhà thầu cam kết hoàn thành phần sửa chữa dãy phòng học trong khoảng 1,5 tháng.

Tuy nhiên, một lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, đến nay địa phương vẫn chưa ký hợp đồng với đơn vị thi công đối với gói dự án này. Các thủ tục liên quan đang được hoàn thiện trước khi triển khai thi công. Trong năm học này, trường chắc chắn không thể tổ chức ăn bán trú. Nhà trường sẽ trao đổi với phụ huynh để thống nhất phương án trong thời gian cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.