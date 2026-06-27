Vào mà xem bom tấn vừa chiếu đã thống trị phòng vé Việt, có Trấn Thành đảm bảo bạn sẽ cười từ đầu đến cuối

Vừa chính thức ra rạp, Minions & Quái Vật đã lập tức chứng minh sức hút siêu khủng khi nhanh chóng thống trị phòng vé Việt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim thu về hơn 4,3 tỷ đồng ngay trong ngày đầu công chiếu hôm 26/6, qua đó leo thẳng lên vị trí số 1 doanh thu, vượt qua hàng loạt đối thủ đang trình chiếu. Dù mùa hè năm nay chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều bom tấn trong và ngoài nước, những sinh vật màu vàng tinh nghịch của Illumination vẫn cho thấy cơn sốt gần như không hề suy giảm sau hơn một thập kỷ đồng hành cùng khán giả toàn cầu.

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu Minions luôn được xem là "gà đẻ trứng vàng" của hãng Illumination. Từ lần đầu xuất hiện trong Despicable Me (2010), những nhân vật màu vàng với ngôn ngữ khó hiểu đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, liên tục mang về hàng tỷ đô doanh thu qua nhiều phần phim. Chính vì vậy, mỗi lần Minions trở lại màn ảnh rộng đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Ở phần phim mới, câu chuyện đưa người xem trở về Hollywood những năm 1920, khi các Minions bất ngờ bén duyên với ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời nuôi tham vọng trở thành ngôi sao màn bạc. Tại đây, chúng gặp Max, một đạo diễn trẻ đầy hoài bão luôn khao khát tạo nên bộ phim quái vật vĩ đại nhất lịch sử. Tin rằng các Minions sẽ là "quân bài bí mật" giúp dự án của mình thành công, Max quyết định giao vai chính cho nhóm nhân vật màu vàng.

Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi quá trình làm phim vô tình đánh thức những quái vật có thật. Từ một đoàn phim hỗn loạn, các Minions bỗng trở thành những "người hùng bất đắc dĩ", phải tìm cách ngăn chặn thảm họa và cứu lấy cả Hollywood. Trên hành trình đó, bộ phim liên tục mang đến những tình huống dở khóc dở cười, các màn rượt đuổi náo nhiệt cùng hàng loạt pha gây cười đậm chất Minions, đồng thời lồng ghép thông điệp về tình bạn, tinh thần đồng đội, sự sáng tạo và dám theo đuổi ước mơ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam chính là sự trở lại của Trấn Thành trong phiên bản lồng tiếng. Sau 13 năm kể từ khi lồng tiếng cho Gru trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2, nam nghệ sĩ tái xuất với vai Max. Chính quyết định táo bạo của Max khi lựa chọn các Minions làm "ngôi sao" cho dự án của mình đã vô tình mở ra chuỗi biến cố điên rồ, trở thành mắt xích quan trọng dẫn dắt toàn bộ câu chuyện.

Đây cũng là màn tái ngộ được nhiều khán giả mong chờ, bởi Trấn Thành từ lâu đã được đánh giá là một trong những nghệ sĩ lồng tiếng thành công nhất của Việt Nam. Trước khi ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, anh từng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình Hollywood như Alvin & The Chipmunks: Chipwrecked, Madagascar 3: Europe's Most Wanted và đặc biệt là vai Gru trong Kẻ Trộm Mặt Trăng 2. Khả năng biến hóa chất giọng, xử lý nhịp thoại nhanh và tạo tiếng cười tự nhiên giúp Trấn Thành luôn được xem là bảo chứng cho những phiên bản lồng tiếng Việt.

Không chỉ có yếu tố hài hước quen thuộc, Minions & Quái Vật còn được đánh giá là phần phim có quy mô lớn bậc nhất của thương hiệu khi khai thác bối cảnh Hollywood thời kỳ đầu cùng hàng loạt màn rượt đuổi, cháy nổ và kỹ xảo mãn nhãn. Sự kết hợp giữa nội dung dễ tiếp cận, hình ảnh rực rỡ, tiếng cười dành cho cả trẻ em lẫn người lớn cùng sức hút từ Trấn Thành đang giúp bộ phim trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong dịp cuối tuần. Với khởi đầu thuận lợi tại phòng vé, Minions & Quái Vật được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng và sớm gia nhập đường đua những tác phẩm hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Việt Nam trong mùa hè năm nay.